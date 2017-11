La emotiva carta de Jakson Follmann un año después de la tragedia del Chapecoense

É difícil falar, os sentimentos hoje encontram-se confusos, envoltos de lembranças, recordações de momentos, saudade de amigos/irmãos. Fazia sete meses que eu estava na Chapecoense, mas parecia muitos anos. Tínhamos uma conexão, um amor ao próximo, éramos parceiros, nos conhecíamos pelo o olhar. Brincávamos, cantávamos, jogávamos e éramos sim uma grande família. Eu guardo cada um dentro do meu coração e das minhas lembranças. Guardo cada sorriso, cada detalhe que vivemos juntos. Meus irmãos vocês me sustentam inúmeras vezes! É por vocês e pela minha família o sorriso no rosto, mesmo que muitas vezes o meu coração esteja triste. É por vocês e pela alegria que tinham que eu continuo sorrindo. Louvar vocês é louvar a alegria que cada um tinha dentro de si. Eu renasci e estou aprendendo ainda a viver e seguir adiante. Eu lutei todos os 56 dias internado para ficar vivo. Nesse um ano eu aprendi coisas que antes passavam desapercebidas, como poder caminhar ou tomar um simples copo de água. Eu senti Deus todos os dias junto a mim. Quando eu adormecia eu escutava ele sussurrar no meu ouvido: vai ficar tudo bem! Ao mesmo tempo que Deus falava comigo, minha família me sustentava, me dava forças junto dos meus amigos. Eu sentia toda energia emanada a mim, eu sentia o carinho de todos. Toda forma de amor e carinho ajudaram muito no meu processo de reabilitação. Nunca haverá palavras suficientes para agradecer a cada um que orou por todos nós. Amor, saudade, gratidão, Deus, família, amigos, reciprocidade, resiliência, palavras que me sustentam nesses 12 meses. SAUDADES ETERNAS!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏

