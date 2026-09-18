Tuchel vuelve a convocar a Trent y Palmer con Inglaterra, pero no a Foden
Tras dejarlos fuera del Mundial 2026, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, convocó para los próximos partidos de la Liga de Naciones a Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, pero sin contar aún con el mediocampista del Manchester City, Phil Foden.
El lateral del Real Madrid, Alexander-Arnold, ex del Liverpool, no había sido convocado por su selección desde junio de 2025, mientras que Palmer regresa después de haberse quedado fuera de la lista mundialista, una decisión por la que Tuchel recibió numerosas críticas.
"Cole ha recuperado sus estadísticas: asistencias, goles importantes. Creo que tiene algo que demostrar. Lo mismo pasa con Trent, nunca han sido jugadores no seleccionables", declaró Tuchel en conferencia de prensa este viernes, donde defendió que no se arrepiente de haberles dejado fuera del Mundial.
"Confiamos en otros jugadores y asumo esa decisión. Ahora es el momento de que luchen por un puesto".
Inglaterra llegó a semifinales en el torneo mundialista, perdiendo ante Argentina por 2-1. Finalmente, el equipo inglés acabó en el podio al vencer 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto.
¿Quiénes son las otras novedades de Inglaterra?
Rio Ngumoha, Alex Scott y Jarrad Branthwaite son las principales novedades en una lista de 27 jugadores para la concentración de tres semanas en la que Inglaterra disputará cuatro partidos de la Liga de Naciones, el primero de ellos ante España, campeona del Mundo y de Europa, en Wembley el 26 de septiembre. Luego enfrentará a Chequia (29 de septiembre), a Croacia (3 de octubre) y nuevamente a Chequia (6 de octubre).
El joven extremo Ngumoha, que dejó buenas sensaciones en su debut contra Nueva Zelanda en junio, y Scott, aún sin partidos internacionales, están incluidos tras haber formado parte del grupo de entrenamiento previo al torneo mundialista.
Branthwaite, cuyo único partido con la selección fue en junio de 2024, recibe su primera convocatoria bajo las órdenes del técnico alemán Tuchel, mientras que Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly y Dominic Calvert-Lewin también regresan.
Entre las ausencias, además de la de Foden, destacan las de los mundialistas Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke, y también la de otros dos futbolistas pedidos por los aficionados, Morgan Gibbs-White y Adam Wharton, pero que por ahora no cuentan para Tuchel.
Lista de convocados de Inglaterra:
Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds)
Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como/ITA), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen/GER)
Mediocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)
Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Harry Kane (Bayern Munich/GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)