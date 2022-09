Depth Charts: Louisville vs. Florida State

LOUISVILLE, Ky. - Louisville is hosting Florida State in week three, and will finally be playing their first home game of the season.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Seminoles:

Louisville (1-1, 1-1 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. UCF:

Jermayne Lole removed from two-deep following season-ending injury.

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 15 Jalen Mitchell (5-10, 215, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)



Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver



2 Dee Wiggins (6-3, 193, Jr.)

OR 9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

21 Nicario Harper (6-1, 200, Jr.)

35 Jeremiah Caldwell (6-3, 185, Fr.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Jalen Mitchell (5-10, 214, R-So.)

Punt Returner

Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Florida State (2-0, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

13 JORDAN TRAVIS (6-1 212 R-JR.)

18 Tate Rodemaker (6-4 196 r-So.)

10 AJ Duffy (6-2 214 Fr.)

Running Back

8 TRESHAUN WARD (5-10 192 R-SO.)

3 Trey Benson (6-1 215 R-So.)

Running Back

9 LAWRANCE TOAFILI (6-0 187 R-SO.)

29 Rodney Hill (5-10 186 Fr.)

Wide Receiver

4 MYCAH PITTMAN (5-11 203 R-JR.)

88 Kentron Poitier (6-3 205 r-So.)

Wide Receiver

80 ONTARIA WILSON (6-0 175 R-SR.)

5 Deuce Spann (6-4 203 r-So.)

-or- 21 Darion Williamson (6-3 200 r-So.)

Wide Receiver

11 MALIK McCLAIN (6-4 200 SO.)

-OR- 14 JOHNNY WILSON (6-7 235 R-SO.)

Tight End

87 CAMREN McDONALD (6-4 245 R-SR.)

19 Wyatt Rector (6-2 233 r-Jr.)

Tight End

85 MARKESTON DOUGLAS (6-4 270 R-SO.)

45 Preston Daniel (6-4 242 r-So.)

-or- 48 Jackson West (6-4 243 So.)

Left Tackle

52 ROBERT SCOTT, JR. (6-5 334 R-SO.)

72 Julian Armella (6-6 314 Fr.)

Left Guard

75 DILLAN GIBBONS (6-5 327 R-SR.)

77 Bryson Estes (6-3 302 r-Fr.)

Center

53 MAURICE SMITH (6-3 288 R-SO.)

67 Thomas Shrader (6-5 300 r-So.)

Right Guard

71 D’MITRI EMMANUEL (6-2 300 R-SR.)

-OR- 76 DARIUS WASHINGTON (6-4 300 R-SO.)

Right Tackle

79 JAZSTON TURNETINE (6-7 336 R-SR.)

70 Lloyd Willis (6-7 306 r-So.)

Defense

Defensive End

9 DERRICK McLENDON II (6-4 245 R-SO.)

-OR- 5 JARED VERSE (6-4 248 R-SO.)

Defensive Tackle

0 FABIEN LOVETT (6-4 318 R-JR.)

12 Jarrett Jackson (6-6 300 r-Jr.)

Nose Tackle

91 ROBERT COOPER (6-2 338 R-JR.)

99 Malcolm Ray (6-2 285 r-So.)

-or- 44 Joshua Farmer (6-3 304 r-Fr.)

FOX

6 DENNIS BRIGGS, JR. (6-4 280 R-JR.)

35 Leonard Warner III (6-4 247 r-Sr.)

-or- 56 Patrick Payton (6-5 248 r-Fr.)

Linebacker

4 KALEN DeLOACH (6-1 211 R-JR.)

-OR- 46 DJ LUNDY (6-1 232 R-SO.)

Linebacker

15 TATUM BETHUNE (6-1 230 R-JR)

33 Amari Gainer (6-3 225 r-Jr.)

-or- 28 Brendan Gant (6-2 200 r-Jr.)

Nickel

3 KEVIN KNOWLES II (5-11 185 SO.)

21 Greedy Vance, Jr. (5-11 170 r-So.)

Cornerback

13 OMARION COOPER (6-0 188 SO.)

20 Azareye’h Thomas (6-2 188 Fr.)

-or- 11 Sam McCall (6-1 187 Fr.)

BUCK

27 AKEEM DENT (6-1 199 R-JR.)

1 Jarques McClellion (6-0 180 r-Sr.)

Free Safety

10 JAMMIE ROBINSON (5-11 203 R-JR.)

38 Shyheim Brown (6-2 205 r-Fr.)

Cornerback

8 RENARDO GREEN (6-0 185 R-JR.)

7 Jarrian Jones (6-0 189 r-Jr.)

Special Teams

Kicker

88 RYAN FITZGERALD (6-1 201 R-SO.)

97 Aidan Shahriari (5-11 185 r-So.)

Punter

29 ALEX MASTROMANNO (6-1 220 R-SO.)

43 Mac Chiumento (6-4 213 Fr.)

Long Snapper

49 JAMES ROSENBERRY, JR. (6-0 212 R-JR.)

42 Garrett Murray (6-0 240 r-Jr.)

Holder

29 ALEX MASTROMANNO (6-1 220 R-SO.)

43 Mac Chiumento (6-4 213 Fr.)

Kickoffs

88 RYAN FITZGERALD (6-1 201 R-SO.)

97 Aidan Shahriari (5-11 185 r-So.)

Kick Returner

5 DEUCE SPANN (6-4 203 R-SO.)

-OR- 11 SAM McCALL (6-1 187 FR.)

Kick Returner

4 MYCAH PITTMAN (5-11 203 R-JR.)

9 Lawrance Toafili (6-0 187 r-So.)

Punt Returner

4 MYCAH PITTMAN 5-11 203 R-JR.

6 Keyshawn Helton 5-9 175 r-Sr.

-or- 11 Sam McCall 6-1 187 Fr.

(Photo via Melina Myers - USA TODAY Sports)

You can follow Louisville Report for future coverage by liking us on Facebook, Twitter and Instagram:

Facebook - @LouisvilleReport

Twitter - @UofLReport

Instagram - @louisville_report

You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter