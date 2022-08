Depth Charts: Louisville vs. Syracuse

LOUISVILLE, Ky. - Game week is finally here, and the Louisville football program is set to kickoff their 2022 season at Syracuse.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Orange:

Louisville (0-0, 0-0 ACC)

Changes from Louisville's Preseason Depth Chart:

Brock Domann goes from No. 3 to No. 2 quarterback. No third string quarterback listed.

Tiyon Evans wins battle for starting running back. Jawhar Jordan, Jalen Mitchell and Trevion Cooley are all listed as co-No. 2 running backs.

Michael Gonzalez now listed at No. 2 right tackle, replacing Kobe Baynes who entered the transfer portal.



Elijah Downing added to depth chart as No. 3 wide receiver behind Tyler Hudson and Jaelin Carter

Ahmari Huggins-Bruce and Braden Smith are now co-starters at one wide receiver position, while Dee Wiggins and Huggins-Bruce are co-starters at another. Josh Johnson removed from depth chart.

Duane Martin now No. 2 at half-back, bumping Isaac Martin down to No. 3.

Dez Melton and Francis Sherman are now co-starters at tight end.

Jared Dawson replaces Caleb Banks as No. 3 nose tackle.

Ryheem Craig no longer listed as No. 3 defensive end behind YaYa Diaby and Mason Reiger.

Popeye Williams replaces Allen Smith as No. 3 outside linebacker at DOG.

T.J. Quinn replaces Jaylin Alderman as No. 3 middle linebacker behind Monty Montgomery and Dorian Jones. Alderman replaces Jackson Hamilton as No. 3 middle linebacker behind MoMo Sanogo and K.J. Cloyd.

Ben Perry and Marvin Dallas are now co-starters at outside linebacker at CARD.

Chandler Jones and Jarvis Brownlee are now co-starters at cornerback, as are Kei'Trel Clark and Quincy Riley. Trey Franklin, Rance Conner and Derrick Edwards Jr. removed from depth chart.

Jeremiah Caldwell moved from No. 4 strong safety to No. 3 free safety, replacing Shavarick Williams.

James Turner and Brock Travelstead are now co-starters at placekicker.

Shai Kochav added as co-starter at long snapper with Drew Brenowitz.

Jalen Mitchell added as No. 2 kick returner.

Jawhar Jordan and Ahmari Huggins-Bruce now are No. 1 and No. 2 at punt returner, replacing Josh Johnson as sole punt returner.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 15 Jalen Mitchell (5-10, 215, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)



Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver



2 Dee Wiggins (6-3, 193, Jr.)

OR 9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

90 Jermayne Lole (6-2, 306, Sr.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

21 Nicario Harper (6-1, 200, Jr.)

35 Jeremiah Caldwell (6-3, 185, Fr.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Jalen Mitchell (5-10, 214, R-So.)

Punt Returner

Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Syracuse (0-0, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

6 Garrett Shrader (6-4, 228, Jr.)

16 Carlos Del Rio-Wilson (6-2, 232, R-Fr.)

Running Back

34 Sean Tucker (5-10, 205, So.)

20 LeQuint Allen (6-0, 195, Fr.)

Fullback

5 Chris Elmore (6-0, 286, R-Sr.)

Tight End

19 Oronde Gadsden I1 (6-5, 216, So.)

OR 81 Max Mang (6-7, 262, So.)

Wide Receiver

82 Damien Alford (6-6, 211, So.)

OR 80 Isaiah Jones (6-4, 204, R-So.)

Wide Receiver

9 Courtney Jackson (5-11, 179. R-So.)

OR 7 Devaughn Cooper (5-11, 185, R-Sr.)

Wide Receiver

7 Devaughn Cooper (5-11, 185, R-Sr.)

OR 2 Trebor Pena (6-0, 177, So.)

Left Tackle

60 Matthew Bergeron (6-5, 322, Jr.)

70 Enrique Cruz (6-6, 302, R-Fr.)

Left Guard

76 Kalan Ellis (6-6, 375, So.)

73 Wes Hoeh (6-4, 275, R-Fr.)

Center

52 Carlos Vettorello (6-4. 292. R-Jr.)

55 Josh llaoa (6-3, 316, So.)

Right Guard

63 Chris Bleich (6-6, 326, R-Jr.)

74 Jakob Bradford (6-5, 302, R-So.)

Right Tackle

57 Dakota Davis (6-5, 335, R-Sr.)

51 Anthony Red (6-5, 277, R-So.)

Defense

Defensive End

54 Jatius Geer (6-6, 233, R-Fr.)

58 Denis Jaquez Jr. (6-4, 240, Fr.)

Defensive Tackle

90 Terry Lockett (6-3, 270, So.)

45 Kevon Darton (5-11, 266, R-So.)

Defensive End

93 Caleb Okechukwu (6-4, 268, R-Jr.)

30 Chase Simmons (6-4, 257, R-Fr.)

Linebacker

7 Stefon Thompson (6-1, 250, So.)

16 Leon Lowery (6-4, 225, R-Fr.)

Linebacker

3 Mikel Jones (6-1, 224, Jr.)

42 Austin Roon (6-3, 228, R-Fr.)

Linebacker

2 Marlowe Wax (6-1, 239, So.)

81 Derek McDonald (6-4, 225, R-Fr.)

Cornerback

8 Garrett Williams (6-0, 189, R-SO.)

24 Jeremiah Wilson (5-10, 171, Fr.)

Boundary Safety

1 Ja'Had Carter (6-2, 198, So.)

14 Jason Simmons (6-0, 193, Jr.)

Rover

23 Justin Barron (6-4, 220, So.)

19 Rob Hanna (6-0, 170, So.)

Free Safety

10 Alijah Clark (6-1, 180, So.)

21 Bralyn Oliver (6-2, 194, R-Fr.)

Cornerback

0 Duce Chestnut (6-0. 198, So.)

20 Isaiah Johnson (6-3, 204, R-Jr.)

Special Teams

Placekicker

91 Andre Szmyt (6-1, 199, R-Sr.)

92 Brady Denaburg (6-0, 180, Fr.)

OR 98 James Williams (6-1, 205, So.)

Punter

36 Max von Marburg (6-0, 183, Fr.)

OR 98 James Williams (6-1, 205, So.)

Long Snapper

46 Aaron Bolinsky (5-11, 220, Sr.)

61 Ethan Stangle (6-1, 196, Fr.)

Holder

23 Justin Barron (6-4, 220, So.)

98 James Williams (6-1, 205, So.)

Kick Returner

2 Trebor Pena (6-0, 177. So.)

9 Courtney Jackson (5-11, 179, R-So.)

Punt Returner

2 Trebor Pena (6-0, 177, So.)

9 Courtney Jackson (5-11, 179, R-So.)

(Photo of Malik Cunningham: Jamie Rhodes - USA TODAY Sports)

