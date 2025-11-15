Week 12 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 12)
No. 4 Lehigh 27, Colgate 7
Kentucky 42, No. 5 Tennessee Tech 10
No. 7 Harvard 45, Penn 43
No. 10 Villanova 30, Stony Brook 27 (OT)
No. 11 Rhode Island 45, Maine 13
No. 12 Monmouth 63, North Carolina A&T 19
No. 13 North Dakota 35, Murray State 17
No. 17 South Dakota 53, No. 21 Southern Illinois 51 (5OT)
No. 18 Abilene Christian 17, Eastern Kentucky 10
No. 20 Youngstown State 48, Indiana State 29
No. 22 Jackson State 28, Bethune-Cookman 13
No. 23 Southeastern Louisiana 10, Incarnate Word 7
ETSU 52, No. 25 Western Carolina 35
Other Notable Week 12 Games
West Georgia 23, Utah Tech 0
Austin Peay 30, Samford 16
New Hampshire 42, Bryant 14
William & Mary 55, Hampton 14
Yale 13, Princeton 10
Gardner-Webb 30, Tennessee State 14
Lafayette 35, Richmond 28
South Carolina State 34, North Carolina Central 27
Drake 14, Dayton 6
Duquesne 38, Central Connecticut State 33
Delaware State 26, Howard 13
Dartmouth 24, Cornell 14
UT Martin 17, Charleston Southern 14
Presbyterian 23, St. Thomas 9
Towson 36, UAlbany 16
Furman 32, VMI 14
Elon 31, Campbell 24
SEMO 22, Western Illinois 17
Morgan State 35, Norfolk State 28
Lindenwood 42, Eastern Illinois 12
Wofford 16, The Citadel 14
Holy Cross 37, Bucknell 20
Sacred Heart 42, Merrimack 37
Brown 32, Columbia 29
Mercyhurst 27, Robert Morris 13
Georgetown 14, Fordham 0
Wagner 20, Stonehill 14
Marist 37, Davidson 10
Valparaiso 32, Stetson 31
Long Island 10, Saint Francis 3
