Panthers Release Jersey Numbers for Newcomers + Rookies

Numbers have been handed out but are subject to change.

Acquired via trade

QB Sam Darold - No. 14

Signed in free agency

TE Dan Arnold - No. 85

CB A.J. Bouye - No. 24

RB Darius Clark - No. 41

LB Kendall Donnerson - No. 69

RB Mikey Daniel - No. 32

OL Pat Elflein - No. 60

T Cameron Erving - No. 75

DE Morgan Fox - No. 91

DB Delano Hill - No. 40

S J.T. Ibe - No. 37

T Martez Ivey - No. 73

DT DaQuan Jones - No. 90

CB Jalen Julius - No. 35

LB Frankie Luvu - No. 49

CB Rashaan Melvin - No. 29

WR David Moore - No. 83

LB Denzel Perryman - No. 52

LB Haason Reddick - No. 43

WR Micah Simon - No. 81

TE Stephen Sullivan - No. 84

Draftees

G Deonte Brown - No. 77

T Brady Christensen - No. 70

LS Thomas Fletcher - No. 46

CB Jaycee Horn - No. 8

DT Phil Hoskins - No. 71

RB Chuba Hubbard - No. 30

WR Terrace Marshall Jr. - No. 88

DT Daviyon Nixon - No. 94

WR Shi Smith - No. 12

CB Keith Taylor - No. 28

TE Tommy Tremble - No. 82

Undrafted free agents

RB Spencer Brown - No. 33

P Oscar Draguicevich - No. 15

LB Paddy Fisher - No. 47

G David Moore - No. 68

FB Mason Stokke - No. 40

You can follow us for future coverage by clicking "Follow" on the top righthand corner of the page. Also be sure to like us on Facebook & Twitter:

Facebook - @PanthersOnSI

Twitter - @SI_Panthers and Schuyler Callihan at @Callihan_.