Syracuse Depth Chart vs Louisville

OFFENSE

Position Starter Backup QB Jacobian Morgan (6-4, 203, FR) Rex Culpepper (6-3, 221, R-SR) RB Sean Tucker (5-10, 202, FR) Cooper Lutz (6-0, 201, R-SO) WR Taj Harris (6-2, 164, JR) Justin Barron (6-4, 208, FR) WR Nykeim Johnson (5-8, 170, SR) Sharod Johnson (5-11, 181, R-JR) WR Anthony Queeley (6-2, 193, R-SO) Ed Hendrix (6-3, 220, R-SO) TE Aaron Hackett (6-3, 237, SR) Luke Benson (6-3, 233, SO) LT Matthew Bergeron (6-4, 312, SO) Mark Petry (6-4, 265, SO) LG Chris Elmore (6-0, 288, SR) Dakota Davis (6-5, 327, R-JR) C Carlos Vettorello (6-4, 289, R-SO) Josh Ilaoa (6-3, 295, FR) RG Darius Tisdale (6-4, 342, R-JR) Dakota Davis (6-5, 327, R-JR) RT Airon Servais (6-6, 309, R-SR) Mark Petry (6-4, 265, SO)

DEFENSE

Position Starter Backup DE Josh Black (6-3, 282, R-SR) Cody Roscoe (6-1, 258, SR) DT McKinley Williams (6-4, 291, R-SR) Curtis Harper (6-2, 296, R-JR) DE Kingsley Jonathan (6-3, 264, SR) Caleb Okechukwu (6-4, 257, R-SO) WLB Mikel Jones (6-1, 230, SO) Marlowe Wax (6-0, 230, FR) MLB Geoff Cantin-Arku (6-4, 228, SO) Lee Kpogba (6-1, 224, SO) SLB Stefon Thompson (6-0, 235, FR) Steve Linton (6-5, 224, R-FR) CB Garrett Williams (5-11, 184, R-FR) Kyle Strickland (6-0, 186, R-SR) BS Ja'Had Carter (6-2, 191, FR) Eric Coley (6-2, 206, R-JR) ROV Rob Hanna (6-0, 168, FR) Ben LaBrosse (6-2, 200, FR) FS Aman Greenwood (5-10, 180, R-FR) Adrian Cole (5-10, 171, R-FR) CB Ifeatu Melifonwu (6-3, 213, R-JR) Chase Atkinson (5-11, 180, FR)

SPECIAL TEAMS

Player Starter Backup PK Andre Szmyt (6-1, 184, R-JR) Nolan Cooney (6-3, 202, R-SR) P Nolan Cooney (6-3, 202, R-SR) James Williams (6-1, 199, FR) LS Aaron Bolinsky (5-11, 218, JR) Joey Kelly (6-1, 193, R-FR) Hold Nolan Cooney (6-3, 202, R-SR) Justin Barron (6-4, 208, FR) KR Nykeim Johnson (5-8, 170, SR) Markenzy Pierre (5-11, 216, R-JR) PR Nykeim Johnson (5-8, 170, SR) Trill Williams (6-2, 198, JR)

Note: Trill Williams is listed as a backup punt returner on the official Syracuse depth chart. However, he has opted out of the season and declared for the NFL Draft.