Santiago González: el incansable mexicano en Australia
Santiago González llega al Abierto de Australia con 42 años, desafiando al tiempo sobre la pista y su vigencia en la élite del tenis mundial.
Es el mexicano más veterano del cuadro y uno de los jugadores de mayor edad en el Grand Slam australiano, una condición que lo emparenta con figuras legendarias como Venus Williams, que sigue compitiendo en el circuito a sus 45 años.
En los últimos años, Santiago González ha encontrado un segundo aire. Cuanto mayor es su edad; mejores han sido sus resultados. La evidencia está en su camino a la Final de Wimbledon 2024, en dobles mixtos junto a su compatriota Giuliana Olmos. Su ingreso al Top 10 a finales de la temporada 2023 ––con un punto culminante en la posición número siete del ránking mundial––. Y los títulos levantados en dobles en el Masters 1000 de París 2023 y Miami, ese mismo año.
A lo largo de su carrera ha disputado cinco finales de Grand Slam ––dos en dobles y tres en mixto ––, un recorrido que lo consagra como uno de los máximos exponentes del tenis mexicano en la última década.
Desde los cinco años soñó con jugar en la cancha central de Wimbledon, la única que le faltaba en su travesía tenística.
"Como jugador los primeros minutos estás nervioso, pero una vez que empiezas a sentir la pelota, la sensación de la cancha y el público te hace jugar un buen tenis".- Santiago González, doblista mexicano
Con poco más de cuatro décadas a cuestas y sin contemplar aún el retiro, el doblista rompió una sequía de 35 años sin un tenista nacional entre los mejores del mundo en la rama varonil y, como no ocurría desde Jorge Lozano en 1988, presumió su lugar dentro del Top 10. Hoy 48 del mundo y con 25 títulos en su vitrina.
Compitó en el torneo de mayor prestigio del circuito ––después de los cuatro Grand Slams–– el que marca el cierre de la temporada: las ATP Finals 2023. Un logro que lo convirtió apenas en el tercer tenista varonil mexicano en disputar este evento después de Jorge Lozano y Raúl Ramírez.
Esta noche hará su debut en la Primera Ronda del Abierto de Australia junto al neerlandés David Pel. Con quien ha jugado desde Tokio la temporada pasada, después el Masters 1000 de Shanghai, donde llegaron hasta Cuartos de final. Le siguió el Torneo de Basilea, el Masters 1000 de París, el Hellenic Championship hasta la Final. Y en esta temporada iniciaron juntos en el ASB Classic y harán lo propio en el Abierto de Australia.
Su camino en el Abierto de Australia comenzó en 2011, donde llegó a Segunda Ronda en dobles. Y sus mejores resultados en el major australiano se remontan a los Cuartos de final en 2012 y 2020. En nueve ocasiones se ha quedado en Primera Ronda y el año pasado avanzó hasta la segunda instancia.
Santiago creció idolatrando a André Agassi, uno de los grandes referentes del tenis varonil en la década de los 90. El tenis lo llevó a recorrer el mundo y su pasión por el futbol lo acompaña en casa destino. Es confeso aficionado del Real Madrid y de los Tiburones Rojos, emblema de su natal Veracruz.