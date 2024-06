Purdue's Daniel Jacobsen Sets Blocks Record, Team USA Wins Gold at 2024 AmeriCup

USA's Daniel Jacobsen with 11 PTS, 6 REB, 2 BLK at the half πŸ‘€ #U18AmeriCup



Argentina vs USA πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡Έ

πŸ”΄ WATCH LIVE: https://t.co/feNUcPBQsz pic.twitter.com/yTrdNl4MjO