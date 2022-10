Carolina Panthers Release Depth Chart vs Rams

OFFENSE

QB: Baker Mayfield, PJ Walker

RB: Christian McCaffrey, D'Onta Foreman OR Chuba Hubbard, Raheem Blackshear

WR: DJ Moore, Rashard Higgins, Laviska Shenault

WR: Robbie Anderson, Shi Smith, Terrace Marshall Jr.

TE: Tommy Tremble, Stephen Sullivan

TE: Ian Thomas, Giovanni Ricci

LT: Ikem Ekwonu, Brady Christensen

LG: Brady Christensen, Michael Jordan

C: Pat Elflein, Bradley Bozeman

RG: Austin Corbett, Cade Mays

RT: Taylor Moton, Cameron Erving

DEFENSE

DE: Brian Burns, Marquis Haynes Sr., Amaré Barno

DT: Derrick Brown, Phil Hoskins, Daviyon Nixon

DT: Matt Ioannidis, Marquan McCall

DE: Yetur Gross-Matos, Henry Anderson

SAM: Shaq Thompson, Cory Littleton

MIKE: Damien Wilson

WILL: Frankie Luvu, Brandon Smith

CB: Donte Jackson, CJ Henderson

CB: Jaycee Horn, Stantley Thomas-Oliver III, Keith Taylor

FS: Myles Hartsfield, Sean Chandler

SS: Xavier Woods, Juston Burris, Sam Franklin Jr.

SPECIAL TEAMS

K: Eddy Pineiro

P: Johnny Hekker

H: Johnny Hekker

LS: JJ Jansen

KR: Laviska Shenault, Raheem Blackshear, Chuba Hubbard

PR: Shi Smith

