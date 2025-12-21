Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Toledo in the Boca Raton Bowl

The Cardinals and Rockets square off in South Florida to cap off the 2025 season.
Nov 8, 2025; Louisville, Kentucky, USA; Louisville Cardinals running back Keyjuan Brown (22) runs the ball against the California Golden Bears during the first half at L&N Federal Credit Union Stadium. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is heading to South Florida this postseason, taking on Toledo in the Boca Raton Bowl. Kickoff is set for Tuesday, Dec. 23 at 2:00 p.m. EST.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Rockets:

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Kentucky:

  • Brady Allen no longer the co-backup quarterback after entering transfer portal. Deuce Adams is now the solo backup.
  • Isaac Brown and Keyjuan Brown are back on depth chart after missing time due to injury, and are No. 1 and 2 at running back. Braxton Jennings and Shaun Boykins are now third and fourth.
  • Bobby Golden no longer listed as third string wide receiver.
  • Jacob Stewart and Davon Mitchell no longer listed at third and fourth string tight end.
  • Justin Beadles now starting at true defensive end after Wesley Bailey's decision to opt out. Beadles was previously a co-backup with Micah Carter, who is now the solo backup.
  • Denzel Lowry now starting at defensive tackle after Rene Konga's decision to opt out.
  • Kalib Perry returns from injury to start at middle linebacker. T.J. Capers is back to being the second string here and at weakside linebacker

Louisville (8-4, 4-4 ACC)

Offense

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown 5-9 190 So.
22 Keyjuan Brown 5-10 210 R-So.
46 Braxton Jennings (5-11. 195, Fr.)
89 Shaun Boykins Jr. (6-1, 195, R-Fr.)

Wide Receiver

3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
47 Jaedon King (6-0, 180, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Toledo (8-4, 6-2 MAC)

Offense

Quarterback

7 Kalieb Osborne Fr. (R) 6-3 215
6 John Alan Richter Jr. 6-3 233

Running Back

1 Chip Trayanum Sr. 5-11 225
10 Kenji Christian Sr. 6-2 200
24 Connor Walendzak Jr. 5-11 215
32 Willie Shaw Sr. 5-11 202
25 Mike Drennen II Jr. 5-11 202

Wide Receiver

11 Ryder Treadway Fr. 6-3 195
5 Terrell Crosby, Jr. Jr. 5-10 178
87 Javon Brown Fr. (R) 6-4 200
26 Daryl Barnett Jr. Fr. (R) 6-2 195

Wide Receiver

2 Junior Vandeross III Sr. 5-8 181
21 Julian Allen So. 6-1 185
13 Cooper Rusk Jr. 5-10 180
12 Bryson Hammer So. 5-11 186

Wide Receiver

9 Trayvon Rudolph Sr. 5-10 185
15 Jediyah Willoughby So. 6-1 206
83 Omar Mims Fr. 6-0 160

Tight End

89 Jacob Petersen Sr. 6-4 245
34 Connor Jones Sr. 6-2 246
43 Sam Lee Jr. 6-6 250
85 CC Ezirim Jr. 6-7 24

Left Tackle

65 Stephen Gales Jr. 6-6 301
55 Ibrahim Traore Sr. 6-5 305
67 Cade Wilhelmi Fr. 6-5 300

Left Guard

73 Jonathan Harder Jr. 6-4 334
66 Carter Fouty Sr. 6-4 308

Center

52 Anthony Boswell Fr. (R) 6-2 295
64 Brian Keane Jr. 6-5 290
60 Jake Grimm Fr. (R) 6-4 305

Right Guard

72 Ethan Spoth Jr. 6-4 310
50 Raphel Green-Nyarko Fr. 6-6 349
56 Jacob Kropchak Fr. (R) 6-3 308

Right Tackle

74 Cole Rhett So. 6-7 310
76 Dominic Rivera So. 6-8 335
71 Matt Hofer Fr. (R) 6-5 310

Defense

Defensive End

97 Avery Dunn Sr. 6-4 252
94 Chamberlain Campbell So. 6-6 250

Defensive Tackle

12 Esean Carter Sr. 6-2 292
98 Carlos Hazelwood Fr. (R) 6-4 285
96 Nate Chandler Sr. 6-4 285

Defensive Tackle

8 Martez Poynter Sr. 6-4 294
55 Doran Ray Sr. 6-2 293
93 Lucas Lambert-Pipkin So. 6-2 287

Outside Linebacker

9 Louce Julien Sr. 6-2 255
58 Anthony Dunn Sr. 6-4 252
46 Jeremiah Peters Sr. 6-4 217

Middle Linebacker

20 Langston Long Sr. 6-3 225
42 Rickey Williams Fr. (R) 6-2 225

Middle Linebacker

38 K’Von Sherman Jr. 6-2 231
40 Hudson Miller Jr. 6-0 235
44 Isaac Zay Fr. (R) 6-4 239

Nickelback

0 Nasir Bowers Sr. 5-9 182
23 Tyler McKinstry So. 5-9 188

Cornerback

3 Andre Fuller Sr. 6-2 200
27 DJ Kelly Fr. 6-1 189
25 Tyrell Russell Fr. 5-11 178

Cornerback

4 Avery Smith Sr. 5-10 195
11 Hyajah Miller Fr. (R) 6-2 178
17 Amare Snowden So. 6-4 215

Safety

22 Nicholas Thompson So. 6-2 211
39 Dylan Hohler So. 6-4 202

Safety

7 Emmanuel McNeil-Warren Sr. 6-2 205
21 Braedyn Moore So. 6-2 208

Special Teams

Placekicker

37 Robert Hammond So. 6-1 183

Punter

36 Emilo Duran Jr. 6-0 200

Holder

36 Emilo Duran Jr. 6-0 200

Long Snapper

40 James Roe So. 6-0 210

Kick Returner

9 Trayvon Rudolph Sr. 5-10 185

Punt Returner

12 Bryson Hammer So. 5-11 186

(Photo of Keyjuan Brown: Jamie Rhodes - Imagn Images)

