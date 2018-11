Desvelado el motivo por el que Lucas Digne decidió dejar el FC Barcelona

El defensa francés abandonó este verano el FC Barcelona para fichar por el Everton. Ahora, en una entrevista concedida para Goal, Digne ha confesado cómo fue su salida del club azulgrana.





Lucas Digne llegó al FC Barcelona en verano de 2016 y tras dos temporadas a la sombra de Jordi Aba decidió poner rumbo a la Premier y fichó por el Everton. En una entrevista para Goal el lateral ha confesado que él no tenía pensado en salir del FC Barcelona y el club azulgrana tampoco quería venderle. Sin embargo una llamada de Marco Silva, entrenador del Everton, hizo que el jugador cambiara de opinión.





"Realmente no estaba planeando irme del Barça y ellos no querían venderme. Pero cuando hablé por teléfono con el entrenador del Everton, Marco Silva, tuve una sensación especial. Realmente encendió un fuego dentro de mí y pensé: ‘¡Wow! Tengo muchas ganas de jugar para este club y con este entrenador'. Hablé con el Barça y les pedí que me dejaran ir. Después de algunas charlas, aceptaron que ese era mi deseo. Estoy agradecido por eso, porque ahora me siento feliz en el Everton", manifestó Digne.

La estancia de Digne en el Camp Nou fue breve pero no se arrepiente de haber fichado por el club azulgrana: "Tenía solo 22 años cuando firmé con el Barça, y era el lugar perfecto para desarrollarme. En mis dos años en el Camp Nou jugué 46 partidos por el que considero el mejor club del mundo, entrenaba todos los días con los mejores jugadores del mundo, como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Neymar y muchos más. Por supuesto, soy mejor jugador ahora. Disfruté muchísimo de ambas temporadas en el Barça y decidí irme después de una gran campaña, ganando el doblete en España, jugando un fútbol fantástico y, personalmente, desarrollándome como jugador".





"El Barça fue mi sueño de la infancia, así que sí fue difícil irme, porque podría haberme quedado para continuar una gran vida en el club y en la ciudad. El club quería que me quedara. Pero ahora tengo 25 años y estoy en una etapa de mi carrera en la que quiero jugar cada semana, tengo un papel más importante en el equipo y siento la plena confianza del entrenador. Así que no pude rechazar el proyecto de Everton", añadió el futbolista francés.

A sus 25 años, Digne ha jugado en las mejores ligas del mundo y se ha mostrado satisfecho con ello: "El fútbol es genial en todas partes, y diferente. He aprendido mucho y me he desarrollado como jugador y como persona a partir de estas diferentes experiencias en diferentes países. Tanto la Premier League como la Liga son de primera clase, pero la diferencia es la increíble intensidad durante los partidos. El estilo de la Premier me da mucho placer. Es muy físico, ‘box-to-box’ durante 90 minutos. Disfruto yendo al ataque, metiendo centros al área. También es intenso por los hinchas, no solo en los partidos en casa, sino también como visitantes. Son fantásticos. Te dan un poder extra en el campo. Me siento fantástico con el Everton y en el fútbol inglés", concluyó el futbolista.

