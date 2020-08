NBA Mock Draft Volume 1.0: Who might go where?

With the conclusion of the lottery, we can finally put together a real mock draft. We'll start with first round, eventually add the second. Right now, here are my best guesses:

Minnesota: Anthony Edwards, SG, Georgia Golden State: James Wiseman, C, Memphis Charlotte: LaMelo Ball, PG, USA Chicago: Killian Hayes, PG/SG, France Cleveland: Obi Toppin, PF, Dayton Atlanta: Deni Avdija, SF/PF, Israel Detroit: Onyeka Okongwu, PF/C, USC New York: Cole Anthony, PG, North Carolina Washington: Isaac Okoro, SF, Auburn Phoenix: Tyrese Halibutron, PG, Iowa State San Antonio: Precious Achiuwa, PF, Memphis Sacramento: Devin Vassell, F/G, Florida State New Orleans: Aaron Nesmith, SF, Vanderbilt Boston: Patrick Williams, PF, Florida State Orlando: Saddiq Bey, SF, Villanova Portland: RJ Hampton, PG/SG, USA Minnesota: Jalen Smith, PF, Maryland Dallas: Tyrese Maxey, SG, Kentucky Brooklyn: Isaiah Stewart, PF, Washington Miami: Kira Lewis Jr., PG, Alabama Philadelphia: Josh Green, SG, Arizona Denver: Tyrell Terry, PG, Stanford Utah: Nico Mannion, PG, Arizona Milwaukee: Tyler Bey, SF, Colorado Oklahoma City: Jaden McDaniels, SF, Washington Boston: Xavier Tillman, C, Michigan New York: Cassius Stanley, SG, Duke LA Lakers: Tre Jones, PG, Duke Toronto: Elijiah Hughes, G/F, Syracuse Boston: Aleksej Pokuševski, PF, Serbia