How to Watch Boston College Football's Home Finale Against No 14 Georgia Tech

The Eagles play their last game of the 2025 season at Alumni Stadium on Saturday afternoon.

Boston College redshirt sophomore quarterback Dylan Lonergan carries the ball on Nov. 8. 2025 at Alumni Stadium.
Boston College redshirt sophomore quarterback Dylan Lonergan carries the ball on Nov. 8. 2025 at Alumni Stadium.
The Boston College Eagles (1-9, 0-6 ACC) football team plays its home finale against the No. 14 Georgia Tech Yellow Jackets (8-1, 5-1 ACC) on Saturday afternoon. 

Georgia Tech has had a successful year. So far, the Yellow Jackets have earned wins over Colorado 27-20, Gardner-Webb 59-12, Clemson 24-21, Temple 45-24, Wake Forest 30-29 in overtime, Virginia Tech 35-20, Duke 27-28, and Syracuse 41-16. 

The team’s sole loss was to the NC State Wolfpack 48-36 on Nov. 1. It will enter Chestnut Hill rested after having a bye week this past weekend. 

Boston College has lost nine straight games after winning its season opener against Fordham 66-10. 

During the skid, the Eagles have lost to Michigan State 42-40 in double overtime, Stanford 30-20, Cal 28-24, No. 23 Pitt 48-7, Clemson 41-10, UConn 38-23, No. 19 Louisville 38-24, No. 9 Notre Dame 25-10, and most recently SMU 45-13 on Saturday afternoon. 

This will be the 13th meeting between the two teams. Georgia Tech leads the all-time series 7-5, however Boston College has won the last three. 

Below is all the information for the upcoming matchup.

How to Watch: Boston College Football vs. Georgia Tech: 

Who: Boston College Eagles and Georgia Tech Yellow Jackets

When: Saturday, Nov. 15 at 3:30 p.m. ET 

Where: Alumni Stadium, Chestnut Hill, Mass. 

TV: ACC Network

Radio: WEEI 850 AM

Last Outing, Georgia Tech: The Yellow Jackets suffered a loss to the NC State Wolfpack 48-36 on Nov. 1. 

Last Outing, Boston College: The Eagles suffered a home loss to the SMU Mustangs 45-13 on Saturday afternoon. 

Last Meeting: The last meeting between these two programs was on Oct. 21, 2023. Boston College beat Georgia Tech 38-23 in Atlanta, Ga.

Full Week 12 College Football TV Schedule

(All times ET)

Tuesday, Nov. 11

7:30 p.m. | Kent State at Akron | ESPNU
8 p.m. | Ohio at Western Michigan | ESPN2

Wednesday, Nov. 12

7 p.m. | Buffalo at Central Michigan | CBSSN
7 p.m. | NIU at UMass | ESPNU
7 p.m. | Toledo at Miami (Ohio) | ESPN2

Thursday, Nov. 13

7:30 p.m. | Troy at Old Dominion | ESPN

Friday, Nov. 14

7:30 p.m.| No. 15 Louisville vs. Clemson | ESPN
9 p.m. | No. 9 Oregon vs. Minnesota  | FOX
 

Saturday, Nov. 15

12 p.m. | No. 2 Indiana vs. Wisconsin | Big Ten Network
12 p.m. | No. 3 Texas A&M vs. South Carolina | ESPN
12 p.m. | No. 10 Notre Dame at No. 24 Pitt | ABC
12 p.m. |No. 21 Michigan at Northwestern | FOX
12 p.m. | Arizona at Cincinnati | FS1
12 p.m. | Kansas State at Oklahoma State| ESPNU
12 p.m. | Air Force at UConn | CBSSN 
12 p.m. | UTSA at Charlotte | ESPN+
12 p.m. | South Fla. at Navy | ESPN2
12 p.m. | Eastern Michigan at Ball State| ESPN+
12:45 p.m. | Arkansas at LSU| SEC Network
1:00 p.m. | Oregon State at Tulsa | ESPN+
1:00 p.m. | West Virginia at Arizona State | TNT
1:30 p.m. | Tennessee Tech at Kentucky| SEC Network +
2:00 p.m. | Marshall at Georgia State | ESPN+
2:00 p.m. | North Texas at UAB | ESPN+
3:00 p.m. | UTEP at Missouri State | ESPN+
3:30 p.m. | No. 4 Alabama vs. No. 12 Oklahoma | ABC
3:30 p.m. | No. 8 Texas Tech vs. UCF | FOX
3:30 p.m. | No. 14 Virginia at Duke | ESPN2
3:30 p.m. | No. 17 Georgia Tech at Boston College | ACC Network
3:30 p.m. | No. 18 Miami (Fla.)  vs. NC State | ESPN
3:30 p.m. | No. 19 USC vs. No. 20 Iowa | TBA
3:30 p.m. | Penn State at Michigan State | TBA
3:30 p.m. | Maryland at Illinois | FS1
3:30 p.m. | Middle Tennessee at Western Kentucky| ESPN+
3:30 p.m. | San José State at Nevada | CBSSN
3:30 p.m. | App State at James Madison | ESPN+
3:30 p.m. | South Alabama at UL Monroe | ESPN+
3:30 p.m. | Texas State at Southern Miss | ESPN+
4:00 p.m. | Memphis at East Carolina | ESPNU
4:00 p.m. | Florida Atlantic at Tulane | ESPN+
4:15 p.m. | No. 25 Tennessee vs. New Mexico St. | SEC Network
4:30 p.m. | North Carolina at Wake Forest | The CW Network
5:00 p.m. | Liberty at FIU | ESPN+
6:00 p.m. | Coastal Carolina at Georgia Southern | ESPN+
7 p.m. | No. 6 Ole Miss vs. Florida | ESPN
7 p.m. | No. 13 Utah at Baylor | ESPN2
7 p.m. | No. 23 Washington vs. Purdue | FS1
7 p.m. | Sam Houston vs. Delaware | ESPN+
7 p.m. | Utah State at UNLV | CBSSN
7:30 p.m. | No. 1 Ohio State vs. UCLA | NBC
7:30 p.m. | No. 5 Georgia vs. No. 11 Texas | ABC
7:30 p.m. | Virginia Tech at Florida State | ACC Network
7:45 p.m. | No. 22 Missouri vs. Mississippi St. | SEC Network
8 p.m. | Kennesaw State at Jacksonville State | ESPNU
10 p.m. | Louisiana Tech at Washington State | The CW Network
10:15 p.m. | No. 7 BYU vs. TCU |ESPN
10:30 p.m. | Boise State at San Diego State | CBSSN
10:30 p.m. | Wyoming at Fresno State | FS1

