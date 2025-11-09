How to Watch Boston College Football's Home Finale Against No 14 Georgia Tech
The Boston College Eagles (1-9, 0-6 ACC) football team plays its home finale against the No. 14 Georgia Tech Yellow Jackets (8-1, 5-1 ACC) on Saturday afternoon.
Georgia Tech has had a successful year. So far, the Yellow Jackets have earned wins over Colorado 27-20, Gardner-Webb 59-12, Clemson 24-21, Temple 45-24, Wake Forest 30-29 in overtime, Virginia Tech 35-20, Duke 27-28, and Syracuse 41-16.
The team’s sole loss was to the NC State Wolfpack 48-36 on Nov. 1. It will enter Chestnut Hill rested after having a bye week this past weekend.
Boston College has lost nine straight games after winning its season opener against Fordham 66-10.
During the skid, the Eagles have lost to Michigan State 42-40 in double overtime, Stanford 30-20, Cal 28-24, No. 23 Pitt 48-7, Clemson 41-10, UConn 38-23, No. 19 Louisville 38-24, No. 9 Notre Dame 25-10, and most recently SMU 45-13 on Saturday afternoon.
This will be the 13th meeting between the two teams. Georgia Tech leads the all-time series 7-5, however Boston College has won the last three.
Below is all the information for the upcoming matchup.
How to Watch: Boston College Football vs. Georgia Tech:
Who: Boston College Eagles and Georgia Tech Yellow Jackets
When: Saturday, Nov. 15 at 3:30 p.m. ET
Where: Alumni Stadium, Chestnut Hill, Mass.
TV: ACC Network
Radio: WEEI 850 AM
Last Outing, Georgia Tech: The Yellow Jackets suffered a loss to the NC State Wolfpack 48-36 on Nov. 1.
Last Outing, Boston College: The Eagles suffered a home loss to the SMU Mustangs 45-13 on Saturday afternoon.
Last Meeting: The last meeting between these two programs was on Oct. 21, 2023. Boston College beat Georgia Tech 38-23 in Atlanta, Ga.
