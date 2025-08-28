Renata Zarazúa cayó con honra en una batalla que rozó la hazaña en el US Open
Todo se definió en una muerte súbita. No podía ser de otra manera tras una batalla tan reñida, que se extendió por más de dos horas y 46 minutos. Luego de una remontada llena de garra, la tenista mexicana Renata Zarazúa cayó por 6-2, 2-6 y 7-6 (7) en la Segunda Ronda del US Open ante la francesa Diane Parry, pese a haber luchado hasta el último punto.
Renata llegaba como favorita ante la francesa Diane Parry con una sinergía positiva de 2-0 a favor de la mexicana. Desde su ingreso a la cancha 5 de Flushing Meadows fue arropada por el grito de “¡México, México!”, seguido del entusiasta “¡Vamos, Renata!”, que marcó el inicio de un partido cargado de apoyo y emoción.
En el primer set, la mexicana se agenció el primer juego, la francesa se entregó con una doble falta en el punto de quiebre. Renata defendió su saque con determinación. Parry tuvo una nueva oportunidad de quiebre, pero no logró concretarla tras un error forzado de derecha, lo que permitió a la mexicana tomar una ventaja de 2-0.
Sin embargo, los papeles se invirtieron y la francesa encadenó seis juegos consecutivos. Zarazúa se vio obligada a subir constantemente a la red. Parry comenzó a dominar a partir del quinto juego; Renata cedió terreno con errores forzados de revés, luego con dobles faltas, y terminó con quiebre abajo. Lejos estaba la mexicana de los tiros ganadores de la francesa, solo dos por diez de Parry.
La mexicana lucía incómoda por el viento, que dificultaba su saque y afectaba su ritmo en la cancha. Del lado izquierdo de la silla de la jueza el viento cobraba mayor factura a las ambas jugadoras, cuando les tocaba servir de ese lado.
Con el viento y el marcador en contra, Renata comenzó a buscar la remontada. Quebró temprano en el segundo parcial, mostrando mayor convicción en sus tiros. Con un tiro ganador de revés, confirmó el quiebre y se adelantó 2-0. Luego sostuvo su servicio, se mostró más agresiva y logró mejorar notablemente su derecha. El partido no estaba sentenciado y se alargaba al tercer parcial.
En la última manga se vivió un intenso juego de fondo, con tiros profundos e intercambios largos. Parry logró imponerse y mantuvo su servicio para ponerse 3-2. Renata respondió e igualó el marcador, lo que encendió al público, que se volcó a su favor con un grito unísono: “¡Renata, Renata!”. Las gradas de la cancha cinco estaban abarrotadas.
Con un golpe de revés y luego otro de derecha, Renata igualó el marcador 5-5. La tensión se respiraba en el silencio de la pista: eran los últimos puntos y aún había espacio para la historia. Cada jugadora defendía su saque, y todo apuntaba a un desenlace en muerte súbita.
En el tiebreak, Parry tomó ventaja 8-3, pero Zarazúa reaccionó. La francesa aún lideraba 8-7, a solo dos puntos de la victoria. Desde las gradas, el público la impulsaba con fuerza: “¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede!”. Pero, la victoria fue de Parry.
La última tenista mexicana en haber llegado a la Tercera Ronda del US Open se remonta a 1995 con Angélica Gavaldón, hace 30 años. La próxima rival de la francesa será la ucraniana Marta Kostyuk, quien ocupa el 28 del ránking mundial.