Indiana Men's Basketball 2025-26 Schedule: Tipoff Times, TV Channels Announced

The Big Ten announced tipoff times and television channels for the 2025-26 season. Here's the rundown of when and where to watch Indiana men's basketball.

Daniel Flick

Indiana men's basketball coach Darian DeVries couches during an open practice Sept. 30, 2025, at Simon Skjodt Assembly Hall.
Indiana men's basketball coach Darian DeVries couches during an open practice Sept. 30, 2025, at Simon Skjodt Assembly Hall. / Photo Courtesy of Indiana Athletics
BLOOMINGTON, Ind. — The Big Ten announced tipoff times and television channels for the entire 2025-26 season in a press release Tuesday, finalizing when and where to watch Indiana men's basketball's first year under coach Darian DeVries.

Here's the Hoosiers' entire schedule, now updated with times and channels ...

Exhibition

Friday, Oct. 17: vs. Marian at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7:30 p.m.
Television: Big Ten Plus

Sunday, Oct. 26: vs. Baylor* at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis
Time: 1 p.m.
Television: Big Ten Plus

Regular season

Wednesday, Nov. 5: vs. Alabama A&M at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Sunday, Nov. 9: vs. Marquette* at United Center in Chicago
Time: 1 p.m.
Television: ESPN

Wednesday, Nov. 12: vs. Milwaukee at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Sunday, Nov. 16: vs. Incarnate Word at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 5:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Thursday, Nov. 20: vs. Lindenwood at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Tuesday, Nov. 25: vs. Kansas State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Saturday, Nov. 29: vs. Bethune Cookman at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: Big Ten Network/Big Ten Plus (BTN/B1G+)

Wednesday, Dec. 3: at Minnesota at Williams Arena in Minneapolis
Time: 7 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Saturday, Dec. 6: vs. Louisville* at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis
Time: 2 p.m.
Television: CBS

Tuesday, Dec. 9: vs. Penn State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8:30 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Saturday, Dec. 13: at Kentucky at Rupp Arena in Lexington, Ky.
Time: 7:30 p.m.
Television: ESPN

Saturday, Dec. 20: vs. Chicago State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 1 p.m.
Television: Big Ten Plus (B1G+)

Monday, Dec. 22: vs. Siena at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

** END OF NON-CONFERENCE

Sunday, Jan. 4: vs. Washington at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Wednesday, Jan. 7: at Maryland at XFINITY Center in College Park, Md.
Time: 6:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Saturday, Jan. 10: vs. Nebraska at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: Big Ten Network (BTN)

Tuesday, Jan. 13: at Michigan State at the Breslin Center in East Lansing, Mich.
Time: 8 p.m.
Television: Peacock

Saturday, Jan. 17: vs. Iowa at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 2 p.m.
Television: FOX

Tuesday, Jan. 20: at Michigan at Crisler Center in Ann Arbor, Mich.
Time: 7 p.m.
Television: Peacock

Friday, Jan. 23: at Rutgers at Jersey Mike’s Arena in Piscataway, N.J.
Time: 6 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Tuesday, Jan. 27: vs. Purdue at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 9 p.m.
Television: Peacock

Saturday, Jan. 31: at UCLA at Pauley Pavilion in Los Angeles, Calif.
Time: 5 p.m.
Television: Peacock

Tuesday, Feb. 3: at USC at Galen Center in Los Angeles, Calif.
Time: 10 p.m.
Television: Peacock

Saturday, Feb. 7: vs. Wisconsin at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: Noon
Television: FOX

Monday, Feb. 9: vs. Oregon at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 8:30 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Sunday, Feb. 15: at Illinois at State Farm Center in Champaign, Ill.
Time: 1 p.m.
Television: CBS

Friday, Feb. 20: at Purdue at Mackey Arena in West Lafayette, Ind.
Time: 8 p.m.
Television: FOX

Tuesday, Feb. 24: vs. Northwestern at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 7 p.m.
Television: Fox Sports 1 (FS1)

Sunday, March 1: vs. Michigan State at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 3:45 p.m.
Television: CBS

Wednesday, March 4: vs. Minnesota at Simon Skjodt Assembly Hall in Bloomington
Time: 6:30 p.m.
Television: Big Ten Network (BTN)

Saturday, March 7: at Ohio State at Value City Arena in Columbus, Ohio
Time: 5:30 p.m.
Television: FOX

Big Ten Tournament

Wednesday-Sunday, March 11-15, at the United Center in Chicago.

The Big Ten announced Thursday all 18 teams will participate in the conference tournament. Last season, only 14 teams were included.

NCAA Tournament details

Selection Sunday is March 15, and the NCAA Tournament’s First Four begins Tuesday, March 17. Round of 64 games begin March 19. The Final Four spans April 4-6 in Indianapolis.

Daniel Flick is a senior in the Indiana University Media School and previously covered IU football and men's basketball for the Indiana Daily Student. Daniel also contributes NFL Draft articles for Sports Illustrated, and before joining Indiana Hoosiers On SI, he spent three years writing about the Atlanta Falcons and traveling around the NFL landscape for On SI. Daniel is the winner of the Joan Brew Scholarship, and he will cover Indiana sports once more for the 2025-26 season.

