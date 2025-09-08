"Te veo más que a mi familia": La hegemonía del tenis a manos de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
“Te veo más a ti que a mi familia… ¡Jesús!”, bromeó Carlos Alcaraz dirigiéndose a Jannik Sinner tras derrotarlo en la final del US Open. La frase, pronunciada además con una sonrisa cómplice, resume una realidad irrefutable: estos dos jóvenes prodigios —que son el presente y futuro del tenis— se encuentran tan a menudo en las rondas decisivas de los grandes torneos, que Alcaraz dice ver a Sinner más que a sus propios parientes.
Y todo indica que así seguirá siendo en los próximos años. Son rivales en la pista, sí, pero también amigos fuera de ella, dos talentos destinados a cruzarse una y otra vez y alimentar una nueva rivalidad de época. La final de New York no fue la primera ni será la última.
El último capítulo de esta incipiente saga tuvo un lugar en la Arthur Ashe del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, donde Carlitos conquistó el título del US Open con una exhibición de juego electrizante.
Se impuso a Sinner en cuatro sets, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, en un duelo de dos horas y 42 minutos en el que sólo en la segunda manga el originario de San Cándido logró hacerle frente.
El murciano inició rompiendo el servicio de su rival en el primer juego y marcó el tono del partido con agresividad y soltura; pese a ceder el segundo set tras una breve reacción de Sinner, retomó el mando sin titubeos en el tercero y remató la faena en el cuarto.
Alcaraz desplegó su repertorio: derechas fulminantes, dejadas milimétricas y subidas a la red intempestivas. De hecho, conectó el doble de golpes ganadores que Sinner —42 contra 21— y apenas concedió nueve puntos con su primer servicio. Un dominio estadístico abrumador.
Con 22 años recién cumplidos, Alcaraz levantó así su sexto trofeo de Grand Slam, una marca que lo convierte en el segundo jugador más joven de la Era Abierta en alcanzar tal cifra —solo superado por Björn Borg— y, de paso, recuperó el número uno del mundo en el ranking ATP, que Sinner ostentaba hasta esta noche.
Al margen de los fríos números, la final dejó destellos de excelencia técnica. Sinner, de 24 años, saltó a la pista dispuesto a resistir el vendaval del español y por momentos logró imponerse. Pero Alcaraz respondió con ese juego de fantasía que enamora a las gradas. El contraste de estilos fue una delicia para el público: Alcaraz aportó la creatividad; Sinner la potencia.
Es un tenis de alta escuela, un tira y afloja que recuerda a los duelos legendarios de otras eras, pero con el vértigo y la exuberancia física de la generación actual, de la que ya había quedado patente en el maratón inolvidable que ambos protagonizaron en el US Open 2022, en cuartos de final.
Aquella noche newyorkina, Alcaraz salvó pelota de partido y venció a Sinner en cinco sets pasadas las dos de la madrugada, en el partido que terminó más tarde en la historia del torneo.
Fue el primer gran capítulo de esta rivalidad, un augurio de que sus caminos estarían entrelazados. Tres años después, en 2025, se han encontrado en tres finales de Grand Slam consecutivas: Roland Garros, Wimbledon y US Open, algo impensable desde los tiempos dorados de Federer, Djokovic y Nadal.
En París, Alcaraz remontó dos sets en contra para vencer a Sinner en una final épica de más de cinco horas. Un mes más tarde, Sinner se cobró revancha en Wimbledon, destronando al campeón defensor en cuatro sets para alzar su primer trofeo en la hierba sagrada.
Y ahora, en New York, el murciano volvió a inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, ninguno deja al otro despegarse demasiado. Se obligan mutuamente a elevar el nivel: cada vez que chocan raquetas, nace un partido memorable.
La hegemonía compartida de Alcaraz y Sinner se evidencia al repasar el reparto de los grandes títulos en las dos últimas temporadas. Entre ambos han conquistado los ocho Grand Slams disputados en 2024 y 2025, cuatro cada uno, monopolizando por completo la cumbre del tenis.
El año pasado cada uno alzó dos: Alcaraz se coronó en Roland Garros y repitió en Wimbledon; Sinner estrenó su palmarés de Grand Slam en el Abierto de Australia y triunfó también en el US Open. Este año 2025 el guión se calcó con los papeles intercambiados: Sinner triunfó en Melbourne y en Londres, mientras que Alcaraz se impuso en París y revalidó su gloria en Nueva York
Ningún otro jugador ha logrado colarse en la fiesta. Ni las leyendas veteranas ni la prometedora nueva generación han podido romper el duopolio que ejercen el español y el italiano en los grandes escenarios.
Tal dominio recuerda inevitablemente al Big Three que rigió el destino del tenis masculino durante dos décadas, cuando Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic se repartieron casi todos los trofeos importantes. Aquel periodo, de 2004 a 2022, dejó cifras difícilmente repetibles: 65 de 77 Grand Slams quedaron en manos de esos tres fenómenos.
Cualquiera hubiera pensado que se trataba de algo irrepetible. Y con razón. Sin embargo, la historia parece empeñada en rimar. Estamos ante una especie de nuevo Big Three, pero esta vez formado por solo dos nombres.
¿Habrá alguien capaz de romper esta bipolaridad deportiva en el futuro cercano? Voces autorizadas del circuito, como John McEnroe, se preguntan si emergerá un tercer hombre que pueda intercalarse en esta rivalidad y añadir más aristas al espectáculo.
“Sería importante que apareciera otro chico o dos que se sumen a la mezcla; ahora mismo hay un vacío”, opinó McEnroe, en alusión a la ausencia de un equivalente al Djokovic que se entrometió en la era de Federer y Nadal.
Por el momento, esa tercera figura no se vislumbra con claridad. La distancia que Alcaraz y Sinner han impuesto sobre el resto es notable, y ambos parecen mejorar a un ritmo vertiginoso. La próxima década les pertenece, siempre que el físico y la mentalidad acompañen.
El abrazo que se dieron al término de la final neoyorquina –brazo sobre el hombro del otro, sonriendo exhaustos ante la ovación del público– simboliza el respeto y la camaradería con que se está escribiendo esta rivalidad.
Son adversarios fieros en la pista, pero cómplices fuera de ella, una combinación que evoca las grandes duplas de la historia del tenis, desde Borg y McEnroe hasta Nadal y Federer. “Es genial compartir esto contigo”, le dijo Alcaraz a Sinner en el discurso de campeón.
Quizá por eso, más allá de la broma, hay un poso de sincera admiración en aquella frase divertida con la que Carlitos le arrancó una sonrisa a Jannik después de derrotarlo. “Te veo más a ti que a mi familia”, es un presagio de lo que vendrá. Si nada se tuerce, seguiremos viendo a Alcaraz y Sinner enfrentarse en finales durante, al menos, los próximos diez años, empujándose el uno al otro hacia cimas cada vez más altas.
Y el tenis mundial vibra extasiado ante una nueva rivalidad.