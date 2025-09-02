Depth Charts: Louisville vs. James Madison
LOUISVILLE, Ky. - On the heels of delivering a beatdown to Eastern Kentucky to start their 2025 season, the Louisville football program has a short turnaround in store, hosting James Madison under the lights at L&N Stadium this Friday.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Dukes:
Louisville (1-0, 0-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Eastern Kentucky:
- TreyShun Hurry takes over as third starting wide receiver, while Dacari Collins is now a backup.
- Nate Kurisky still listed as the starting tight end, despite being unlikely to play due to a hand injury.
Offense
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Left Guard
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
51 Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)
Right Tackle
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
6 Stanquan Clark (6-3, Jr.)
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
James Madison (1-0, 0-0 Sun Belt)*
Offense
Quarterback
14 Alonza Barnett III (6-0, 217, R-Jr.)
9 Matthew Sluka (6-2, 216, R-Sr.)
Running Back
3 Wayne Knight (5-7, 190, R-Jr.)
6 George Pettaway (5-10, 200, R-Jr.)
Wide Receiver
11 Nick DeGennaro (6-1, 196, R-Sr.)
8 Isaiah Alston (6-4, 199, R-Sr.)
Wide Receiver
13 Landon Ellis (6-2, 213, Jr.)
12 Za'Ron Collins (6-2, 181, R-So.)
Slot Receiver
17 Michael Scott (5-9, 165, Fr.)
10 Braeden Wisloski (5-10, 186, Jr.)
Tight End
15 Lacota Dippre (6-4, 253, R-So.)
18 Logan Kyle (6-3, 234, R-Sr.)
Left Tackle
79 Joseph Simmons (6-6, 323, R-Jr.)
78 James Pogorelc (6-8, 301, R-Sr.)
Left Guard
52 Carter Sweazie (6-2, 313, R-Jr.)
68 Trent Wilson (6-4, 299, Fr.)
Center
60 Zach Greenburg (6-4, 302, R-Sr.)
70 Brett Davis (6-4, 299, R-Sr.)
Right Guard
72 Josh Toner (6-3, 323, R-Sr.)
55 Riley Robell (6-3, 291, R-So.)
Right Tackle
76 Pat McMurtrie (6-5, 305, Gr.)
71 Deacon Rawls (6-5, 310, R-Fr.)
Defense
Defensive End
15 Sahir West (6-4, 270, R-Fr.)
97 Aidan Gobaira (6-5, 255, R-Jr.)
Defensive Tackle
90 Terry Lockett Jr. (6-2, 281, R-Sr.)
93 Mychael McMullin (6-1, 291, R-So.)
Defensive Tackle
0 Immanuel Bush (6-1, 348, R-Sr.)
33 Andrew Taddeo (6-0, 291, R-Sr.)
Defensive End
8 Amar Thomas (6-1, 241, R-Jr.)
9 Xavier Holmes (6-3, 238, R-Sr.)
Middle Linebacker
5 Trent Hendrick (6-0, 234, Sr.)
56 Drew Spinogatti (6-1, 229, Jr.)
Weakside Linebacker
3 Gannon Weathersby (5-10, 222, Jr.)
54 Brandon Fique (6-0, 227, R-Sr.)
Cornerback
1 Mekhi Rodgers (6-2, 204, Sr.)
23 Ken Willis (5-11, 185, R-Jr.)
Cornerback
30 Justin Eaglin (6-1, 175, R-Jr.)
6 Chantz Harley (6-1, 194, R-Sr.)
Nickelback
32 D.J. Barksdale (5-9, 181, Jr.)
14 K.J. Flowe (5-10, 178, So.)
Free Safety
13 Tyler Brown (5-11, 194, So.)
21 Curtis Harris Lopez (6-1, 2018, R-Sr.)
Strong Safety
7 Jacob Thomas (6-1, 212, Sr.)
16 T.J. McGill (5-10, 198, R-So.)
Special Teams
Placekicker
5 Morgan Suarez (5-9, 174, R-Sr.)
Punter
11 Patrick Rea (6-3, 201, R-Jr.)
Punt and Kick Returner
3 Wayne Knight (5-7, 190, R-Jr.)
*No true depth chart provided by James Madison. Two-deep is based off of prior game's starters and backups vs. Weber State.
(Photo of Louisville Players: Matt Stone - Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
