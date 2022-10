Depth Charts: Louisville vs. Wake Forest

LOUISVILLE, Ky. - After taking down Pitt to go on their first winning streak of the season, the Louisville football program continues their three-game home stand this weekend with a showdown against No. 10 Wake Forest.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Demon Deacons:

Louisville (4-3, 2-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs Pitt:

Nicario Harper removed from depth chart after entering transfer portal.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)

15 Jalen Mitchell (5-10, 212, So.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Wake Forest (6-1, 2-1 ACC)*

Offense

Tight End

85 Blake Whiteheart (6-4, 240, R-Jr.)

83 Jaeger Bull (6-4, 240, R-Sr.)

-or- 20 Cameron Hite (6-3, 243, R-So.)

82 Trey Boll (6-4, 235, So.)

Left Tackle

53 Je'Vionte' Nash (6-3, 305, R-Sr.)

52 Spencer Clapp (6-6, 295, R-Sr.)

Left Guard

79 Sean Maginn (6-3, 304, R-Sr.)

54 Matt Gulbin (6-4, 308, R-Fr.)

77 George Sell (6-4, 294, R-Fr.)

Center

55 Michael Jurgens (6-4, 296, R-Jr.)

73 Zach Vaughan (6-6, 295, R-Fr.)

Right Guard

59 Loic Ngassam Nya (6-3, 307, R-Sr.)

70 Nick Sharpe (6-2, 330, R-Fr.)

Right Tackle

62 DeVonte Gordon (6-5, 308, R-So.)

71 CJ Elmonus (6-7, 291, R-So.)

Wide Receiver

11 Donavon Greene (6-2, 210, R-So.)

84 Jackson Hensley (6-0, 197, R-Fr.)

24 Dez Williams (6-2, 212, R-Fr.)

Wide Receiver

9 A.T. Perry (6-5, 205, R-Jr.)

80 Jahmal Banks (6-4, 208, So.)

81 Wesley Grimes (6-2, 185, Fr.)

Wide Receiver

2 Taylor Morin (5-10, 176, R-So.)

-or- 13 Ke'Shawn Williams (5-10, 185, So.)

38 Nick Ragano (6-0, 176, R-Fr.)

Quarterback

10 Sam Hartman (6-1, 210, R-Jr.)

12 Mitch Griffis (5-11, 192, R-Fr.)

15 Michael Kern (6-2, 190, R-So.)

14 Brett Griffis (6-0, 185, Fr.)

Running Back

6 Justice Ellison (5-10, 208, So.)

0 Christian Turner (5-11, 200, R-Jr.)

28 Quinton Cooley (5-9, 213, So.)

41 Will Towns (5-11, 203, R-Fr.)

23 Demond Claiborne (5-9, 197, Fr.)

Defense

Defensive End

40 Rondell Bothroyd (6-4, 265, R-Jr.)

30 Jasheen Davis (6-3, 250, So.)

92 Bernard Gooden (6-1, 273, R-Fr.)

Defensive Tackle

95 Dion Bergan, Jr. (6-1, 294, Sr.)

0 Kobie Turner (6-3, 290, Gr.)

Defensive Tackle

72 Tyler Williams (6-2, 295, R-Sr.)

91 Kevin Pointer (6-2, 285, R-So.)

Defensive End

4 Jacorey Johns (6-4, 255, R-Jr.)

35 Kendron Wayman (6-4, 250, So.)

43 BJ Williams (6-4, 248, R-Fr.)

Linebacker

21 Chase Jones (6-1, 231, Jr.)

50 Dylan Hazen (6-1, 230, R-Fr.)

26 Quincy Bryant (6-0, 226, R-Fr.)

Linebacker

5 Ryan Smenda Jr. (6-2, 235, Sr.)

15 Jaylen Hudson (6-3, 241, R-So.)

Nickelback

8 Isaiah Wingfield (6-0, 193, R-Sr.)

25 Jermal Martin (5-11, 170, R-Sr.)

Cornerback

1 Caelen Carson (6-0, 195, So.)

10 Dashawn Jones (6-0, 180, R-Fr.)

Cornerback

7 Gavin Holmes (5-11, 175, So.)

-or- 12 J.J. Roberts (5-11, 187, So.)

17 Zamari Stevenson (5-11, 175, Fr.)

Safety

9 Chelen Garnes (5-11, 200, Jr.)

22 AJ Williams (5-11, 187, R-So.)

18 Brendon Harris (6-1, 214, R-Jr.)

Safety

3 Malik Mustapha (5-10, 205, So.)

14 Evan Slocum (5-10, 190, So.)

37 Christian Masterson (5-11, 188, R-Fr.)

Special Teams

Placekicker

99 Matthew Dennis (5-11, 184, R-Fr.)

88 Zach Murphy (6-0, 200, R-Sr.)

Punter

36 Ivan Mora (6-0, 190, R-So.)

88 Zach Murphy (6-0, 200, R-Sr.)

Long Snapper

90 Jacob Zuhr (6-0, 210, So.)

-or- 32 Will Cobb (5-10, 200, R-Fr.)

Holder

88 Zach Murphy (6-0, 200, R-Jr.)

Kick Returner

13 Ke'Shawn Williams (5-10, 190, So.)

11 Donavon Greene (6-2, 210, R-So.)

Punt Returner

2 Taylor Morin (5-10, 176, R-So.)

13 Ke'Shawn Williams (5-10, 190, So.)

*Depth chart from Wake Forest's last game vs. Boston College. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

