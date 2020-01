2020 NFL Draft Position Rankings: Post All-Star Games Edition

In my debut edition of my 2020 NFL Draft position rankings, where do former Wolverines like Josh Uche and Shea Patterson rate (if at all)?

Quarterback

1. Joe Burrow (LSU), 2. Tua Tagovailoa (Alabama)*, 3. Justin Herbert (Oregon), 4. Jacob Eason (Washington)*, 5. Jake Fromm (Georgia)*

Running Back

1. Jonathan Taylor (Wisconsin)*, 2. J.K. Dobbins (Ohio State)*, 3. D'Andre Swift (Georgia)*, 4. Clyde Edwards-Helaire (LSU)*, 5. Anthony McFarland (Maryland)*

Wide Receiver

1. Jerry Jeudy (Alabama)*, 2. CeeDee Lamb (Oklahoma)*, 3. Laviska Shenault (Colorado)*, 4. Henry Ruggs (Alabama)*, 5. K.J. Hamler (Penn State)*

Tight End

1. Cole Kmet (Notre Dame)*, 2. Hunter Bryant (Washington)*, 3. Adam Trautman (Dayton), 4. Brycen Hopkins (Purdue), 5. Albert Okwuegbunam (Missouri)

Offensive Tackle

1. Andrew Thomas (Georgia)*, 2. Jedrick Willis (Alabama)*, 3. Tristan Wirfs (Iowa)*, 4. Mekhi Becton (Louisville)*, 5. Austin Jackson (USC)*

Interior Offensive Line

1. Tyler Biadasz (Wisconsin)*, 2. Solomon Kindley (Georgia)*, 3. Ben Bredeson (Michigan), 4. Nick Harris (Washington), 5. Shane Lemieux (Oregon)

Interior Defensive Line

1. Derrick Brown (Auburn), 2. Javon Kinlaw (South Carolina), 3. Neville Gallimore (Oklahoma), 4. Leki Fotu (Utah), 5. Justin Madubuike (Texas A & M)*

Edge

1. Chase Young (Ohio State)*, 2. A.J. Epenesa (Iowa)*, 3. K'Lavon Chaisson (LSU), 4. Josh Uche (Michigan)*, 5. Yetur Gross-Matos (Penn State)*

Linebacker

1. Isaiah Simmons (Clemson)*, 2. Kenneth Murray (Oklahoma)*, 3. Malik Harrison (Ohio State), 4. Troy Dye (Oregon), 5. Jacob Phillips (LSU)*

Cornerback

1. Jeffrey Okudah (Ohio State)*, 2. Kristian Fulton (LSU)*, 3. Trevon Diggs (Alabama), 4. C.J. Henderson (Florida)*, 5. A.J. Terrell (Clemson)*

Safety

1. Grant Delpit (LSU)*, 2. Xavier McKinney (Alabama)*, 3. Antoine Winfield, Jr. (Minnesota)*, 4. Ashtyn Davis (California), 5. Julian Blackmon (Utah)

*=underclassman