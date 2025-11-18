Braden Smith Assist Tracker as Purdue Guard Chases NCAA History
Braden Smith has already etched his name in the Purdue history books. The senior guard is now trying to make NCAA history by breaking Bobby Hurley's all-time assist record, as he was responsible for 1,076 assists during his career at Duke.
Smith already owns Purdue's all-time record, passing Bruce Parkinson for the top spot during the 2024-25 campaign. Can Smith capture the college basketball record before his career concludes?
We're keeping track of Smith has he chases NCAA history throughout his senior campaign.
NCAA All-Time Assist Leaders
- Bobby Hurley, Duke — 1,076
- Chris Corchiani, NC State — 1,038
- Ed Cota, North Carolina — 1,030
- Jason Brickman, Long Island — 1,007
- Keith Jennings, East Tennessee State — 983
- Steve Blake, Maryland — 972
- Sherman Douglas, Syracuse — 960
- Tony Miller, Marquette — 956
- Aaron Miles, Kansas — 954
- Greg Anthony, UNLV — 950
- Doug Gottlieb, Oklahoma State — 947
- Billy Allen, Nevada — 940
- Gary Payton, Oregon State — 938
- DJ Cooper, Ohio — 934
- Kameron Langley, North Carolina A&T — 902
- Orlando Smart, San Francisco — 902
- Andre LaFleur, Northeastern — 894
- Chico Fletcher, Arkansas State — 893
- Cassius Winston, Michigan State — 890
- Jim Les, Bradley — 884
- Frank Smith, Old Dominion — 883
- Ryan Nembhard, Gonzaga — 882
- Scott Machado, Iona — 880
- Yuri Collins, St. Louis — 878
- Taurence Chisholm, Delaware — 877
- Dajaun Harris, Kansas — 865
- Isaiah Stevens, Colorado State — 863
- Speedy Smith, Louisiana Tech — 858
- Grayson Marshall, Clemson — 857
- Anthony Manuel, Bradley — 855
- Colbey Ross, Pepperdine — 854
- Brett Comer, Florida Gulf Coast — 845
- Sahvir Wheeler, Washington — 843
- Jalen Pickett, Penn State — 841
- Chaz Williams, UMass — 840
- Danny Tarkanian, UNLV — 837
- Pooh Richardson, UCLA — 833
- Chris Thomas, Notre Dame — 833
- Ace Baldwin, Penn State — 831
- Sean Tuohy, Ole Miss — 830
- Butch Moore, SMU — 828
- Darius Brown, Utah State — 826
- Ronald Moore, Siena — 823
- Chris Duhon, Duke — 819
- Jonathon Jones, Oakland — 819
- Mateen Cleaves, Michigan State — 816
- Elijah Hawkins, Texas Tech — 815
- Emmett Naar, Saint Mary's — 815
- Jared Jordan, Marist — 813
- Cameron Parker, Portland State — 813
- Russell Brown, Arizona — 810
- Drafton Davis, Marist — 804
- Jacque Vaughn, Kansas — 804
- Maurice Watson, Creighton — 800
- Marc Brown, Siena — 796
- Braden Smith, Purdue — 792
- Kay Felder, Oakland — 788
- Brandin Knight, Pitt — 785
- Jon Elmore, Marshall — 783
- Jacob Gilyard, Richmond — 782
