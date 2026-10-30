¿Cómo afectan los viajes y las semanas de descanso en el rendimiento de la NFL?

La NFL disputó su primer partido en Francia, en el cual los Pittsburgh Steelers vencieron 16-10 a los New Orleans Saints en el Stade de France, en París, el pasado fin de semana. Este juego forma parte de una temporada histórica en la que la liga programó un récord de nueve partidos internacionales, con el objetivo de reforzar su presencia en nuevos mercados como Australia, Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania y México.

La Ciudad de México figura en el calendario internacional y, de hecho, el próximo 22 de noviembre, el emblemático Estadio Azteca tendrá listo el emparrillado para recibir a los Minnesota Vikings que se enfrentarán a los San Francisco 49ers, en un encuentro correspondiente a la semana 11.

La gira mundial comenzó en Melbourne, con el partido entre los 49ers y Los Angeles Rams, y continuó en Río de Janeiro, donde los Baltimore Ravens se enfrentaron a los Dallas Cowboys. En Londres se tendrán tres encuentros, siendo estos Indianapolis Colts contra Washington Commanders, Philadelphia Eagles frente a Jacksonville Jaguars y Houston Texans ante los Jaguars.

Después de París, la serie continuará en Madrid, con el duelo entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons, y en Múnich, donde New England Patriots se medirá con Detroit Lions.

Encuentros internacionales + bye weeks

No obstante, el esfuerzo de la NFL por llegar a un público internacional también representa un desafío para las franquicias involucradas. Los desplazamientos de larga distancia y la necesidad de adaptarse a nuevas rutinas de entrenamiento pueden alterar el estado físico de los jugadores y la planificación de los equipos.

Estas exigencias se suman a un calendario que, con las semanas de descanso (bye weeks), configuran una secuencia de encuentros o inactividad que pueden impactar positiva o negativamente, dependiendo de la suerte, en la recuperación de los atletas.

¿Cómo se aplican las semanas de descanso?

Debemos recordar que desde 2021, cuando la liga alargó la temporada regular a 18 semanas, cada uno de los 32 equipos enfrenta 17 partidos y cuenta con una semana libre. Esta temporada el esquema de descanso se activó desde la jornada cinco y se mantendrá hasta la 14; con excepción de la fecha 12, que corresponde al Día de Acción de Gracias, cuando es tradición que todos los conjuntos jueguen.

La fecha de pausa permite la recuperación de jugadores lesionados y revisar aspectos del desempeño del equipo antes de afrontar los siguientes compromisos. Por ello es un factor determinante a considerar por los aficionados que busquen hacer un pronóstico de cara a los playoffs o, incluso para quienes, semana a semana, suelen probar sus conocimientos en las diferentes plataformas digitales.

Si se considera solo el calendario de pausas , se puede resaltar la situación de los Chiefs y los Panthers, que les tocó parar en la quinta semana y, por lo tanto, ahora enfrentan un periodo de 13 jornadas consecutivas sin descanso. En la otra cara de la moneda están los Cardinals y los Cowboys, que están enfrentando 13 juegos seguidos antes de su turno para descansar, que llegará en diciembre.

De este modo, las bye weeks y los viajes internacionales son factores que influyen en la manera en que cada franquicia administra el desgaste durante la presente temporada. Si se contempla un periodo de descanso después de un viaje internacional ofrece tiempo adicional para recuperarse y ajustar la estrategia; en cambio, si la pausa llega varias jornadas antes o después, el equipo debe gestionar la fatiga con los días disponibles entre compromisos.

Por ejemplo, para los San Francisco 49ers, su compromiso en Ciudad de México es parte de una temporada en la que acumularán el mayor recorrido aéreo de la liga; sin embargo, ya tuvo su semana inactiva, por lo que su recuperación tendrá que hacerse sobre la marcha. Además, su visita a suelo azteca representa el inicio del inicio del tramo más complejo de su calendario , pues para las semanas 14 a la 17 enfrentará a rivales (Rams, Chargers, Chiefs, Eagles), equipos que podrían pelear por su pase a la postemporada.

En contraste, los Jaguars jugaron en Wembley ante los Texans el 18 de octubre y la fecha siguiente les tocó descansar, esa pausa les resultó invaluable al permitirles reponerse del viaje.

El calendario y los momios

Los viajes internacionales y la distribución de las semanas de descanso también influyen en las decisiones de quienes siguen este deporte a través del fantasy football o de las apuestas en la NFL .

Los cambios de horario, los trayectos largos y los días disponibles para recuperarse pueden ser variables que los aficionados consideren al evaluar el desempeño potencial de un jugador o equipo. La secuencia de partidos y la cercanía entre encuentros también forman parte del análisis.

Estos elementos pueden complementar la evaluación de estadísticas, lesiones, rivales y rendimiento reciente, sin garantizar un pronóstico acertado. Así, el calendario deja de ser únicamente una guía para saber cuándo juega cada franquicia y se convierte en una herramienta de planificación para los aficionados.

Sin lugar a dudas, la parte final del campeonato guarda muchas emociones para los apasionados de la NFL, sobre todo, para quienes se mantienen pendiente del nivel de los rivales, la distribución de los viajes, la secuencia de los partidos y el momento en que les corresponde descansar a cada equipo, ya que estas variables son determinantes en la recta final rumbo a los playoffs y el Super Bowl.

*Practica el juego responsable, exclusivo para mayores de 18 años.