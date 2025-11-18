Boilermakers Country

Braden Smith Assist Tracker as Purdue Guard Chases NCAA History

Purdue guard Braden Smith is chasing Bobby Hurley's all-time assist record. We're keeping track of where Smith stands throughout the 2025-26 season.

Dustin Schutte

Purdue Boilermakers guard Braden Smith (3) dribbles the ball
Purdue Boilermakers guard Braden Smith (3) dribbles the ball / Trevor Ruszkowski-Imagn Images
In this story:

Braden Smith has already etched his name in the Purdue history books. The senior guard is now trying to make NCAA history by breaking Bobby Hurley's all-time assist record, as he was responsible for 1,076 assists during his career at Duke.

Smith already owns Purdue's all-time record, passing Bruce Parkinson for the top spot during the 2024-25 campaign. Can Smith capture the college basketball record before his career concludes?

We're keeping track of Smith has he chases NCAA history throughout his senior campaign.

NCAA All-Time Assist Leaders

Duke guard Bobby Hurley (11)
Duke guard Bobby Hurley (11) / RVR Photos-Imagn Images
  1. Bobby Hurley, Duke — 1,076
  2. Chris Corchiani, NC State — 1,038
  3. Ed Cota, North Carolina — 1,030
  4. Jason Brickman, Long Island — 1,007
  5. Keith Jennings, East Tennessee State — 983
  6. Steve Blake, Maryland — 972
  7. Sherman Douglas, Syracuse — 960
  8. Tony Miller, Marquette — 956
  9. Aaron Miles, Kansas — 954
  10. Greg Anthony, UNLV — 950
  11. Doug Gottlieb, Oklahoma State — 947
  12. Billy Allen, Nevada — 940
  13. Gary Payton, Oregon State — 938
  14. DJ Cooper, Ohio — 934
  15. Kameron Langley, North Carolina A&T — 902
  16. Orlando Smart, San Francisco — 902
  17. Andre LaFleur, Northeastern — 894
  18. Chico Fletcher, Arkansas State — 893
  19. Cassius Winston, Michigan State — 890
  20. Jim Les, Bradley — 884
  21. Frank Smith, Old Dominion — 883
  22. Ryan Nembhard, Gonzaga — 882
  23. Scott Machado, Iona — 880
  24. Yuri Collins, St. Louis — 878
  25. Taurence Chisholm, Delaware — 877
  26. Dajaun Harris, Kansas — 865
  27. Isaiah Stevens, Colorado State — 863
  28. Speedy Smith, Louisiana Tech — 858
  29. Grayson Marshall, Clemson — 857
  30. Anthony Manuel, Bradley — 855
  31. Colbey Ross, Pepperdine — 854
  32. Brett Comer, Florida Gulf Coast — 845
  33. Sahvir Wheeler, Washington — 843
  34. Jalen Pickett, Penn State — 841
  35. Chaz Williams, UMass — 840
  36. Danny Tarkanian, UNLV — 837
  37. Pooh Richardson, UCLA — 833
  38. Chris Thomas, Notre Dame — 833
  39. Ace Baldwin, Penn State — 831
  40. Sean Tuohy, Ole Miss — 830
  41. Butch Moore, SMU — 828
  42. Darius Brown, Utah State — 826
  43. Ronald Moore, Siena — 823
  44. Chris Duhon, Duke — 819
  45. Jonathon Jones, Oakland — 819
  46. Mateen Cleaves, Michigan State — 816
  47. Elijah Hawkins, Texas Tech — 815
  48. Emmett Naar, Saint Mary's — 815
  49. Jared Jordan, Marist — 813
  50. Cameron Parker, Portland State — 813
  51. Russell Brown, Arizona — 810
  52. Drafton Davis, Marist — 804
  53. Jacque Vaughn, Kansas — 804
  54. Maurice Watson, Creighton — 800
  55. Marc Brown, Siena — 796
  56. Braden Smith, Purdue — 792
  57. Kay Felder, Oakland — 788
  58. Brandin Knight, Pitt — 785
  59. Jon Elmore, Marshall — 783
  60. Jacob Gilyard, Richmond — 782

Get top Boilermakers stories, expert analysis, and can't-miss moments straight to your inbox for free by signing up for the Purdue Boilermakers on SI newsletter!

Related stories on Purdue basketball

PURDUE BASKETBALL SCHEDULE — A full rundown of Purdue's opponents, game dates, tipoff times, television information, and more for the 2025-26 season. CLICK HERE

Published
Dustin Schutte
DUSTIN SCHUTTE

Dustin Schutte is the publisher of Purdue Boilermakers on SI and has spent more than a decade working in sports journalism. His career began in 2013, when he covered Big Ten football. He remained in that role for eight years before working at On SI to cover the Boilermakers. Dustin graduated from Manchester University in Indiana in 2010, where he played for the men's tennis team.

Home/Basketball