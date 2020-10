Depth Charts: Louisville vs. Virginia Tech

LOUISVILLE, Ky. - After finally securing their first conference victory of the season and breaking a four-game losing streak, Louisville seeks to string together a win streak when the Virginia Tech Hokies comes to town.

The Cardinals' offense was unstoppable for most of the afternoon, recording a season high 48 points and over 500 yards of offense for the second time this season in a 48-16 win over Florida State. The Cardinals totaled 569 yards of total offense, including 291 on the ground.

Tech is coming off of only their second loss of the season, as the No. 19 Hokies traveled to Winston-Salem and fell 23-16 to Wake Forest. VT QB Hendon Hooker threw three interceptions in the contest, all of which were hauled in by former Demon Deacons walk-on defensive back Nick Andersen.

Virginia Tech owns a 5-2 all-time series advantage over Louisville, but the Cardinals own a 2-1 lead at home. In the last meeting, Marcus Vick threw two touchdown passes and the 12th-ranked Hokies rallied to beat No. 15 Louisville 35- 24 in the Gator Bowl during the 2005 season.

Here are the depth charts for both teams ahead of their matchup:

Louisville Cardinals (2-4, 1-4 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Malik Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)



Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)



Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

or 49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

Virginia Tech Hokies (3-2, 3-2 ACC)

Offense

Wide Receiver

83 TAYVION ROBINSON So., 5-10, 187

14 Evan Fairs Gr., 6-3, 208,

Left Tackle

77 CHRISTIAN DARRISAW So., 6-5, 31479 Tyrell Smith Gr., 6-3, 300

LG

54 LECITUS SMITH r-Jr., 6-3, 32052 Austin Cannon r-Sr., 6-2, 332

Center

76 BROCK HOFFMAN r-Jr., 6-3, 31775 Zachariah Hoyt r-Sr., 6-5, 310, Salem, Va.

Right Guard

74 DOUG NESTER So., 6-6, 32761 Bryan Hudson So., 6-4, 310

Right Tackle

69 LUKE TENUTA r-So., 6-7, 31560 Silas Dzansi r-Jr., 6-5, 330

Tight End

82 JAMES MITCHELL Jr., 6-3, 24286 Nick Gallo So., 6-4, 247, Richboro, Pa.

Quarterback

2 HENDON HOOKER r-Jr., 6-4, 2203 Braxton Burmeister r-Jr., 6-1, 2054 Quincy Patterson r-So., 6-4, 240

Running Back

21 KHALIL HERBERT Gr., 5-9, 2126 Raheem Blackshear r-Jr., 5-9, 1940 Jalen Holston r-Jr., 5-11, 215

Wide Receiver

11 TRÉ TURNER Jr., 6-2, 18716 Darryle Simmons r-So., 6-2, 207

Wide Receiver

80 KALEB SMITH r-So., 6-2, 22118 Changa Hodge Sr., 6-1, 207

Defense

Left Defensive End

9 JUSTUS REED Gr., 6-3, 255

13 Zion Debose r-Jr., 6-1, 245, Salisbury, N.C.



Defensive Tackle

36 DASHAWN CRAWFORD Sr., 6-0, 29096 Norell Pollard So., 6-0, 265

Nose Tackle

5 JARROD HEWITT r-Sr., 6-1, 28093 Mario Kendricks So., 6-0, 290

Right Defensive End

8 EMMANUEL BELMAR r-Sr., 6-2, 25541 Jaylen Griffin r-Jr., 6-1, 260

Middle Linebacker

23 RAYSHARD ASHBY Sr., 5-10, 24515 Keshon Artis r-So., 6-0, 244

Outside Linebacker

4 DAX HOLLIFIELD Jr., 6-1, 239or 34 ALAN TISDALE r-So., 6-3, 210

Free Safety

17 DIVINE DEABLO r-Sr., 6-3, 22619 J.R. Walker r-Fr., 6-0, 217

Rover

24 DEVIN TAYLOR r-Sr., 6-1, 20033 Keonta Jenkins Fr., 6-3, 194

Nickelback

22 CHAMARRI CONNER Jr., 6-0, 21120 Ny’Quee Hawkins r-Fr., 6-0, 185

Cornerback

28 JERMAINE WALLER Jr., 6-1, 18044 Dorian Strong Fr., 5-10, 180

Cornerback

37 BRION MURRAY Jr., 5-10, 18027 Armani Chatman r-So., 5-11, 190

Special Teams

Placekicker

93 BRIAN JOHNSON r-Sr., 6-1, 18596 John Parker Romo Sr., 5-11, 175



Punter

91 OSCAR BRADBURN Sr., 6-1, 21896 John Parker Romo Sr., 5-11, 175

Kickoffs

96 JOHN PARKER ROMO Sr., 5-11, 17593 Brian Johnson r-Sr., 6-1, 185

Holder

91 OSCAR BRADBURN Sr., 6-1, 218

Long Snapper

97 OSCAR SHADLEY Jr., 6-0, 26559 Vincenzo ‘Enzo’ Anthony So., 5-10, 225

Kickoff Returner

21 KHALIL HERBERT Gr., 5-9, 2126 Raheem Blackshear r-Jr., 5-9, 1940 Jalen Holston r-Jr., 5-11, 215

Punt Returner

83 TAYVION ROBINSON So., 5-10, 18721 Khalil Herbert Gr., 5-9, 2126 Raheem Blackshear r-Jr., 5-9, 1940 Jalen Holston r-Jr., 5-11, 215

(Photo of Marshon Ford: Atlantic Coast Conference)

