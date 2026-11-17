La Federación Mexicana de Futbol reconoció este martes a Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Charlyn Corral por el Premio Marta de la FIFA, el puesto 21 del Balón de Oro y el Trofeo Gerd Müller, en plena concentración de la selección mexicana femenil para el partido ante Haití que puede darle un boleto directo al Mundial de Brasil 2027.

"Lo que demuestra es que el talento mexicano está allí, que hay talento en México y tenemos la capacidad de competir y ser reconocidas al más alto nivel internacional", afirmó Andrea Rodebaugh, directora de selecciones nacionales femeniles.

Ovalle, jugadora del Orlando Pride, ganó el Premio Marta 2025 por el gol de escorpión que marcó con Tigres ante Chivas.

"Fue un gol que ni yo esperaba, la verdad. Tampoco es casualidad: son horas de trabajo, horas de entrenamiento. A veces me salen unas cosas y a veces no", reconoció.

📹🤯 ⁠Es increíble desde todos los ángulos. pic.twitter.com/xIeJeRnR5U — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

Camberos, atacante del América, quedó en el puesto 21 del Balón de Oro femenino de 2026, un lugar que, dijo, puede animar a otras mexicanas a pelear por los grandes premios individuales.

Corral, delantera de Pachuca, recibió el Trofeo Gerd Müller como la mejor goleadora de 2026.

"Los logros, los reconocimientos, creo que llegan en el momento en el que uno menos se los imagina. Pero al final es todo ese trabajo el que te lleva a obtener esas sorpresas", señaló. "A lo largo de mi carrera pude haber fallado goles, pude haber fallado en momentos críticos, pero lo único que no quiero fallar nunca es en ser buena amiga, en ser buena compañera, en ser buena persona".

'Las admiro, no solamente como futbolistas': Pedro López

Rodebaugh consideró que estos premios también obligan a la FMF a crear estructuras y oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen sus carreras profesionales. Pedro López, entrenador de la selección desde 2022, felicitó a las tres jugadoras.

"Las admiro, no solamente como futbolistas, también como personas. Esa parte que no aparece ni en los datos, ni en los premios, ni los reconocimientos", expresó.

El técnico español ligó los premios individuales con la meta pendiente de su proceso.

"Cuando hablamos de nivel internacional, creo, y se está mostrando por los pasos que ellas están dando, que el lugar donde tienen que estar estas jugadoras es en una Copa del Mundo y en unos Juegos Olímpicos", aseguró.

México enfrentará a Haití el 28 de noviembre en busca del boleto directo a Brasil 2027, después de quedarse fuera de Francia 2019 y de Australia y Nueva Zelanda 2023. Su último Mundial fue Canadá 2015.