Big 12 college basketball transfer portal tracker: Departures, signings for Utah and its conference counterparts

The top of the Big 12's scoring leaderboard is going to look much different this time next year.

Within the first 96 hours of the transfer portal being open, half of the league's top 10 bucket-getters from the 2025-26 season had entered their name into college basketball's free agency pool, including two of the top three in Kansas State's PJ Haggerty (23.4 points per game) and Utah's Terrence Brown (19.9 points per game). That group doesn't even include presumptuous top-three NBA draft pick, AJ Dybantsa, who led the league with 25.5 points per game during his one-year stay at BYU.

Over the offseason, we'll monitor all the player movement and how all 16 teams in the Big 12 replace their outgoing talent through the portal with this transfer portal tracker.

Follow along below as we list every Big 12 squad's outgoing and incoming players, with help from verbalcommits.com's database.

Arizona Wildcats

Outgoing (0): None

Incoming (0): None

Arizona State Sun Devils

Outgoing (9): Massamba Diop (13.6 ppg, 5.8 rpg, 2.1 bpg), Santiago Trouet (8.1 ppg, 6.1 rpg), Noah Meeusen (5.9 ppg, 3.2 rpg), Marcus Adams Jr. (3.6 ppg), Quentin McCoy, Kash Polk, Adante' Holiman, Jovan Ićitović, Dame Salane

Incoming (0): None

Baylor Bears

Outgoing (1): James Nnaji (1.4 ppg)

Incoming (0): None

BYU Cougars

Outgoing (6): Robert Wright III (18.1 ppg, 4.6 apg, 3.5 rpg), Kennard Davis Jr. (8.5 ppg), Tyler Mrus (2 pgg), Dominique Diomande (1.9 ppg), Xavion Staton (0.6 pgg), KJ Perry

Incoming (0): None

UCF Knights

Outgoing (2): Chris Johnson (6.2 ppg), Poohpha Warakulnukroh (0.5 ppg)

Incoming (0): None

Cincinnati Bearcats

Outgoing (6): Moustapha Thiam (12.8 ppg, 7.5 rpg, 1.6 bpg), Jizzle James (10.9 ppg), Shon Abaev (7 ppg), Sencire Harris (5.7 ppg), Keyshuan Tillery (3.8 ppg), Bryson Buckingham

Incoming (1): David Iweze (Utah State)

Colorado Buffaloes

Outgoing (8): Isaiah Johnson (16.9 ppg, 3 apg), Sebastian Rančík (12.3 ppg, 5.6 rpg), Bangot Dak (11.5 ppg, 6.5 rpg, 1.6 bpg), Alon Michaeli (7.1 ppg, 3.9 rpg), Felix Kossaras (4.6 ppg), Andrew Crawford (1.4 ppg), Fawaz Ifaola (0.7 ppg), Jon Mani

Incoming (0): None

Houston Cougars

Outgoing (3): Isiah Harwell (3.6 ppg), Cedric Lath (0.5 pgg), Jacob McFarland (0.8 rpg)

Incoming (0): None

Iowa State Cyclones

Outgoing (3): Dominick Nelson (3.7 ppg), Cade Kelderman (0.9 ppg), Mason Williams

Incoming (0): None

Kansas Jayhawks

Outgoing (7): Flory Bidunga (13.3 ppg, 9 rpg, 2.6 bpg), Bryson Tiller (7.9 ppg, 6.1 rpg, 1.3 bpg), Elmarko Jackson (4.8 ppg), Jamari McDowell (3.3 ppg), Jayden Dawson (2.1 ppg), Paul Mbiya (1.2 ppg), Samis Calderon (0.4 ppg),

Incoming (0): None

Kansas State Wildcats

Outgoing (7): PJ Haggerty (23.4 ppg, 5.3 rpg, 3.8 apg), Abdi Bashir Jr. (13.2 ppg), David Castillo (10.3 ppg), Taj Manning (4.2 ppg, 5.1 rpg) Mobi Ikegwuruka (1.9 ppg), Stephen Osei (0.7 ppg), Exavier Wilson

Incoming (1): Brock Vice (2 ppg at Murray State)

Oklahoma State Cowboys

Outgoing (7): Anthony Roy (16.9 ppg, 4.1 rpg), Vyctorius Miller (10.8 ppg), Jaylen Curry (10.1 ppg, 3.5 apg, 3.2 rpg), Isaiah Coleman (6.4 ppg, 3.8 rpg), Andrija Vuković (5.3 ppg, 3.4 rpg), Robert Jennings II (3.7 ppg, 4 rpg), Daniel Guetta (2 ppg)

Incoming (0): None

TCU Horned Frogs

Outgoing (7): David Punch (14.1 ppg, 6.8 rpg, 1.9 bpg), Liutauras Lelevičius (8 ppg, 3.4 rpg), Jace Posey (4.6 ppg), Kayden Edwards (3.2 ppg), R.J. Jones (2.6 ppg), Ashton Simmons (1 ppg), Adam Stewart (0.5 ppg)

Incoming (0): None

Texas Tech Red Raiders

Outgoing (5): LeJuan Watts (11.8 ppg, 6 rpg), Jaylen Petty (9.9 ppg, 3.9 rpg), Leon Horner III (2.7 ppg), Nolan Groves (0.9 ppg), Jazz Henderson (0.8 ppg)

Incoming (0): None

Utah Runnin' Utes

Outgoing (10): Terrence Brown (19.9 ppg, 3.8 apg), Keanu Dawes (12.5 ppg, 8.8 rpg), Seydou Traore (9 ppg, 3.4 rpg), Jacob Patrick (7.2 ppg), Kendyl Sanders (5.2 ppg, 3.1 rpg), Josh Hayes (2.8 ppg), Ibrahima Traore (1.3 ppg), Jahki Howard (1.3 ppg), Elijah Moore, Alvin Jackson III

Incoming (0): None

West Virginia Mountaineers

Outgoing (4): Jasper Floyd (7 ppg, 3.8 rpg, 3.2 apg, 1.8 spg), D.J. Thomas (6.6 ppg), Jayden Forsythe (1.2 ppg), Evans Barning Jr.

Incoming (0): None