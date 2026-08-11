Boston Bruins On SI

2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Minnesota Wild

Boston Bruins On SI is taking a look at every opponent the Bruins are facing in the upcoming season. Next up is the Minnesota Wild.

Kim Rankin

Mar 28, 2026; Boston, Massachusetts, USA; Boston Bruins forward Lukas Reichel shoots the puck while Minnesota Wild defenseman Jeff Petry (2) defends during the third period at TD Garden. Mandatory Credit: Bob DeChiara-Imagn Images
Mar 28, 2026; Boston, Massachusetts, USA; Boston Bruins forward Lukas Reichel shoots the puck while Minnesota Wild defenseman Jeff Petry (2) defends during the third period at TD Garden. Mandatory Credit: Bob DeChiara-Imagn Images / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

The Boston Bruins open their 2026-27 season in 49 days when they host the New York Rangers on Sept. 29. 

Leading up to Opening Night, Boston Bruins On SI is taking a look at all of the Bruins’ opponents for the upcoming season. 

The latest deep dive is on the Minnesota Wild, a team the Bruins face off against on Oct. 3 and Nov. 14.

Quick Facts:

Team: Minnesota Wild

Home Arena: Grand Casino Arena, St. Paul, Minn. 

Conference/Division: Western/Central

General Manager: Bill Guerin

Head Coach: John Hynes

Captain: defenseman Jared Spurgeon

Colors: iron range red, forest green, harvest gold, Minnesota wheat, and white

Stanley Cup Championships: None

Minor League Affiliate Teams: Iowa Wild (AHL) and Jacksonville Icemen (ECHL)

2025-26 Stats:

Record: 46-24-12

Points: 104

Standings: No. 3 in Central Division, No. 3 in Western Conference

Stanley Cup Playoffs: No. 3 seed- Eliminated by Colorado Avalanche 4-1 in the second round. 

Record vs. Bruins: 1-1

Dec. 14: W 6-2
March 28: L 6-3

Offseason Moves:

Additions: forward Maxim Shabanov, forward Blake Coleman, defenseman Olli Määttä, forward Jagger Joshua, forward Justin Kirkland, forward Mason Shaw, forward Dylan Gambrell, goalie Calvin Pickard, forward Michael McCarron.

Departures: defenseman Jake Middleton (Calgary), forward Marcus Johansson (Färjestad BK, Sweden), forward Ben Jones (Calgary), forward Mats Zuccarello (Los Angeles), forward Cameron Butler (Detroit), goalie Samuel Hlavaj (Toronto), forward Bradley Marek (Iowa Wild, AHL), forward Oskar Olausson (Frolunda HC, Sweden). 

Extensions/Re-signs: forward Caedan Bankier, defenseman Carson Lambos, defenseman David Spacek, defenseman Roman Schmidt, defenseman Daemon Hunt, forward Nick Foligno, defenseman Zach Bogosian, forward Bobby Brink.

Unrestricted Free Agents: forward Nicolas Aube-Kubel, forward Robby Fabbri, defenseman Ben Gleason, goalie Cal Petersen, defenseman Jeff Petry, forward Vladimir Tarasenko. 

2026 NHL Draft: forward Adam Andersson (No. 83 overall, 3rd round), forward Kayden Lemire (No. 112 overall, 4th round), goalie Filip Ruzicka (No. 137 overall, 5th round).

2026-27 Projected Lineup:

Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X
Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X

Wild 2026-27 Schedule:

October 

Oct. 1: at Nashville
Oct. 3: vs. Boston
Oct. 6: at Buffalo
Oct. 8: at Tampa Bay
Oct. 10: at Florida
Oct. 12: vs. Vegas
Oct. 13: at Winnipeg
Oct. 15: vs. St. Louis
Oct. 18: vs. Columbus
Oct. 20: at Edmonton
Oct. 22: at Calgary
Oct. 24: at Seattle
Oct. 25: at Vancouver
Oct. 27: at Utah
Oct. 29: vs. New York Islanders

November

Nov. 1: at Washington
Nov. 3: at Philadelphia
Nov. 6: vs. San Jose
Nov. 7: vs. Tampa Bay
Nov. 10: at Montreal
Nov. 12: at Toronto
Nov. 14: at Boston
Nov. 17: vs. Nashville
Nov. 19: at Calgary
Nov. 21: at Vancouver
Nov. 23: at San Jose
Nov. 25: vs. Utah
Nov. 27: vs. Colorado
Nov. 29: at Chicago

December

Dec. 1: at Anaheim
Dec. 3: at Los Angeles
Dec. 5: vs. Philadelphia
Dec. 8: vs. Edmonton
Dec. 10: at Columbus
Dec. 12: vs. Winnipeg
Dec. 15: vs. Toronto
Dec. 18: vs. Anaheim
Dec. 19: vs. Montreal
Dec. 22: vs. Los Angeles
Dec. 26: vs. Winnipeg
Dec. 28: vs. Vegas

January

Jan. 1: at Pittsburgh
Jan. 2: vs. St. Louis
Jan. 5: at Anaheim
Jan. 7: at Vegas
Jan. 9: vs. Nashville
Jan. 14: vs. Florida
Jan. 16: at St. Louis
Jan. 17: at Detroit
Jan. 19: at Winnipeg
Jan. 21: vs. Detroit
Jan. 23: vs. New York Rangers
Jan. 25: at Utah
Jan. 26: vs. Vancouver
Jan. 28: vs. Seattle
Jan. 30: vs. Dallas

February

Feb. 11: at Carolina
Feb. 13: at New York Islanders
Feb. 15: vs. Ottawa
Feb. 16: at Dallas
Feb. 18: vs. Los Angeles
Feb. 20: at Chicago
Feb. 23: vs. Pittsburgh
Feb. 27: at St. Louis
Feb. 28: vs. New Jersey

March

March 3: at Dallas
March 6: at Nashville
March 7: vs. Washington
March 9: vs. Carolina
March 11: at Ottawa
March 14: vs. Buffalo
March 17: at Colorado
March 19: vs. Calgary
March 21: vs. Utah
March 23: vs. Chicago
March 25: vs. Edmonton
March 27: vs. Seattle
March 29: at New York Rangers
March 31: at New Jersey

April

April 2: vs. Dallas
April 4: vs. Colorado
April 6: vs. Chicago
April 8: at San Jose
April 10: at Colorado

Games Against Bruins: Oct. 3, Nov. 14

Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:

Opponent 1: New York Rangers

Opponent 2: Winnipeg Jets

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Published |Modified
Kim Rankin
KIM RANKIN

Kim Rankin is a lead writer for Boston Bruins on SI and Boston College On SI. A 2020 graduate of the University of Alabama. she joined Alabama Crimson Tide On SI in February 2024 covering baseball, softball, football, men’s basketball, and more for BamaCentral, but has also contributed to Missouri Tigers On SI. She previously worked as the brand manager at Tide 100.9 FM in Tuscaloosa, Ala. She has covered a wide variety of events including SEC Championships, NCAA Regionals, and bowl games.

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