2026 Fantasy Football Top 200 Overall PPR Rankings: Christian McCaffrey Struggles To Crack The Top 30

We are quickly approaching fantasy drafts, and some fantasy owners are already drafting. These are our top 200 overall PPR rankings for the 2026 fantasy football season.

1 RB Bijan Robinson, ATL

2 WR Ja'Marr Chase, CIN

3 RB Jahmyr Gibbs, DET

4 WR Puka Nacua, LAR

5 WR Amon-Ra St. Brown, DET

6 WR Jaxon Smith-Njigba, SEA

7 RB Jonathan Taylor, IND

8 RB De'Von Achane, MIA

9 RB Omarion Hampton, LAC

10 WR Justin Jefferson, MIN

11 WR A.J. Brown, NE

12 RB James Cook, BUF

13 WR CeeDee Lamb, DAL

14 RB Chase Brown, CIN

15 TE Trey McBride, ARZ

16 WR Drake London, ATL

17 RB Kenneth Walker III. KC

18 WR Rashee Rice, KC

19 WR George Pickens, DAL

20 WR Malik Nabers, NYG

21 RB Ashton Jeanty, LV

22 RB Derrick Henry, BAL

23 RB Saquon Barkley, PHI

24 TE Tyler Warren, IND

25 TE Brock Bowers, LV

26 WR Nico Collins, HOU

27 QB Josh Allen, BUF

28 RB Christian McCaffrey, SF

29 RB Jeremiyah Love, ARZ

30 WR DeVonta Smith, PHI

31 WR Tetairoa McMillan, CAR

32 WR Jaylen Waddle, DEN

33 WR Zay Flowers, BAL

34 RB Travis Etienne, NO

35 RB Quinshon Judkins, CLE

36 RB Cam Skattebo, NYG

37 RB Breece Hall, NYJ

38 WR Chris Olave, NO

39 RB Javonte Williams, DAL

40 RB Josh Jacobs, GB

41 RB Kyren Williams, LAR

42 WR Emeka Egbuka, TB

43 WR Alec Pierce, IND

44 RB David Montgomery, HOU

45 TE Harold Fannin Jr., CLE

46 TE Colston Loveland, CHI

47 WR DJ Moore, BUF

48 RB Jadarian Price, SEA

49 WR Tee Higgins, CIN

50 QB Drake Maye, NE

51 RB Bucky Irving, TB

52 RB D'Andre Swift, CHI

53 WR Garrett Wilson, NYJ

54 RB TreVeyon Henderson, NE

55 WR Rome Odunze, CHI

56 WR Luther Burden, CHI

57 WR Ladd McConkey, LAC

58 WR Mike Evans, SF

59 WR Jameson Williams, DET

60 QB Lamar Jackson, BAL

61 QB Joe Burrow, CIN

62 RB Bhayshul Tuten, JAX

63 TE Tucker Kraft, GB

64 WR Jayden Reed, GB

65 RB Chuba Hubbard, CAR

66 QB Jayden Daniels, WAS

67 WR Carnell Tate, TEN

68 RB Kyle Monangai, CHI

69 RB Jaylen Warren, PIT

70 WR Marvin Harrison Jr., ARZ

71 WR Terry McLaurin, WAS

72 WR Davante Adams, LAR

73 QB Caleb Williams, CHI

74 WR DK Metcalf, PIT

75 WR Christian Watson, GB

76 WR Parker Washington, JAX

77 WR Michael Pittman Jr., PIT

78 TE Kyle Pitts Sr., ATL

79 RB Rico Dowdle, PIT

80 WR Jordyn Tyson, NO

81 WR Courtland Sutton, DEN

82 QB Trevor Lawrence, JAX

83 QB Jalen Hurts, PHI

84 RB Rhamondre Stevenson, NE

85 RB Tony Pollard, TEN

86 TE Sam LaPorta, DET

87 WR Michael Wilson, ARZ

88 QB Dak Prescott, DAL

89 WR Chris Godwin, TB

90 QB Jaxson Dart, NYG

91 WR Jacory Croskey-Merritt, WAS

92 TE Travis Kelce, KC

93 WR KC Concepcion, CLE

94 TE George Kittle, SF

95 RB Rachaad White, WAS

96 WR Brian Thomas Jr., JAX

97 WR Ricky Pearsall, SF

98 WR Makai Lemon, PHI

99 QB Brock Purdy, SF



100 RB Blake Corum, LAR

101 WR Quentin Johnston, LAC

102 WR Jakobi Meyers, JAX

103 QB Matthew Stafford, LAR

104 RB Kenneth Gainwell, TB

105 RB J.K. Dobbins, DEN

106 QB Patrick Mahomes, KC

107 WR Josh Downs, IND

108 QB Bo Nix, DEN

109 WR Jordan Addison, MIN

110 RB RJ Harvey, DEN

111 QB Justin Herbert, LAC

112 RB Jonathon Brooks, CAR

113 QB Tyler Shough, NO

114 WR Romeo Doubs, NE

115 QB Kyler Murray, MIN

116 QB Malik Willis, MIA

117 TE Jake Ferguson, DAL

118 TE Isaiah Likely, NYG

119 TE Dalton Kincaid, BUF

120 WR Jalen Coker, CAR

121 WR Chris Bell, MIA

122 TE Brenton Strange, JAX

123 TE Chig Okonkwo, WAS

124 WR Jalen Nailor, LV

125 RB Jonah Coleman, DEN

126 RB Jordan Mason, MIN

127 WR Rashid Shaheed, SEA

128 RB Chris Rodriguez Jr., JAX

129 WR Matthew Golden, GB

130 WR Stefon Diggs, FA

131 WR Wan'Dale Robinson, TEN

132 QB Jared Goff, DET

133 QB Jordan Love, GB

134 QB Baker Mayfield, TB

135 WR Xavier Worthy, KC

136 TE Dallas Goedert, PHI

137 TE Jayden Higgins, HOU

138 TE Oronde Gadsden, LAC

139 Houston Texans, DEF

140 Denver Broncos, DEF

141 Los Angeles (LAR) Rams, DEF

142 WR Jalen McMillan, TB

143 WR Antonio Williams, WAS

144 WR Khalil Shakir, BUF

145 TE Mark Andrews, BAL

146 RB Tyrone Tracy, NYG

147 RB Nick Singleton, TEN

148 RB Aaron Jones Sr., MIN

149 RB Dylan Sampson, CLE

150 RB Keaton Mitchell, LAC

151 TE Juwan Johnson, NO

152 RB Tyler Allgeier, ARZ

153 RB Emmett Johnson, KC

154 TE Kenyon Sadiq, NYJ

155 WR Tory Horton, SEA

156 TE Hunter Henry, NE

157 QB Daniel Jones, NYG

158 WR Jerry Jeudy, CLE

159 RB Zach Charbonnet, SEA

160 WR Travis Hunter, JAX

161 Seattle Seahawks, DEF

162 RB Isiah Pacheco, DET

163 QB Sam Darnold, SEA

164 RB Woody Marks, HOU

165 WR Brandon Aiyuk, SF

166 RB Tyjae Spears, TEN

167 TE T.J. Hockenson, MIN

168 QB Cam Ward, TEN

169 QB C.J. Stroud, HOU

170 PK Brandon Aubrey, DAL

171 WR Deebo Samuel, FA

172 WR Malik Washington, MIA

173 WR Jauan Jennings, MIN

174 RB Alvin Kamara, NO

175 RB Mike Washington Jr., LV

176 WR, Omar Cooper Jr., NYJ

177 WR Denzel Boston, CLE

178 New England Patriots, DEF

179 WR Isaac TeSlaa, DET

180 RB Kimani Vidal, LAC

181 WR Tre' Harris, LAC

182 WR Tre Tucker, LV

183 QB Bryce Young CAR

184 QB Emanuel Wilson, SEA

185 RB Brian Robinson Jr., ATL

186 Cleveland Browns, DEF

187 Philadelphia Eagles, DEF

188 PK Ka'imi Fairbairn, HOU

189 Minnesota Vikings, DEF

190 TE Dalton Schultz, HOU

191 RB Kaytron Allen, WAS

192 WR Ryan Flournoy, DAL

193 RB James Conner, ARZ

194 WR Tyreek Hill, FA

195 RB Tank Bigsby, PHI

196 Jacksonville Jaguars, DEF

197 TE AJ Barner, SEA

198 PK Cameron Dicker, LAC

199 QB Jacoby Brissett, ARZ

200 WR De'Zhaun Stribling, SF

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