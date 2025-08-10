Resultados de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2025
La Liga Mexicana de Beisbol vive el clímax de su calendario competitivo. Este sábado 9 de agosto empezaron los Playoffs de la LMB, donde colosos de vieja estirpe —como los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana—, se baten en duelo contra nuevos contendientes —como los Charros de Jalisco y los Piratas de Campeche—, en el camino para escribir su nombre en la historia de la LMB y proclamarse Campeones de la Serie del Rey.
En la primera ronda de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol participan los seis mejores equipos de cada zona —Zona Norte y la Zona Sur—, clasificados según su desempeño en la temporada regular. Los enfrentamientos se organizan en series al mejor de siete juegos, siguiendo un esquema de 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.
El equipo con mejor récord obtiene la ventaja de localía, disputando en casa los dos primeros y —de ser necesarios— los últimos dos partidos de la serie. Los ganadores de cada cruce avanzan a la Serie de Zona, manteniendo el formato al mejor de siete y conservando la ventaja de localía para el conjunto con mejor registro en temporada regular.
Aquí te presentamos los resultados del Juego 1 de los Playoffs de la LMB.
Playoffs Zona Sur
Leones de Yucatán 3 - 13 Diablos Rojos del México
A pesar de que los Leones de Yucatán abrieron el marcador temprano en el Estadio Alfredo Harp Helú, anotando las dos primeras carreras del encuentro, los Diablos Rojos del México, Campeones de la Serie del Rey 2024, defendieron la casa con un sencillo de Robinson Canó —que se fue de 5-3—, que empató el juego. Lo que vino después fue una explosión ofensiva en la 8va entrada que acabó por darle la victoria a los locales.
La sólida actuación del pitcher abridor, Brooks Hall, también fue clave en la victoria de los escarlatas. El originario de Carolina del Sur vio acción durante 5.2 entradas, durante las que contuvo a la poderosa ofensiva yucateca.
El Águila de Veracruz 11 vs 18 Guerreros de Oaxaca
Los Guerreros de Oaxaca, segundos en el standing de la Zona Sur esta temporada de la LMB, se llevaron la victoria de un juego con vasta producción de carreras ante El Águila de Veracruz. Uno de los grandes responsables del abultado marcador fue Nelson Velázquez. El Puertorriqueño de 26 años se fue de 4-5 con dos cuadrangulares, 4 carreras impulsadas y dos bases por bola. El campocorto de la tropa bélica, Jorge Flores, también contribuyó a la victoria: se fue de 4-3 con un jonrón y 5 carreras remolcadas.
Pericos de Puebla 0 vs 7 Piratas de Campeche
Los Piratas de Campeche se quedaron con el primer juego de la serie ante los Pericos de Puebla con una espectacular actuación del la batería. El as de su rotación, el dominicano Domingo Acevedo, lanzó 5.2 entradas en las que solo permitió cuatro imparables, no admitió hits y recetó cinco ponches. Mientras que el pilar de la ofensiva fue el catcher Francisco Peña, que se fue de 4-4 con 2 carreras impulsadas y 2 anotadas. Chris Carter se voló la barda en el encuentro.
Los Pericos no lograron llegar a la registradora y cargaron con la derrota con blanqueada incluida.
Playoffs Zona Norte
Charros de Jalisco 5 vs 3 Sultanes de Monterrey
Los visitantes se llevaron el triunfo del juego 1 de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol en el Walmart Park de los Sultanes de Monterrey. La actuación de la noche por parte de los Charros fue para el abridor Zac Grotz, que en 6 entradas lanzadas admitió solo tres hits, una carrera limpia y recetó 7 ponches.