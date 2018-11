La curiosa reacción de Malcom a través de Instagram después de quedar fuera de la convocatoria

Malcom no convence a Ernesto Valverde. El brasileño ha vuelto a ser noticia por quedarse fuera de la convocatoria. Tuvo su oportunidad contra la Cultural pero no se le vio acertado y no destacó, por lo que no ha accedido al once titular. No solo no ha accedido al once sino que tampoco a la lista, lo que sí ha conseguido Aleñá. Algunos medios incluso empiezan a avisar de que Malcom se estaría replanteando su salida y podría incluso arrepentirse de no haber firmado por la AS Roma. Por el momento, parece que se toma sus no convocatorias con humor.





Durante el día de ayer, Malcom subió un vídeo a su historia tocando la pandereta junto a un mensaje hacia su situación en el Barcelona. En portugués, el extremo escribió que “quien canta su mal espanta”. En el vídeo salía tocando una samba, una canción típica brasileña. No ha sido su única actualización en esta red social.

El futbolista ha subido una foto con una camiseta blanca y pantalón de chándal. Una publicación que podría ser normal viendo solo la imagen pero que aclara mucho sobre el estado anímico del brasileño por el mensaje. Malcom publicó: “Feliz o no, la ley de vida siempre es seguir con la cabeza alta y nunca desistir de tus sueños”.