Depth Charts: Louisville vs. Pitt

PITTSBURGH, Pa. - Louisville will hit the road for the first time during the 2020 season when they visit No. 21 Pittsburgh on Saturday for their second conference game of the season.

The No. 24 Cardinals dropped their ACC opener to No. 17 Miami 47-34 at Cardinal Stadium, but totaled 516 yards of total offense and ran a season high 85 plays. Louisville is averaging 6.4 yards per play after the first two games of the season, and the Cardinals are ranked 17th in that category.

Owning a 2-0 record, the Panthers are seeking their first 3-0 start since 2014 after wins vs. Austin Peay (55-0) and Syracuse (21-10). Pitt's vaunted defense held the Orange to just 171 total yards, and the Panthers boasts a top 10 rushing defense, total defense, pass defense and scoring defense in FBS.

Here are the depth charts for both teams ahead of their primetime matchup:

No. 24 Louisville Cardinals (1-1, 0-1 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Micale Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, JR)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

No. 21 Pitt Panthers (2-0, 1-0 ACC)

Offense

Quarterback

8 Kenny Pickett (SR, 6-2, 220)

17 Davis Beville (FR*, 6-5, 220)

or 16 Joey Yellen (FR*, 6-3, 215)

Running Back

22 Vincent Davis (SO, 5-8, 175)

21 A.J. Davis (SR, 6-0, 215)

or 23 Todd Sibley Jr. (JR*, 5-9, 225)

or 4 Daniel Carter (FR*, 5-10, 220)

or 2 Israel Abanikanda (FR, 5-11, 200)

Wide Receiver

18 Shocky Jacques-Louis (JR, 6-0, 185)

9 DJ Turner (SR*, 5-9, 205)

or 6 Tre Tipton (SR*, 6-0, 185)

Wide Receiver

11 Taysir Mack (SR*, 6-2, 205)

or 5 Jared Wayne (SO, 6-3, 195)

Slot Receiver

3 Jordan Addison (FR, 6-0, 170)

83 John Vardzel (SO*, 5-10, 190)

Tight End

7 Lucas Krull (SR*, 6-6, 260)

28 Kyi Wright (FR*, 6-2, 260)

or 80 Daniel Moraga (JR*, 6-3, 225)

Left Tackle

77 Carter Warren (JR*, 6-5, 315)

59 Carson Van Lynn (JR*, 6-5, 295)

Left Guard

71 Bryce Hargrove (SR*, 6-4, 320)

76 Matt Goncalves (FR*, 6-6, 315)

Center

67 Jimmy Morrissey (SR*, 6-3, 305)

60 Owen Drexel (JR*, 6-3, 300)

Right Guard

53 Jake Kradel (SO*, 6-3, 305)

68 Blake Zubovic (SO*, 6-4, 320)

Right Tackle

57 Gabe Houy (JR*, 6-6, 300)

74 Keldrick Wilson (SR*, 6-5, 300)

Defense

Defensive End

91 Patrick Jones II (SR*, 6-5, 260)

5 Deslin Alexandre (JR*, 6-4, 270)

or 91 6 John Morgan (SO*, 6-2, 250)

Defensive Tackle

10 Keyshon Camp (SR*, 6-4, 295)

2 David Green (SO*, 6-0, 280)

Defensive Tackle

95 Devin Danielson (SO*, 6-1, 300)

92 Tyler Bentley (SO*, 6-2, 300)

or 8 Calijah Kancey (FR*, 6-0, 270)

Defensive End

17 Rashad Weaver (SR*, 6-5, 270)

87 Habakkuk Baldonado (SO*, 6-5, 250)

Money Linebacker

24 Phil Campbell III (SR*, 6-1, 220)

32 SirVocea Dennis (SO, 6-1, 230)

Mike Linebacker

20 Wendell Davis (SO*, 6-2, 240)

36 Chase Pine (SR*, 6-2, 250)

30 Brandon George (SO, 6-2, 240)

Star Linebacker

38 Cam Bright (JR*, 6-0, 215)

0 John Petrishen (SR*, 6-1, 210)

Strong Safety

12 Paris Ford (JR*, 6-0, 190)

9 Brandon Hill (FR*, 5-10, 205)

Free Safety

3 Damar Hamlin (SR*, 6-1, 195)

31 Erick Hallett (SO*, 5-11, 190)

Cornerback

14 Marquis Williams (SO*, 5-8, 175)

25 A.J. Woods (SO, 5-10, 185)

Cornerback

15 Jason Pinnock (SR, 6-0, 200)

28 Rashad Battle (FR, 6-3, 200)

Special Teams

Placekicker

97 Alex Kessman (SR*, 6-3, 190)

91 Sam Scarton (FR*, 6-0, 185)

or 90 Ben Sauls (FR, 5-10, 180)

Punter

98 Kirk Christtodoulou (JR*, 6-1, 215)

92 Cam Guess (FR, 5-11, 195)

Holder

98 Kirk Christtodoulou (JR*, 6-1, 215)

92 Cam Guess (FR, 5-11, 195)

Long Snapper

94 Cal Adomitis (SR, 6-2, 235)

49 Byron Floyd (FR, 6-1, 245)

Kickoff Returner

3 Jordan Addison (FR, 6-0, 170)

25 A.J. Woods (SO, 5-10, 185)

22 Vincent Davis (SO, 5-8, 175)

9 DJ Turner (SR*, 5-9, 205)

Punt Returner

3 Jordan Addison (FR, 6-0, 170)

9 DJ Turner (SR*, 5-9, 205)

10 Jaylon Barden (FR, 5-11, 175)

Kickoffs

97 Alex Kessman (SR*, 6-3, 190)

91 Sam Scarton (FR*, 6-0, 185)

(Photo of Malik Cunningham: Atlantic Coast Conference)

