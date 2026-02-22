Mérida Open: Renata Zarazúa empieza ante Sloane Stephens y ve a la distancia a Paolini
Renata Zarazua, mejor tenista mujer en el ranking de la WTA, empezará el Mérida Open, un torneo WTA 500, ante la estadounidense Sloane Stephens, ganadora del US Open 2017, a la que en caso de vencer se medirá en la segunda ronda a la italiana Jasmine Paolini, primera sembrada.
Luego de la realización del sorteo del primer cuadro, Zarazúa conoció el camino que tendrá que seguir si pretende hacerse de su cuarto título en la WTA y en él hay dos peces gordos en el inicio.
Primero, tendrá que derrotar a Stephens, a la que ha vencido las dos veces que la ha enfrentado y si sale avante, se medirá en los octavos de final a Paolini, octava mejor jugadora del mundo, quien llegó en 2024 a las finales del Rolando Garros y Wimbledon.
"Jugar en México es uno de los motivos por los que me mantengo jugando y estoy contenta de hacerlo en Mérida. El público mexicano es especial y lo extrañas cuando juegas en otro lado del mundo”, señaló Zarazúa, en la ceremonia del Main Draw.
Paolini está confirmada en la ronda de las 16 mejores, por ser la tenista de mejor ranking. También las estadounidenses Emma Navarro, segunda favorita y campeona defensora, y Li Ann, tercera, libraron su primer partido y están confirmadas en la segunda fase.
En duelos de otras latinoamericanas, la brasileña Beatriz Haddad Maia arrancará ante la británica Katie Boulter, mientras que la colombiana Camila Osorio se enfrentará a la indonesia Janice Tjen y su compatriota Emilia Arango a la austriaca Anastasia Potapova.
El torneo, que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, reparte una bolsa de premios de1.2 millones de dólares y transcurre en una cancha dura.