2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Minnesota Wild
The Boston Bruins open their 2026-27 season in 49 days when they host the New York Rangers on Sept. 29.
Leading up to Opening Night, Boston Bruins On SI is taking a look at all of the Bruins’ opponents for the upcoming season.
The latest deep dive is on the Minnesota Wild, a team the Bruins face off against on Oct. 3 and Nov. 14.
Quick Facts:
Team: Minnesota Wild
Home Arena: Grand Casino Arena, St. Paul, Minn.
Conference/Division: Western/Central
General Manager: Bill Guerin
Head Coach: John Hynes
Captain: defenseman Jared Spurgeon
Colors: iron range red, forest green, harvest gold, Minnesota wheat, and white
Stanley Cup Championships: None
Minor League Affiliate Teams: Iowa Wild (AHL) and Jacksonville Icemen (ECHL)
2025-26 Stats:
Record: 46-24-12
Points: 104
Standings: No. 3 in Central Division, No. 3 in Western Conference
Stanley Cup Playoffs: No. 3 seed- Eliminated by Colorado Avalanche 4-1 in the second round.
Record vs. Bruins: 1-1
Dec. 14: W 6-2
March 28: L 6-3
Offseason Moves:
Additions: forward Maxim Shabanov, forward Blake Coleman, defenseman Olli Määttä, forward Jagger Joshua, forward Justin Kirkland, forward Mason Shaw, forward Dylan Gambrell, goalie Calvin Pickard, forward Michael McCarron.
Departures: defenseman Jake Middleton (Calgary), forward Marcus Johansson (Färjestad BK, Sweden), forward Ben Jones (Calgary), forward Mats Zuccarello (Los Angeles), forward Cameron Butler (Detroit), goalie Samuel Hlavaj (Toronto), forward Bradley Marek (Iowa Wild, AHL), forward Oskar Olausson (Frolunda HC, Sweden).
Extensions/Re-signs: forward Caedan Bankier, defenseman Carson Lambos, defenseman David Spacek, defenseman Roman Schmidt, defenseman Daemon Hunt, forward Nick Foligno, defenseman Zach Bogosian, forward Bobby Brink.
Unrestricted Free Agents: forward Nicolas Aube-Kubel, forward Robby Fabbri, defenseman Ben Gleason, goalie Cal Petersen, defenseman Jeff Petry, forward Vladimir Tarasenko.
2026 NHL Draft: forward Adam Andersson (No. 83 overall, 3rd round), forward Kayden Lemire (No. 112 overall, 4th round), goalie Filip Ruzicka (No. 137 overall, 5th round).
2026-27 Projected Lineup:
Wild 2026-27 Schedule:
October
Oct. 1: at Nashville
Oct. 3: vs. Boston
Oct. 6: at Buffalo
Oct. 8: at Tampa Bay
Oct. 10: at Florida
Oct. 12: vs. Vegas
Oct. 13: at Winnipeg
Oct. 15: vs. St. Louis
Oct. 18: vs. Columbus
Oct. 20: at Edmonton
Oct. 22: at Calgary
Oct. 24: at Seattle
Oct. 25: at Vancouver
Oct. 27: at Utah
Oct. 29: vs. New York Islanders
November
Nov. 1: at Washington
Nov. 3: at Philadelphia
Nov. 6: vs. San Jose
Nov. 7: vs. Tampa Bay
Nov. 10: at Montreal
Nov. 12: at Toronto
Nov. 14: at Boston
Nov. 17: vs. Nashville
Nov. 19: at Calgary
Nov. 21: at Vancouver
Nov. 23: at San Jose
Nov. 25: vs. Utah
Nov. 27: vs. Colorado
Nov. 29: at Chicago
December
Dec. 1: at Anaheim
Dec. 3: at Los Angeles
Dec. 5: vs. Philadelphia
Dec. 8: vs. Edmonton
Dec. 10: at Columbus
Dec. 12: vs. Winnipeg
Dec. 15: vs. Toronto
Dec. 18: vs. Anaheim
Dec. 19: vs. Montreal
Dec. 22: vs. Los Angeles
Dec. 26: vs. Winnipeg
Dec. 28: vs. Vegas
January
Jan. 1: at Pittsburgh
Jan. 2: vs. St. Louis
Jan. 5: at Anaheim
Jan. 7: at Vegas
Jan. 9: vs. Nashville
Jan. 14: vs. Florida
Jan. 16: at St. Louis
Jan. 17: at Detroit
Jan. 19: at Winnipeg
Jan. 21: vs. Detroit
Jan. 23: vs. New York Rangers
Jan. 25: at Utah
Jan. 26: vs. Vancouver
Jan. 28: vs. Seattle
Jan. 30: vs. Dallas
February
Feb. 11: at Carolina
Feb. 13: at New York Islanders
Feb. 15: vs. Ottawa
Feb. 16: at Dallas
Feb. 18: vs. Los Angeles
Feb. 20: at Chicago
Feb. 23: vs. Pittsburgh
Feb. 27: at St. Louis
Feb. 28: vs. New Jersey
March
March 3: at Dallas
March 6: at Nashville
March 7: vs. Washington
March 9: vs. Carolina
March 11: at Ottawa
March 14: vs. Buffalo
March 17: at Colorado
March 19: vs. Calgary
March 21: vs. Utah
March 23: vs. Chicago
March 25: vs. Edmonton
March 27: vs. Seattle
March 29: at New York Rangers
March 31: at New Jersey
April
April 2: vs. Dallas
April 4: vs. Colorado
April 6: vs. Chicago
April 8: at San Jose
April 10: at Colorado
Games Against Bruins: Oct. 3, Nov. 14
Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:
Opponent 1: New York Rangers
Opponent 2: Winnipeg Jets
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