CAROLINA PANTHERS INDIVIDUAL STATS - OFFENSE

CAROLINA PANTHERS INDIVIDUAL STATS - DEFENSE

ATLANTA FALCONS INDIVIDUAL STATS - OFFENSE

ATLANTA FALCONS INDIVIDUAL STATS - DEFENSE

TEAM STATS

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:



Facebook - @PanthersOnSI

Twitter - @AllPanthers_ and Schuyler Callihan at @Callihan_.