2026 Fantasy Football Top 200 Overall PPR Rankings: Christian McCaffrey Struggles To Crack The Top 30
We are quickly approaching fantasy drafts, and some fantasy owners are already drafting. These are our top 200 overall PPR rankings for the 2026 fantasy football season.
1 RB Bijan Robinson, ATL
2 WR Ja'Marr Chase, CIN
3 RB Jahmyr Gibbs, DET
4 WR Puka Nacua, LAR
5 WR Amon-Ra St. Brown, DET
6 WR Jaxon Smith-Njigba, SEA
7 RB Jonathan Taylor, IND
8 RB De'Von Achane, MIA
9 RB Omarion Hampton, LAC
10 WR Justin Jefferson, MIN
11 WR A.J. Brown, NE
12 RB James Cook, BUF
13 WR CeeDee Lamb, DAL
14 RB Chase Brown, CIN
15 TE Trey McBride, ARZ
16 WR Drake London, ATL
17 RB Kenneth Walker III. KC
18 WR Rashee Rice, KC
19 WR George Pickens, DAL
20 WR Malik Nabers, NYG
21 RB Ashton Jeanty, LV
22 RB Derrick Henry, BAL
23 RB Saquon Barkley, PHI
24 TE Tyler Warren, IND
25 TE Brock Bowers, LV
26 WR Nico Collins, HOU
27 QB Josh Allen, BUF
28 RB Christian McCaffrey, SF
29 RB Jeremiyah Love, ARZ
30 WR DeVonta Smith, PHI
31 WR Tetairoa McMillan, CAR
32 WR Jaylen Waddle, DEN
33 WR Zay Flowers, BAL
34 RB Travis Etienne, NO
35 RB Quinshon Judkins, CLE
36 RB Cam Skattebo, NYG
37 RB Breece Hall, NYJ
38 WR Chris Olave, NO
39 RB Javonte Williams, DAL
40 RB Josh Jacobs, GB
41 RB Kyren Williams, LAR
42 WR Emeka Egbuka, TB
43 WR Alec Pierce, IND
44 RB David Montgomery, HOU
45 TE Harold Fannin Jr., CLE
46 TE Colston Loveland, CHI
47 WR DJ Moore, BUF
48 RB Jadarian Price, SEA
49 WR Tee Higgins, CIN
50 QB Drake Maye, NE
51 RB Bucky Irving, TB
52 RB D'Andre Swift, CHI
53 WR Garrett Wilson, NYJ
54 RB TreVeyon Henderson, NE
55 WR Rome Odunze, CHI
56 WR Luther Burden, CHI
57 WR Ladd McConkey, LAC
58 WR Mike Evans, SF
59 WR Jameson Williams, DET
60 QB Lamar Jackson, BAL
61 QB Joe Burrow, CIN
62 RB Bhayshul Tuten, JAX
63 TE Tucker Kraft, GB
64 WR Jayden Reed, GB
65 RB Chuba Hubbard, CAR
66 QB Jayden Daniels, WAS
67 WR Carnell Tate, TEN
68 RB Kyle Monangai, CHI
69 RB Jaylen Warren, PIT
70 WR Marvin Harrison Jr., ARZ
71 WR Terry McLaurin, WAS
72 WR Davante Adams, LAR
73 QB Caleb Williams, CHI
74 WR DK Metcalf, PIT
75 WR Christian Watson, GB
76 WR Parker Washington, JAX
77 WR Michael Pittman Jr., PIT
78 TE Kyle Pitts Sr., ATL
79 RB Rico Dowdle, PIT
80 WR Jordyn Tyson, NO
81 WR Courtland Sutton, DEN
82 QB Trevor Lawrence, JAX
83 QB Jalen Hurts, PHI
84 RB Rhamondre Stevenson, NE
85 RB Tony Pollard, TEN
86 TE Sam LaPorta, DET
87 WR Michael Wilson, ARZ
88 QB Dak Prescott, DAL
89 WR Chris Godwin, TB
90 QB Jaxson Dart, NYG
91 WR Jacory Croskey-Merritt, WAS
92 TE Travis Kelce, KC
93 WR KC Concepcion, CLE
94 TE George Kittle, SF
95 RB Rachaad White, WAS
96 WR Brian Thomas Jr., JAX
97 WR Ricky Pearsall, SF
98 WR Makai Lemon, PHI
99 QB Brock Purdy, SF
100 RB Blake Corum, LAR
101 WR Quentin Johnston, LAC
102 WR Jakobi Meyers, JAX
103 QB Matthew Stafford, LAR
104 RB Kenneth Gainwell, TB
105 RB J.K. Dobbins, DEN
106 QB Patrick Mahomes, KC
107 WR Josh Downs, IND
108 QB Bo Nix, DEN
109 WR Jordan Addison, MIN
110 RB RJ Harvey, DEN
111 QB Justin Herbert, LAC
112 RB Jonathon Brooks, CAR
113 QB Tyler Shough, NO
114 WR Romeo Doubs, NE
115 QB Kyler Murray, MIN
116 QB Malik Willis, MIA
117 TE Jake Ferguson, DAL
118 TE Isaiah Likely, NYG
119 TE Dalton Kincaid, BUF
120 WR Jalen Coker, CAR
121 WR Chris Bell, MIA
122 TE Brenton Strange, JAX
123 TE Chig Okonkwo, WAS
124 WR Jalen Nailor, LV
125 RB Jonah Coleman, DEN
126 RB Jordan Mason, MIN
127 WR Rashid Shaheed, SEA
128 RB Chris Rodriguez Jr., JAX
129 WR Matthew Golden, GB
130 WR Stefon Diggs, FA
131 WR Wan'Dale Robinson, TEN
132 QB Jared Goff, DET
133 QB Jordan Love, GB
134 QB Baker Mayfield, TB
135 WR Xavier Worthy, KC
136 TE Dallas Goedert, PHI
137 TE Jayden Higgins, HOU
138 TE Oronde Gadsden, LAC
139 Houston Texans, DEF
140 Denver Broncos, DEF
141 Los Angeles (LAR) Rams, DEF
142 WR Jalen McMillan, TB
143 WR Antonio Williams, WAS
144 WR Khalil Shakir, BUF
145 TE Mark Andrews, BAL
146 RB Tyrone Tracy, NYG
147 RB Nick Singleton, TEN
148 RB Aaron Jones Sr., MIN
149 RB Dylan Sampson, CLE
150 RB Keaton Mitchell, LAC
151 TE Juwan Johnson, NO
152 RB Tyler Allgeier, ARZ
153 RB Emmett Johnson, KC
154 TE Kenyon Sadiq, NYJ
155 WR Tory Horton, SEA
156 TE Hunter Henry, NE
157 QB Daniel Jones, NYG
158 WR Jerry Jeudy, CLE
159 RB Zach Charbonnet, SEA
160 WR Travis Hunter, JAX
161 Seattle Seahawks, DEF
162 RB Isiah Pacheco, DET
163 QB Sam Darnold, SEA
164 RB Woody Marks, HOU
165 WR Brandon Aiyuk, SF
166 RB Tyjae Spears, TEN
167 TE T.J. Hockenson, MIN
168 QB Cam Ward, TEN
169 QB C.J. Stroud, HOU
170 PK Brandon Aubrey, DAL
171 WR Deebo Samuel, FA
172 WR Malik Washington, MIA
173 WR Jauan Jennings, MIN
174 RB Alvin Kamara, NO
175 RB Mike Washington Jr., LV
176 WR, Omar Cooper Jr., NYJ
177 WR Denzel Boston, CLE
178 New England Patriots, DEF
179 WR Isaac TeSlaa, DET
180 RB Kimani Vidal, LAC
181 WR Tre' Harris, LAC
182 WR Tre Tucker, LV
183 QB Bryce Young CAR
184 QB Emanuel Wilson, SEA
185 RB Brian Robinson Jr., ATL
186 Cleveland Browns, DEF
187 Philadelphia Eagles, DEF
188 PK Ka'imi Fairbairn, HOU
189 Minnesota Vikings, DEF
190 TE Dalton Schultz, HOU
191 RB Kaytron Allen, WAS
192 WR Ryan Flournoy, DAL
193 RB James Conner, ARZ
194 WR Tyreek Hill, FA
195 RB Tank Bigsby, PHI
196 Jacksonville Jaguars, DEF
197 TE AJ Barner, SEA
198 PK Cameron Dicker, LAC
199 QB Jacoby Brissett, ARZ
200 WR De'Zhaun Stribling, SF
More Fantasy Sports On SI News
Mark Morales-Smith is a father of five, a former college football scout and semi-pro football player. Morales-Smith is a long-time competitive fantasy football player with well over a decade of professional writing experience at multiple high-level sites, including Sports Illustrated, FullTime Fantasy, FantasySP, and more.Follow CoolCutter21