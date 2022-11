Bengals Depth Chart against the Panthers

Offense

QB: Joe Burrow | Brandon Allen

RB: Joe Mixon | Samaje Perine | Chris Evans | Trayveon Williams

WR: Tee Higgins | Trent Taylor

WR: Tyler Boyd | Stanley Morgan

WR: Mike Thomas | Trenton Irwin

TE: Hayden Hurst | Mitchell Wilcox | Devin Asiasi

LT: Jonah Williams | D'Ante Smith

LG: Cordell Volson | Jackson Carman

C: Ted Karras | Trey Hill

RG: Alex Cappa | Max Scharping

RT: La'el Collins | Hakeem Adiniji

Defense

LDE: Sam Hubbard | Cameron Sample

RDE: Trey Henderickson | Joseph Assai | Jeffrey Gunter

DT: B.J. Hill | Zachary Carter | Jay Tufele | Domenique Davis

SLB: Akeem Davis-Gaither | Markus Bailey

MLB: Germaine Pratt

WLB: Logan Wilson | Joe Bachie | Clay Johnston

RCB: Cam Taylor-Britt | Trey Flowers

LCB: Eli Apple | Jalen Davis

SS: Vonn Bell | Michael Thomas | Brandon Wilson | Tycen Anderson

FS: Jessie Bates III | Daxton Hill

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:



Facebook - @PanthersOnSI

Twitter - @AllPanthers_ and Ian Black at @ian_black14.