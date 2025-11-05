Depth Charts: Louisville vs. Cal
LOUISVILLE, Ky. - On the heels of having to mount a second half comeback at Virginia Tech, the Louisville football program is making their return to L&N Stadium this weekend, where a matchup of Cal awaits them.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Golden Bears:
No. 14 Louisville (7-1, 4-1 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Virginia Tech:
- None.
*Editor's Note: Isaac Brown still listed as the starting running back despite being out vs. Cal.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Cal (5-4, 2-3 ACC)
Offense
Quarterback
3 Jaron-Keawe Sagapolutele (6-3, 225, Fr.)
13 Devin Brown (6-3, 215, R-Jr.)
2 EJ Caminong (6-2, 215. R-Fr.)
Running Back
1 Kendrick Raphael (5-11, 200, Jr.)
5 Brandon High Jr. (5-10, 220, R-So.)
OR 11 LJ Johnson Jr. (5-10, 215, R-Sr)
Wide Receiver (X)
4 Jordan King (6-2, 220, R-Jr.)
OR 15 Mark Hamper (6-2, 210, R-So.)
9 Kyion Grayes (6-0, 190, R-So.)
Wide Receiver (Z)
7 Trond Grizzell (6-4, 205, R-Sr.)
10 Jayden Dixon-Veal (6-0, 190, Sr.)
OR 19 Trevor Rogers (6-3, 195, R-Fr.)
Slot Receiver
21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)
4 Jordan King (6-2, 220, R-Jr.)
18 QuaRon Adams (5-7, 170, R-Jr.)
Tight End
85 Mason Mini (6-4, 240, R-So.)
86 Jeffrey Johnson (6-5, 250, R-Sr.)
OR 81 Landon Morris (6-5, 240, R-Sr.)
Left Tackle
54 Frederick Williams III (6-5, 310, R-So.)
52 Nick Morrow (6-8, 315, R-So.)
Left Guard
66 Jordan Spasojevic-Moko (6-5, 335, R-Sr.)
50 LaJuan Owens (6-4, 335, R-So.)
Center
56 Tyson Ruffins (6-2, 310, R-So.)
78 Lamar Robinson (6-3, 305, Sr.)
57 Daveion Harley (6-2, 305, So.)
Right Guard
71 Sioape Vatikani (6-4, 320, R-Jr.)
76 Bastian Swinney (6-6, 310, R-Sr.)
Right Tackle
55 Leon Bell (6-8, 330, R-Jr.)
77 Braden Miller (6-6, 315, R-Jr.)
Defense
Defensive End
10 Jayden Wayne (6-5, 255, Jr.)
OR 16 Chris Victor (6-4, 245, R-Sr.)
19 Odera Okaka (6-4, 240, Jr.)
Defensive Tackle
88 TJ Bollers (6-2, 305, R-Sr.)
99 Zae Smith (6-1, 310, Sr.)
56 Legend Journey (6-2, 270, R-Fr.)
Defensive Tackle
47 Aidan Keanaaina (6-3, 320, R-Sr.)
94 Stanley Saole-McKenzie (6-2, 335, R-Sr.)
97 Michael-Anthony Okwura (6-3, 300, R-Fr.)
Defensive End
3 TJ Bush Jr. (6-3, 265, Jr.)
51 Curlee Thomas IV (6-4, 260, R-Jr.)
44 John Tofi Jr. (6-4, 220, Fr.)
Inside Linebacker
0 Cade Uluave (6-1, 235, Jr.)
7 Harrison Taggart (6-1, 235, R-Jr.)
46 Aaron Hampton (6-1, 230, So)
Inside Linebacker
41 Luke Ferrelli (6-3, 230, R-Fr.)
7 Harrison Taggart (6-1, 235, R-Jr.)
Cornerback
5 Hezekiah Masses (6-1, 185, Sr.)
6 Ja'ir Smith (6-1, 185, Sr.)
Cornerback
4 Brent Austin (5-11, 180, Sr)
21 Jae'on Young (5-11, 185, Fr.)
OR 25 Khamani Hudson (6-0 ,185, R-Fr.)
Nickelback
20 Cam Sidney (5-11, 190, R-Jr.)
8 Jasiah Wagoner (5-11, 180, R-So.)
24 Quimari Shemwell (5-11, 175, So.)
Safety
2 Dru Polidore Jr. (6-2, 195, Sr.)
17 Jordan Sanford (6-0, 195, Jr.)
OR 22 Tristan Dunn (6-5, 205, R-Jr)
Safety
14 Aiden Manutai (5-11, 200, Fr.)
17 Jordan Sanford (6-0,195, Jr.)
OR 22 Tristan Dunn (6-5, 205, R-Jr.)
Special Teams
Placekicker
91 Chase Meyer (5-10, 180, R-Jr.)
OR 27 Abram Murray (6-0, 210, R-Fr.)
Kickoffs
91 Chase Meyer (5-10, 180, R-Jr.)
OR 26 Michael Luckhurst (6-1, 185, R-Jr.)
OR 27 Abram Murray (6-0, 210, R-Fr.)
Punter
9 Michael Kern (6-3, 195, So.)
OR 40 Brook Honoré Jr. (6-0, 190, R-Jr.)
Long Snapper
39 Rino Monteforte (5-7, 210, R-Jr.)
Holder
40 Brook Honoré Jr. (6-0, 190, R-Jr.)
OR 9 Michael Kern (6-3, 195, So.)
Punt Returner
21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)
Kick Returner
21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)
*Depth chart from Cal's last game vs. Virginia. Their DT vs. Louisville has yet to be released.
