Semana 5 de la NFL: duelos clave, predicciones para Eagles-Broncos, Bucs-Seahawks y más
El domingo tendrá la primera jornada completa de NFL este octubre, y promete emociones fuertes.
En Filadelfia, los Eagles buscarán mantener su récord perfecto de 5–0, pero ¿podrán contener a los Broncos? En un duelo de expansión de 1976, los Seahawks y los Buccaneers vestirán sus uniformes originales en un partido que probablemente se defina por cómo Seattle resiste ante un mermado ataque aéreo de Tampa Bay.
En el SoFi Stadium, ¿podrá Jayden Daniels superar su lesión de rodilla y guiar a los Commanders ante los Chargers? Según los datos, el partido podría decidirse cuando Daniels no esté en el campo. Por la noche, ¿serán capaces Drake Maye y los Patriots de dar la sorpresa en Buffalo? Para lograrlo, Nueva Inglaterra deberá frenar al mejor ataque terrestre de la liga.
Y finalmente, el lunes por la noche, Chiefs y Jaguars se verán las caras en el condado de Duval. Kansas City debe proteger el balón. Y más aún: si Jacksonville no logra arrebatárselo, una estadística increíble (ver más abajo) indica que los Jaguars prácticamente no tienen posibilidades de ganar.
Pero primero, vamos a la Ciudad del Amor Fraternal, donde los Eagles intentan hacer lo que siempre parece que hacen: ganar.
Broncos (2–2) en Eagles (4–0)
Línea: Philadelphia -3.5
Enfrentamiento clave: La línea ofensiva de Philadelphia vs. la presión de pase de Denver
Dato clave: Denver es segundo en porcentaje de capturas (10.1%) y primero en capturas totales (15).
Fecha, Hora, TV: Domingo 1 p.m. ET, CBS
Si los Broncos van a darle a los Eagles su primera derrota de 2025, y la primera con Jalen Hurts jugando 60 minutos desde la Semana 4 del año pasado, tendrá que empezar en las trincheras.
Denver presume la mejor línea defensiva de la liga en capturas, con 15. Sin embargo, esas capturas han llegado contra algunas de las peores líneas ofensivas, como Titans, Chargers y Bengals, que ocupan los puestos 30, 19 y 29 en porcentaje de capturas permitidas. El reto será mayor contra una línea de los Eagles con cuatro Pro Bowlers: Jordan Mailata, Lane Johnson, Cam Jurgens y Landon Dickerson.
Un dato sorprendente: Philadelphia ocupa el lugar 23 en porcentaje de capturas permitidas (8.2%), pese a ser el equipo con menos intentos de pase (101) hasta la Semana 5. Traducción: los Broncos no tendrán muchas oportunidades, pero cuando las tengan, podrían encontrar éxito incluso frente a jugadores de élite.
Si Denver logra presionar, Nik Bonitto podría ser la clave: ya suma 4.5 capturas y 11 golpes al mariscal, siendo segundo y primero en esas categorías.
Pronóstico de Verderame: Philadelphia 19, Denver 15
Buccaneers (3–1) en Seahawks (3–1)
Línea: Seattle -3
Enfrentamiento clave: La secundaria de Seattle vs. el ataque aéreo de Tampa Bay
Dato clave: Los Seahawks han enfrentado a tres de las siete peores ofensivas aéreas.
Fecha, Hora, TV: Domingo 4:05 p.m. ET, Fox
¿Qué son realmente los Seahawks? ¿Qué tan buena es su defensa? Lo sabremos pronto.
En cuatro semanas, Seattle ha enfrentado a Brock Purdy, Aaron Rodgers, Spencer Rattler y Kyler Murray. Esos ataques ocupan los puestos 2, 26, 27 y 28. Cabe destacar que la única derrota de Seattle fue contra Purdy y los 49ers.
El ataque aéreo de Tampa Bay es 15º, pese a las lesiones de Mike Evans, Chris Godwin y Jalen McMillan. Además, Baker Mayfield no ha brillado: completa solo el 59.7% de sus pases y tiene una tasa de éxito del 45.7%, 23º entre quarterbacks.
Mayfield deberá jugar bien, sobre todo porque el corredor Bucky Irving está lidiando con lesiones en pie y hombro. Además, Seattle es cuarto mejor en yardas por acarreo permitidas (3.6).
La esperanza para Tampa: el novato Emeka Egbuka ya suma 282 yardas y cuatro touchdowns. Duelo clave: Egbuka contra Devon Witherspoon.
Pronóstico de Verderame: Tampa Bay 23, Seattle 18
Commanders (2–2) en Chargers (3–1)
Línea: Los Ángeles -3
Enfrentamiento clave: La presión de Washington vs. la línea ofensiva lesionada de los Chargers
Dato clave: Justin Herbert ha sido capturado 12 veces esta temporada.
Fecha, Hora, TV: Domingo 4:25 p.m. ET, CBS
Buenas noticias para Washington: regresa Jayden Daniels tras perderse dos juegos por lesión de rodilla, y los Chargers no tendrán a sus tackles estrellas Rashawn Slater y Joe Alt. Herbert no había jugado sin ambos desde la Semana 4 de 2024, cuando cayeron ante los Chiefs.
La línea ofensiva de L.A. permite capturas en 7.5% de jugadas (14º), pero Washington apenas es 23º en presión (18.4%). La clave: molestar a Herbert, que ya suma 1,063 yardas y siete touchdowns.
Ojo con Dorance Armstrong Jr. y Von Miller, quienes atacarán a los suplentes Trey Pipkins III y Austin Deculus, responsables de 12 golpes al QB la semana pasada.
Pronóstico de Verderame: Los Ángeles 24, Washington 23
Patriots (2–2) en Bills (4–0)
Línea: Buffalo -7.5
Enfrentamiento clave: El ataque terrestre de Buffalo vs. el front seven de New England
Dato clave: Los Patriots permiten solo 3.3 yardas por acarreo, segunda mejor marca de la NFL.
Fecha, Hora, TV: Domingo 8:20 p.m. ET, NBC
Correr contra New England no ha sido fácil. Antes de su triunfo sobre Panthers, ningún rival había superado las 63 yardas terrestres contra ellos. Buffalo, en cambio, lidera la NFL con 163.5 yardas por partido, con James Cook (401) y Josh Allen (159 y 3 TDs).
La clave: si los Patriots logran contener a Allen y Cook, podrán dar la sorpresa. Si no, será una larga noche en Buffalo.
Pronóstico de Verderame: Buffalo 22, New England 20
Chiefs (2–2) en Jaguars (3–1)
Línea: Kansas City -3.5
Enfrentamiento clave: El control del balón de Kansas City vs. los cazadores de balones de Jacksonville
Dato clave: Los Jaguars lideran la liga con 13 robos de balón.
Fecha, Hora, TV: Lunes 8:15 p.m. ET, ESPN
Jacksonville está forzando entregas de balón a un ritmo histórico: 13 ya en cuatro juegos (9 intercepciones). Pero ahora enfrentan a un equipo que solo ha perdido un balón en toda la temporada.
Los Chiefs han sido inconsistentes, pero con el regreso de Xavier Worthy anotaron 37 puntos ante los Ravens. Su tarea principal será proteger el balón, algo que normalmente hacen bien: solo 14 pérdidas en 2024.
Dato histórico: Los Jaguars no han ganado un partido contra un rival con récord ganador cuando pierden la batalla de entregas desde la Semana 12 de 2023. Los Chiefs, por su parte, tienen 34 triunfos seguidos en temporada regular cuando ganan en entregas.
Pronóstico de Verderame: Kansas City 27, Jacksonville 17