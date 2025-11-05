Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Cal

The Cardinals welcome the Golden Bears to L&N Stadium this weekend.

Matthew McGavic

Nov 1, 2025; Blacksburg, Virginia, USA; Louisville Cardinals running back Keyjuan Brown (22) runs the ball for a touchdown against the Virginia Tech Hokies during the fourth quarter at Lane Stadium. Mandatory Credit: Brian Bishop-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - On the heels of having to mount a second half comeback at Virginia Tech, the Louisville football program is making their return to L&N Stadium this weekend, where a matchup of Cal awaits them.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Golden Bears:

No. 14 Louisville (7-1, 4-1 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Virginia Tech:

  • None.

*Editor's Note: Isaac Brown still listed as the starting running back despite being out vs. Cal.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Cal (5-4, 2-3 ACC)

Offense

Quarterback

3 Jaron-Keawe Sagapolutele (6-3, 225, Fr.)
13 Devin Brown (6-3, 215, R-Jr.)
2 EJ Caminong (6-2, 215. R-Fr.)

Running Back

1 Kendrick Raphael (5-11, 200, Jr.)
5 Brandon High Jr. (5-10, 220, R-So.)
OR 11 LJ Johnson Jr. (5-10, 215, R-Sr)

Wide Receiver (X)

4 Jordan King (6-2, 220, R-Jr.)
OR 15 Mark Hamper (6-2, 210, R-So.)
9 Kyion Grayes (6-0, 190, R-So.)

Wide Receiver (Z)

7 Trond Grizzell (6-4, 205, R-Sr.)
10 Jayden Dixon-Veal (6-0, 190, Sr.)
OR 19 Trevor Rogers (6-3, 195, R-Fr.)

Slot Receiver

21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)
4 Jordan King (6-2, 220, R-Jr.)
18 QuaRon Adams (5-7, 170, R-Jr.)

Tight End

85 Mason Mini (6-4, 240, R-So.)
86 Jeffrey Johnson (6-5, 250, R-Sr.)
OR 81 Landon Morris (6-5, 240, R-Sr.)

Left Tackle

54 Frederick Williams III (6-5, 310, R-So.)
52 Nick Morrow (6-8, 315, R-So.)

Left Guard

66 Jordan Spasojevic-Moko (6-5, 335, R-Sr.)
50 LaJuan Owens (6-4, 335, R-So.)

Center

56 Tyson Ruffins (6-2, 310, R-So.)
78 Lamar Robinson (6-3, 305, Sr.)
57 Daveion Harley (6-2, 305, So.)

Right Guard

71 Sioape Vatikani (6-4, 320, R-Jr.)
76 Bastian Swinney (6-6, 310, R-Sr.)

Right Tackle

55 Leon Bell (6-8, 330, R-Jr.)
77 Braden Miller (6-6, 315, R-Jr.)

Defense

Defensive End

10 Jayden Wayne (6-5, 255, Jr.)
OR 16 Chris Victor (6-4, 245, R-Sr.)
19 Odera Okaka (6-4, 240, Jr.)

Defensive Tackle

88 TJ Bollers (6-2, 305, R-Sr.)
99 Zae Smith (6-1, 310, Sr.)
56 Legend Journey (6-2, 270, R-Fr.)

Defensive Tackle

47 Aidan Keanaaina (6-3, 320, R-Sr.)
94 Stanley Saole-McKenzie (6-2, 335, R-Sr.)
97 Michael-Anthony Okwura (6-3, 300, R-Fr.)

Defensive End

3 TJ Bush Jr. (6-3, 265, Jr.)
51 Curlee Thomas IV (6-4, 260, R-Jr.)
44 John Tofi Jr. (6-4, 220, Fr.)

Inside Linebacker

0 Cade Uluave (6-1, 235, Jr.)
7 Harrison Taggart (6-1, 235, R-Jr.)
46 Aaron Hampton (6-1, 230, So)

Inside Linebacker

41 Luke Ferrelli (6-3, 230, R-Fr.)
7 Harrison Taggart (6-1, 235, R-Jr.)

Cornerback

5 Hezekiah Masses (6-1, 185, Sr.)
6 Ja'ir Smith (6-1, 185, Sr.)

Cornerback

4 Brent Austin (5-11, 180, Sr)
21 Jae'on Young (5-11, 185, Fr.)
OR 25 Khamani Hudson (6-0 ,185, R-Fr.)

Nickelback

20 Cam Sidney (5-11, 190, R-Jr.)
8 Jasiah Wagoner (5-11, 180, R-So.)
24 Quimari Shemwell (5-11, 175, So.)

Safety

2 Dru Polidore Jr. (6-2, 195, Sr.)
17 Jordan Sanford (6-0, 195, Jr.)
OR 22 Tristan Dunn (6-5, 205, R-Jr)

Safety

14 Aiden Manutai (5-11, 200, Fr.)
17 Jordan Sanford (6-0,195, Jr.)
OR 22 Tristan Dunn (6-5, 205, R-Jr.)

Special Teams

Placekicker

91 Chase Meyer (5-10, 180, R-Jr.)
OR 27 Abram Murray (6-0, 210, R-Fr.)

Kickoffs

91 Chase Meyer (5-10, 180, R-Jr.)
OR 26 Michael Luckhurst (6-1, 185, R-Jr.)
OR 27 Abram Murray (6-0, 210, R-Fr.)

Punter

9 Michael Kern (6-3, 195, So.)
OR 40 Brook Honoré Jr. (6-0, 190, R-Jr.)

Long Snapper

39 Rino Monteforte (5-7, 210, R-Jr.)

Holder

40 Brook Honoré Jr. (6-0, 190, R-Jr.)
OR 9 Michael Kern (6-3, 195, So.)

Punt Returner

21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)

Kick Returner

21 Jacob De Jesus (5-7, 170, Sr.)

*Depth chart from Cal's last game vs. Virginia. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

(Photo of Keyjuan Brown: Brian Bishop - Imagn Images)

