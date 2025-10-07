Indiana Men's Basketball 2025-26 Schedule: Tipoff Times, TV Channels Announced
BLOOMINGTON, Ind. — The Big Ten announced tipoff times and television channels for the entire 2025-26 season in a press release Tuesday, finalizing when and where to watch Indiana men's basketball's first year under coach Darian DeVries.
Here's the Hoosiers' entire schedule, now updated with times and channels ...
Exhibition
Friday, Oct. 17: vs. Marian at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7:30 p.m.
Television: Big Ten Plus
Sunday, Oct. 26: vs. Baylor* at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis
Time: 1 p.m.
Television: Big Ten Plus
Regular season
Wednesday, Nov. 5: vs. Alabama A&M at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Sunday, Nov. 9: vs. Marquette* at United Center in Chicago
Time: 1 p.m.
Television: ESPN
Wednesday, Nov. 12: vs. Milwaukee at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Sunday, Nov. 16: vs. Incarnate Word at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 5:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Thursday, Nov. 20: vs. Lindenwood at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Tuesday, Nov. 25: vs. Kansas State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Saturday, Nov. 29: vs. Bethune Cookman at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: Big Ten Network/Big Ten Plus (BTN/B1G+)
Wednesday, Dec. 3: at Minnesota at Williams Arena in Minneapolis
Time: 7 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Saturday, Dec. 6: vs. Louisville* at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis
Time: 2 p.m.
Television: CBS
Tuesday, Dec. 9: vs. Penn State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8:30 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Saturday, Dec. 13: at Kentucky at Rupp Arena in Lexington, Ky.
Time: 7:30 p.m.
Television: ESPN
Saturday, Dec. 20: vs. Chicago State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 1 p.m.
Television: Big Ten Plus (B1G+)
Monday, Dec. 22: vs. Siena at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
** END OF NON-CONFERENCE
Sunday, Jan. 4: vs. Washington at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Wednesday, Jan. 7: at Maryland at XFINITY Center in College Park, Md.
Time: 6:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Saturday, Jan. 10: vs. Nebraska at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: Big Ten Network (BTN)
Tuesday, Jan. 13: at Michigan State at the Breslin Center in East Lansing, Mich.
Time: 8 p.m.
Television: Peacock
Saturday, Jan. 17: vs. Iowa at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 2 p.m.
Television: FOX
Tuesday, Jan. 20: at Michigan at Crisler Center in Ann Arbor, Mich.
Time: 7 p.m.
Television: Peacock
Friday, Jan. 23: at Rutgers at Jersey Mike’s Arena in Piscataway, N.J.
Time: 6 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Tuesday, Jan. 27: vs. Purdue at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 9 p.m.
Television: Peacock
Saturday, Jan. 31: at UCLA at Pauley Pavilion in Los Angeles, Calif.
Time: 5 p.m.
Television: Peacock
Tuesday, Feb. 3: at USC at Galen Center in Los Angeles, Calif.
Time: 10 p.m.
Television: Peacock
Saturday, Feb. 7: vs. Wisconsin at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: FOX
Monday, Feb. 9: vs. Oregon at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8:30 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Sunday, Feb. 15: at Illinois at State Farm Center in Champaign, Ill.
Time: 1 p.m.
Television: CBS
Friday, Feb. 20: at Purdue at Mackey Arena in West Lafayette, Ind.
Time: 8 p.m.
Television: FOX
Tuesday, Feb. 24: vs. Northwestern at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)
Sunday, March 1: vs. Michigan State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 3:45 p.m.
Television: CBS
Wednesday, March 4: vs. Minnesota at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)
Saturday, March 7: at Ohio State at Value City Arena in Columbus, Ohio
Time: 5:30 p.m.
Television: FOX
Big Ten Tournament
Wednesday-Sunday, March 11-15, at the United Center in Chicago.
The Big Ten announced Thursday all 18 teams will participate in the conference tournament. Last season, only 14 teams were included.
NCAA Tournament details
Selection Sunday is March 15, and the NCAA Tournament’s First Four begins Tuesday, March 17. Round of 64 games begin March 19. The Final Four spans April 4-6 in Indianapolis.