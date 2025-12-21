Depth Charts: Louisville vs. Toledo in the Boca Raton Bowl
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is heading to South Florida this postseason, taking on Toledo in the Boca Raton Bowl. Kickoff is set for Tuesday, Dec. 23 at 2:00 p.m. EST.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Rockets:
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Kentucky:
- Brady Allen no longer the co-backup quarterback after entering transfer portal. Deuce Adams is now the solo backup.
- Isaac Brown and Keyjuan Brown are back on depth chart after missing time due to injury, and are No. 1 and 2 at running back. Braxton Jennings and Shaun Boykins are now third and fourth.
- Bobby Golden no longer listed as third string wide receiver.
- Jacob Stewart and Davon Mitchell no longer listed at third and fourth string tight end.
- Justin Beadles now starting at true defensive end after Wesley Bailey's decision to opt out. Beadles was previously a co-backup with Micah Carter, who is now the solo backup.
- Denzel Lowry now starting at defensive tackle after Rene Konga's decision to opt out.
- Kalib Perry returns from injury to start at middle linebacker. T.J. Capers is back to being the second string here and at weakside linebacker
Louisville (8-4, 4-4 ACC)
Offense
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown 5-9 190 So.
22 Keyjuan Brown 5-10 210 R-So.
46 Braxton Jennings (5-11. 195, Fr.)
89 Shaun Boykins Jr. (6-1, 195, R-Fr.)
Wide Receiver
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
47 Jaedon King (6-0, 180, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Toledo (8-4, 6-2 MAC)
Offense
Quarterback
7 Kalieb Osborne Fr. (R) 6-3 215
6 John Alan Richter Jr. 6-3 233
Running Back
1 Chip Trayanum Sr. 5-11 225
10 Kenji Christian Sr. 6-2 200
24 Connor Walendzak Jr. 5-11 215
32 Willie Shaw Sr. 5-11 202
25 Mike Drennen II Jr. 5-11 202
Wide Receiver
11 Ryder Treadway Fr. 6-3 195
5 Terrell Crosby, Jr. Jr. 5-10 178
87 Javon Brown Fr. (R) 6-4 200
26 Daryl Barnett Jr. Fr. (R) 6-2 195
Wide Receiver
2 Junior Vandeross III Sr. 5-8 181
21 Julian Allen So. 6-1 185
13 Cooper Rusk Jr. 5-10 180
12 Bryson Hammer So. 5-11 186
Wide Receiver
9 Trayvon Rudolph Sr. 5-10 185
15 Jediyah Willoughby So. 6-1 206
83 Omar Mims Fr. 6-0 160
Tight End
89 Jacob Petersen Sr. 6-4 245
34 Connor Jones Sr. 6-2 246
43 Sam Lee Jr. 6-6 250
85 CC Ezirim Jr. 6-7 24
Left Tackle
65 Stephen Gales Jr. 6-6 301
55 Ibrahim Traore Sr. 6-5 305
67 Cade Wilhelmi Fr. 6-5 300
Left Guard
73 Jonathan Harder Jr. 6-4 334
66 Carter Fouty Sr. 6-4 308
Center
52 Anthony Boswell Fr. (R) 6-2 295
64 Brian Keane Jr. 6-5 290
60 Jake Grimm Fr. (R) 6-4 305
Right Guard
72 Ethan Spoth Jr. 6-4 310
50 Raphel Green-Nyarko Fr. 6-6 349
56 Jacob Kropchak Fr. (R) 6-3 308
Right Tackle
74 Cole Rhett So. 6-7 310
76 Dominic Rivera So. 6-8 335
71 Matt Hofer Fr. (R) 6-5 310
Defense
Defensive End
97 Avery Dunn Sr. 6-4 252
94 Chamberlain Campbell So. 6-6 250
Defensive Tackle
12 Esean Carter Sr. 6-2 292
98 Carlos Hazelwood Fr. (R) 6-4 285
96 Nate Chandler Sr. 6-4 285
Defensive Tackle
8 Martez Poynter Sr. 6-4 294
55 Doran Ray Sr. 6-2 293
93 Lucas Lambert-Pipkin So. 6-2 287
Outside Linebacker
9 Louce Julien Sr. 6-2 255
58 Anthony Dunn Sr. 6-4 252
46 Jeremiah Peters Sr. 6-4 217
Middle Linebacker
20 Langston Long Sr. 6-3 225
42 Rickey Williams Fr. (R) 6-2 225
Middle Linebacker
38 K’Von Sherman Jr. 6-2 231
40 Hudson Miller Jr. 6-0 235
44 Isaac Zay Fr. (R) 6-4 239
Nickelback
0 Nasir Bowers Sr. 5-9 182
23 Tyler McKinstry So. 5-9 188
Cornerback
3 Andre Fuller Sr. 6-2 200
27 DJ Kelly Fr. 6-1 189
25 Tyrell Russell Fr. 5-11 178
Cornerback
4 Avery Smith Sr. 5-10 195
11 Hyajah Miller Fr. (R) 6-2 178
17 Amare Snowden So. 6-4 215
Safety
22 Nicholas Thompson So. 6-2 211
39 Dylan Hohler So. 6-4 202
Safety
7 Emmanuel McNeil-Warren Sr. 6-2 205
21 Braedyn Moore So. 6-2 208
Special Teams
Placekicker
37 Robert Hammond So. 6-1 183
Punter
36 Emilo Duran Jr. 6-0 200
Holder
36 Emilo Duran Jr. 6-0 200
Long Snapper
40 James Roe So. 6-0 210
Kick Returner
9 Trayvon Rudolph Sr. 5-10 185
Punt Returner
12 Bryson Hammer So. 5-11 186
(Photo of Keyjuan Brown: Jamie Rhodes - Imagn Images)
