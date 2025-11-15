Fcs Football Central

Week 12 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Harvard kicker Kieran Corr (29)
Harvard kicker Kieran Corr (29) / Harvard Athletics
In this story:

Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 12)

No. 4 Lehigh 27, Colgate 7

Kentucky 42, No. 5 Tennessee Tech 10

No. 7 Harvard 45, Penn 43

No. 10 Villanova 30, Stony Brook 27 (OT)

No. 11 Rhode Island 45, Maine 13

No. 12 Monmouth 63, North Carolina A&T 19

No. 13 North Dakota 35, Murray State 17

No. 17 South Dakota 53, No. 21 Southern Illinois 51 (5OT)

No. 18 Abilene Christian 17, Eastern Kentucky 10

No. 20 Youngstown State 48, Indiana State 29

No. 22 Jackson State 28, Bethune-Cookman 13

No. 23 Southeastern Louisiana 10, Incarnate Word 7

ETSU 52, No. 25 Western Carolina 35

Other Notable Week 12 Games

West Georgia 23, Utah Tech 0

Austin Peay 30, Samford 16

New Hampshire 42, Bryant 14

William & Mary 55, Hampton 14

Yale 13, Princeton 10

Gardner-Webb 30, Tennessee State 14

Lafayette 35, Richmond 28

South Carolina State 34, North Carolina Central 27

Drake 14, Dayton 6

Duquesne 38, Central Connecticut State 33

Delaware State 26, Howard 13

Dartmouth 24, Cornell 14

UT Martin 17, Charleston Southern 14

Presbyterian 23, St. Thomas 9

Towson 36, UAlbany 16

Furman 32, VMI 14

Elon 31, Campbell 24

SEMO 22, Western Illinois 17

Morgan State 35, Norfolk State 28

Lindenwood 42, Eastern Illinois 12

Wofford 16, The Citadel 14

Holy Cross 37, Bucknell 20

Sacred Heart 42, Merrimack 37

Brown 32, Columbia 29

Mercyhurst 27, Robert Morris 13

Georgetown 14, Fordham 0

Wagner 20, Stonehill 14

Marist 37, Davidson 10

Valparaiso 32, Stetson 31

Long Island 10, Saint Francis 3

Follow FCS Football Central on social media for ongoing coverage of FCS football, including on XFacebook, and YouTube.

feed

Published |Modified
Zachary McKinnell
ZACHARY MCKINNELL

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

Home/Ivy