Depth Charts: Louisville vs. Miami

Louisville opens Atlantic Coast Conference action when #17 Miami visits Cardinal Stadium on Saturday for a 7:30 p.m. kickoff in a battle of ranked opponents. ESPN’s College GameDay will also make its third appearance to Louisville — the first since 2017.

The No. 18 Cardinals opened the season with an impressive all-around performance, defeating Western Kentucky 35-21 at Cardinal Stadium. The Cardinals recorded 487 yards of total offense, including three touchdown passes by Micale Cunningham and a career-high 343 passing yards, while the defense limited WKU to just 248 yards of offense.

After a 31-14 win in their season opener against UAB, the Hurricanes continue their second season under head coach Manny Diaz for Miami’s first visit to Louisville since 2014. In his first game as a Cane, QB D'Eriq King finished 16-for-24 for 144 passing yards and one touchdown. He rushed for 83 yards and another score, extending his own FBS record to 16 games with at least one rushing TD and one passing TD.

Here are the depth charts for both teams ahead of their primetime matchup:

No. 18 Louisville Cardinals (1-0, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Micale Cunningham (6-1, 195, R-JR)

4 Jawon Pass (6-4, 239, R-SR)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, JR)

Cornerback

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

No. 17 Miami Hurricanes (1-0, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

1 D'Eriq King (5-11, 202, R-Sr.)

5 N'Kosi Perry (6-4, 190, R-Jr.)

19 Tyler Van Dyke (6-4, 220, Fr.)

Running Back

23 Cam'Ron Harris (5-10, 210, Jr.)

2 Donald Chaney, Jr. (5-10, 210, Fr.)

or 4 Jaylan Knighton (5-10, 190, Fr.)

22 Robert Burns (5-11, 225, R-Jr.)

Wide Receiver

8 Dee Wiggins (6-3, 195, Jr.)

83 Michael Redding III (6-2, 202, Fr.)

88 Keyshawn Smith (6-1, 182, Fr.)

Wide Receiver

6 Mark Pope (6-0, 172, Jr.)

12 Jeremiah Payton (6-1, 195, R-Fr.)

84 Dazalin Worsham (6-1, 175, Fr.)

Wide Receiver

3 Mike Harley (5-10, 180, Sr.)

27 Marshall Few (5-11, 190, R-Jr.)

7 Xavier Restrepo (5-10, 196, Fr.)

Tight End

9 Brevin Jordan (6-3, 245, Jr.)

or 85 Will Mallory (6-5, 245, Jr.)

81 Larry Hodges (6-2, 230, R-Fr.)

86 Dominic Mammarelli (6-4, 235, Fr.)

Left Tackle

74 John Campbell, Jr. (6-5, 310, R-So.)

60 Zion Nelson (6-5, 312, So.)

Left Guard

53 Jakai Clark (6-3, 320, So.)

66 Ousman Traore (6-3, 310, R-So.)

Center

65 Corey Gaynor (6-4, 300, R-Jr.)

52 Cleveland Reed, Jr. (6-3, 320, R-So.)

Right Guard

51 DJ Scaife, Jr. (6-3, 314, Jr.)

64 Jalen Rivers (6-5, 325, Fr.)

Right Tackle

62 Jarrid Williams (6-6, 308, R-Sr.)

72 Chris Washington (6-7, 300, Fr.)

Defense

Defensive End

15 Jaelan Phillips (6-5, 266, R-Jr.)

12 Jahfari Harvey (6-4, 245, R-Fr.)

52 Patrick Joyner, Jr. (6-2, 225, R-So.)

90 Quentin Williams (6-3, 260, Fr.)

Defensive Tackle

96 Jonathan Ford (6-5, 318, Sr.)

81 Jared Harrison-Hunte (6-4, 285, R-Fr.)

98 Jalar Holley (6-2, 285, R-Fr.)

Defensive Tackle

1 Nesta Jade Silvera (6-2, 305, Jr.)

91 Jordan Miller (6-4, 325, R-So.)

92 Jason Blissett, Jr. (6-4, 262, R-Fr.)

99 Elijah Roberts (6-4, 275, Fr.)

Defensive End

2 Quincy Roche (6-4, 245, R-Sr.)

22 Cam Williams (6-4, 240, R-Fr.)

33 Chantz Williams (6-4, 255, Fr.)

Striker

3 Gilbert Frierson (6-1, 205, R-So.)

or 4 Keontra Smith (5-11, 215, So.)

34 Ryan Ragone (5-11, 215, R-So.)

Middle Linebacker

44 Bradley Jennings, Jr. (6-1, 225, R-Jr.)

6 Sam Brooks, Jr. (6-2, 220, So.)

11 Corey Flagg, Jr. (5-11, 228, Fr.)

Weakside Linebacker

53 Zach McCloud (6-2, 235, R-Sr.)

17 Waynmon Steed (6-0, 222, R-Jr.)

9 Avery Huff (6-3, 215, Fr.)

18 Tirek Austin-Cave (6-1, 220, Fr.)

Cornerback

8 DJ Ivey (6-1, 195, Jr.)

*24 Christian Williams (6-1, 195, So.)

28 Marcus Clarke (5-10, 190, Fr.)

Safety

21 Bubba Bolden (6-3, 200, R-Jr.)

or 26 Gurvan Hall, Jr. (6-0, 194, Jr.)

27 Brian Balom (6-0, 190, Fr.)

SAFETY

5 Amari Carter (6-0, 200, Sr.)

or 26 Gurvan Hall, Jr. (6-0, 194, Jr.)

25 Keshawn Washington (6-2, 190, Fr.)

20 Jalen Harrell (6-2, 200, Fr.)

Cornerback

7 Al Blades, Jr. (6-1, 192, Jr.)

23 Te'Cory Couch (5-10, 172, So.)

29 Isaiah Dunson (6-1, 184, Fr.)

Special Teams

Kickoffs/Field Goals

30 Jose Borregales (5-10, 205, R-Sr.)

45 Camden Price (6-1, 175, R-So.)

Punter

94 Lou Hedley (6-4, 220, R-Jr.)

87 Matias Gasc (5-10, 180, R-Sr.)

Long Snapper

58 Clay James (5-9, 196, R-So.)

49 Mason Napper (6-2, 225, R-Fr.)

Holder

94 Lou Hedley (6-4, 230, R-So.)

87 Matias Gasc (5-10, 180, R-Sr.)

Punt Returner

6 Mark Pope (6-0, 172, Jr.)

26 Gurvan Hall, Jr. (6-0, 194, Jr.)

7 Xavier Restrepo (5-10, 196, Fr.)

Kick Returner

6 Mark Pope (6-0, 172, Jr.)

23 Cam'Ron Harris (5-10, 210,Jr.)

3 Mike Harley (5-10, 180, Sr.)

4 Jaylan Knighton (5-10, 190, Fr.)

*Williams entered the transfer portal earlier this week

