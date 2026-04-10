Big 12 college basketball transfer portal tracker: Departures, signings for Utah and its conference counterparts
In this story:
The top of the Big 12's scoring leaderboard is going to look much different this time next year.
Within the first 96 hours of the transfer portal being open, half of the league's top 10 bucket-getters from the 2025-26 season had entered their name into college basketball's free agency pool, including two of the top three in Kansas State's PJ Haggerty (23.4 points per game) and Utah's Terrence Brown (19.9 points per game). That group doesn't even include presumptuous top-three NBA draft pick, AJ Dybantsa, who led the league with 25.5 points per game during his one-year stay at BYU.
Over the offseason, we'll monitor all the player movement and how all 16 teams in the Big 12 replace their outgoing talent through the portal with this transfer portal tracker.
Follow along below as we list every Big 12 squad's outgoing and incoming players, with help from verbalcommits.com's database.
Arizona Wildcats
Outgoing (0): None
Incoming (0): None
Arizona State Sun Devils
Outgoing (9): Massamba Diop (13.6 ppg, 5.8 rpg, 2.1 bpg), Santiago Trouet (8.1 ppg, 6.1 rpg), Noah Meeusen (5.9 ppg, 3.2 rpg), Marcus Adams Jr. (3.6 ppg), Quentin McCoy, Kash Polk, Adante' Holiman, Jovan Ićitović, Dame Salane
Incoming (0): None
Baylor Bears
Outgoing (1): James Nnaji (1.4 ppg)
Incoming (0): None
BYU Cougars
Outgoing (6): Robert Wright III (18.1 ppg, 4.6 apg, 3.5 rpg), Kennard Davis Jr. (8.5 ppg), Tyler Mrus (2 pgg), Dominique Diomande (1.9 ppg), Xavion Staton (0.6 pgg), KJ Perry
Incoming (0): None
UCF Knights
Outgoing (2): Chris Johnson (6.2 ppg), Poohpha Warakulnukroh (0.5 ppg)
Incoming (0): None
Cincinnati Bearcats
Outgoing (6): Moustapha Thiam (12.8 ppg, 7.5 rpg, 1.6 bpg), Jizzle James (10.9 ppg), Shon Abaev (7 ppg), Sencire Harris (5.7 ppg), Keyshuan Tillery (3.8 ppg), Bryson Buckingham
Incoming (1): David Iweze (Utah State)
Colorado Buffaloes
Outgoing (8): Isaiah Johnson (16.9 ppg, 3 apg), Sebastian Rančík (12.3 ppg, 5.6 rpg), Bangot Dak (11.5 ppg, 6.5 rpg, 1.6 bpg), Alon Michaeli (7.1 ppg, 3.9 rpg), Felix Kossaras (4.6 ppg), Andrew Crawford (1.4 ppg), Fawaz Ifaola (0.7 ppg), Jon Mani
Incoming (0): None
Houston Cougars
Outgoing (3): Isiah Harwell (3.6 ppg), Cedric Lath (0.5 pgg), Jacob McFarland (0.8 rpg)
Incoming (0): None
Iowa State Cyclones
Outgoing (3): Dominick Nelson (3.7 ppg), Cade Kelderman (0.9 ppg), Mason Williams
Incoming (0): None
Kansas Jayhawks
Outgoing (7): Flory Bidunga (13.3 ppg, 9 rpg, 2.6 bpg), Bryson Tiller (7.9 ppg, 6.1 rpg, 1.3 bpg), Elmarko Jackson (4.8 ppg), Jamari McDowell (3.3 ppg), Jayden Dawson (2.1 ppg), Paul Mbiya (1.2 ppg), Samis Calderon (0.4 ppg),
Incoming (0): None
Kansas State Wildcats
Outgoing (7): PJ Haggerty (23.4 ppg, 5.3 rpg, 3.8 apg), Abdi Bashir Jr. (13.2 ppg), David Castillo (10.3 ppg), Taj Manning (4.2 ppg, 5.1 rpg) Mobi Ikegwuruka (1.9 ppg), Stephen Osei (0.7 ppg), Exavier Wilson
Incoming (1): Brock Vice (2 ppg at Murray State)
Oklahoma State Cowboys
Outgoing (7): Anthony Roy (16.9 ppg, 4.1 rpg), Vyctorius Miller (10.8 ppg), Jaylen Curry (10.1 ppg, 3.5 apg, 3.2 rpg), Isaiah Coleman (6.4 ppg, 3.8 rpg), Andrija Vuković (5.3 ppg, 3.4 rpg), Robert Jennings II (3.7 ppg, 4 rpg), Daniel Guetta (2 ppg)
Incoming (0): None
TCU Horned Frogs
Outgoing (7): David Punch (14.1 ppg, 6.8 rpg, 1.9 bpg), Liutauras Lelevičius (8 ppg, 3.4 rpg), Jace Posey (4.6 ppg), Kayden Edwards (3.2 ppg), R.J. Jones (2.6 ppg), Ashton Simmons (1 ppg), Adam Stewart (0.5 ppg)
Incoming (0): None
Texas Tech Red Raiders
Outgoing (5): LeJuan Watts (11.8 ppg, 6 rpg), Jaylen Petty (9.9 ppg, 3.9 rpg), Leon Horner III (2.7 ppg), Nolan Groves (0.9 ppg), Jazz Henderson (0.8 ppg)
Incoming (0): None
Utah Runnin' Utes
Outgoing (10): Terrence Brown (19.9 ppg, 3.8 apg), Keanu Dawes (12.5 ppg, 8.8 rpg), Seydou Traore (9 ppg, 3.4 rpg), Jacob Patrick (7.2 ppg), Kendyl Sanders (5.2 ppg, 3.1 rpg), Josh Hayes (2.8 ppg), Ibrahima Traore (1.3 ppg), Jahki Howard (1.3 ppg), Elijah Moore, Alvin Jackson III
Incoming (0): None
West Virginia Mountaineers
Outgoing (4): Jasper Floyd (7 ppg, 3.8 rpg, 3.2 apg, 1.8 spg), D.J. Thomas (6.6 ppg), Jayden Forsythe (1.2 ppg), Evans Barning Jr.
Incoming (0): None
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Cole Forsman has been a contributor with On SI for the past three years, covering college athletics. He holds a degree in Journalism and Sports Management from Gonzaga University.