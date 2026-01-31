Djokovic vs. Alcaraz: análisis del choque de eras en Australia
Australia le ha asombrado. Jorge Lozano camina por el complejo tenístico que rodea la Arena Rod Laver con sorpresa juvenil. “Es mi primera vez en el Abierto”, confiesa el último tenista mexicano en ganar tres partidos de singles y cuatro de dobles en un Grand Slam —ambos en el US Open 1988—, lo cual no es un dato menor en su historial como excapitán de Copa Davis de México.
Te puede interesar: Rybakina se dectora en Australia
Djokovic aparece en la conversación con naturalidad. Tenerlo en la final frente al español Carlos Alcaraz es una sorpresa, no por su palmarés de 101 títulos —10 Abiertos de Australia— y más de 191 millones de dólares en premios, sino por su hazaña más reciente: a sus 38 años —cumplirá 39 en mayo— es el jugador más veterano en disputar el título de este torneo.
Lozano no habla de milagros ni de destino, sino de preparación: llegar a los momentos largos con margen y tener respuestas cuando el cuerpo empieza a fatigarse. De Alcaraz, en cambio, ve otra construcción: potencia, desgaste, insistencia y, por supuesto, juventud. El tenis actual empuja hacia un juego más físico y sostenido, donde la red ya no es terreno dominante.
No te pierdas: Autopsia del tenis mexicano
“Ya pegan muy fuerte. La velocidad que desarrollan es muchísima y el físico ha mejorado mucho. La pelota y la cancha se han diseñado más lentas, entonces hay rallies más largos y es más difícil subir a la red. Lo vi el jueves: Zverev subía a la red, pero daba la impresión de que no sabía dónde pararse. En el match point, por ejemplo, Alcaraz solo tenía una opción y el alemán no cubrió el tiro recto. Hoy es un juego más físico, de golpeo fuerte y menos de red”, analiza Lozano.
SI: ¿Cuando volabas hacia Australia, ¿imaginaste ver a Djokovic en la final?
JL: No. Yo me imaginaba más o menos esa final de Alcaraz vs Sinner; esa era la que se esperaba.
SI: Alcaraz batalló muchísimo frente a Zverev…
JL: Tuvo calambres o una lesión. Después de perder el tercer set pensé que se iba a retirar, pero siguió, siguió, siguió… y de repente se le olvidó la lesión. Empezó a correr y fue un juegazo. Djokovic, la verdad, creo que sorprendió a todo el mundo. No mucha gente apostaba por él, pero sigue siendo inmenso.
SI: ¿Crees en el destino? Musetti lo tenía aparentemente liquidado en cuartos, se lesiona, avanza Djokovic y luego le gana a Sinner.
JL: Sí, yo creo que si estás preparado y la oportunidad se presenta, se abre una opción de éxito. Nole parece preparado. La suerte se le ha dado: gana un partido por default, luego un retiro yendo abajo. El jueves demostró que todavía es grande. Habrá que ver cómo se siente ahora, después de casi cinco horas en la cancha, y también cómo llega Alcaraz para el domingo.
SI: ¿Pronóstico desde tu ojo experto?
JL: Nole ya nos ha demostrado que las estadísticas no funcionan mucho con él: ayer le ganó a Sinner. Yo sí creo que gana Alcaraz si juega sin problemas físicos; tiene más potencia y piernas que Djokovic.
SI: Y sin el ojo experto, ¿qué dice el corazón del aficionado al tenis?
JL: Con el corazón, me encantaría que ganara Djokovic. Es un súper grande, para mí el más grande de todos. A los casi 39 años lo que hace es impresionante. Sería un mensaje fuerte: “Aquí estoy, ya le gané al uno y al dos, no me cuenten fuera de competencia”.
Lozano ve esta final de Djokovic como un caso excepcional. La mayoría de voces dedicadas al tenis vislumbran un año más de dominio del dúo Alcaraz–Sinner, y él coincide, al no ver cerca a otro Top 10 capaz de hacerles sombra, como sí ocurría con Murray, Juan Martín del Potro o Wawrinka en la era del Big Three.
“Creo que este año continuará el dominio de ellos dos. No veo a alguien que se les pegue pronto. Antes había cuatro o cinco jugadores que podían ganar. Hoy a Alcaraz y Sinner los veo muy por encima. Zverev está ahí, pero no termina de dar el golpe; Musetti empuja, Shelton también, pero todavía les falta”.
SI: Después de ti, ningún mexicano ha ganado tres partidos seguidos en un Grand Slam. ¿Veremos algo así pronto?
JL: Va a ser complicado. Gané tres en singles y cuatro en dobles en el mismo Grand Slam; llegamos a semifinales del US Open. Hoy veo grupo de chicos, sobre todo niñas, que entrenan bien, pero están muy solos. Llegan a los 17 o 18 años y se pierde el grupo. Sin guía y sin estructura es muy difícil. Ojalá algún día veamos a tres mexicanos o mexicanas entrando directo a un Grand Slam, pero hoy lo veo complicado.