Cumulative PFF Grades and Snap Counts From Virginia Tech Football's 2025 Season

Who from the Hokies grades out the best — and worst — on Pro Football Focus?

Nov 29, 2025; Charlottesville, Va.; Virginia Tech cornerback Thomas Williams (23) attempts to intercept a pass intended for Virginia wide receiver Trell Harris (11). / Geoff Burke-Imagn Images
Virginia Tech football's 2025 campaign has come to a conclusion. With the season now over, here's a look at every player to log a snap this season for the Hokies, their total snap count and their grade on Pro Football Focus.

Offense:

  1. HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 84.6 (374 snaps)
  2. QB Kyron Drones (No. 1) - 73.5 (779 snaps)
  3. HB Terion Stewart (No. 8) - 71.2 (192 snaps)
  4. HB Tyler Mason (No. 23) - 68.2 (17 snaps)
  5. HB Jeffrey Overton Jr. (No. 16) - 67.4 (86 snaps)
  6. HB P.J. Prioleau (No. 20) - 67.2 (64 snaps)
  7. TE Harrison Saint Germain (No. 87) - 66.7 (35 snaps)
  8. WR Tucker Holloway (No. 11) - 66.2 (51 snaps)
  9. WR Ayden Greene (No. 0) - 64.5 (632 snaps)
  10. G Tomas Rimac (No. 55) - 63.7 (788 snaps)
  11. WR Takye Heath (No. 2) - 60.5 (340 snaps)
  12. TE Ja'Ricous Hairston (No. 13) - 60.1 (293 snaps)
  13. WR Cameron Seldon (No. 9) - 60.1 (243 snaps)
  14. TE Cole Reemsnyder (No. 99) - 60.0 (2 snaps)
  15. OT Jahzari Priester (No. 72) - 60.0 (1 snap)
  16. HB Braydon Bennett (No. 24) - 59.3 (28 snaps)
  17. WR Devin Alves (No. 81) - 59.2 (105 snaps)
  18. WR Isaiah Spencer (No. 14 --> No. 11) - 59.0 (377 snaps)
  19. WR Donavon Greene (No. 3) - 58.9 (431 snaps)
  20. HB Jeremiah Coney (No. 4) - 58.6 (42 snaps)
  21. C Kyle Altuner (No. 62) - 56.7 (793 snaps)
  22. G Layth Ghannam (No. 56) - 53.8 (598 snaps)
  23. G Montavious Cunningham (No. 66) - 52.9 (233 snaps)
  24. G Gavin Crawford (No. 71) - 51.4 (108 snaps)
  25. OT Hannes Hammer (No. 67) - 50.2 (17 snaps)
  26. WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 49.6 (143 snaps)
  27. QB William "Pop" Watson III (No. 5) - 48.9 (22 snaps)
  28. G Lucas Austin (No. 57) - 48.7 (9 snaps)
  29. OT Johnny Garrett (No. 79) - 48.7 (619 snaps)
  30. TE Benji Gosnell (No. 82) - 46.6 (497 snaps)
  31. OT Aidan Lynch (No. 76) - 45.4 (683 snaps)
  32. TE Zeke Wimbush (No. 88) - 43.2 (53 snaps)
  33. G Tommy Ricard (No. 58) - 41.3 (156 snaps)

Defense:

  1. DI Kody Huisman (No. 98) - 81.9 (419 snaps)
  2. DI Kemari Copeland (No. 13) - 80.2 (471 snaps)
  3. CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 77.7 (694 snaps)
  4. DI Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 75.0 (210 snaps)
  5. DI Emmett Laws (No. 99) - 74.9 (161 snaps)
  6. S Quentin Reddish (No. 0) - 74.1 (110 snaps)
  7. EDGE Jason Abbey (No. 31) - 74.1 (196 snaps)
  8. EDGE James Jennette (No. 57) - 73.5 (61 snaps)
  9. LB Gabe Williams (No. 12) - 72.5 (2 snaps)
  10. DI Gerard Johnson (No. 55) - 71.8 (6 snaps)
  11. CB Thomas Williams (No. 23) - 70.5 (561 snaps)
  12. EDGE Ben Bell (No. 33) - 69.5 (508 snaps)
  13. DI Christian Evans (No. 88) - 68.2 (13 snaps)
  14. S Christian Ellis (No. 8) - 67.3 (94 snaps)
  15. EDGE Zeke Chinwike (No. 58) - 66.9 (6 snaps)
  16. EDGE Elhadj Fall (No. 94) - 66.0 (475 snaps)
  17. DI Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 65.8 (400 snaps)
  18. LB Will Johnson (No. 53) - 65.8 (7 snaps)
  19. S Tyson Flowers (No. 11) - 65.4 (617 snaps)
  20. EDGE Brett Clatterbaugh (No. 44) - 65.1 (16 snaps)
  21. EDGE Deric Dandy (No. 32) - 65.1 (17 snaps)
  22. CB Joseph Reddish (No. 21) - 63.8 (86 snaps)
  23. CB Jahmari DeLoatch (No. 29) - 63.0 (15 snaps)
  24. CB Sherrod Covil (No. 7) - 62.6 (57 snaps)
  25. EDGE Aycen Stevens (No. 42) - 62.5 (193 snaps)
  26. LB Darius Taylor (No. 50) - 62.0 (2 snaps)
  27. LB Caleb Woodson (No. 20) - 61.7 (378 snaps)
  28. S Sheldon Robinson (No. 14) - 61.5 (280 snaps)
  29. S Noah Jenkins (No. 19) - 61.4 (6 snaps)
  30. EGDE James Djonkam (No. 66) - 61.3 (78 snaps)
  31. LB George Ballance (No. 41) - 61.0 (43 snaps)
  32. CB Isaiah Cash (No. 18) - 60.5 (481 snaps)
  33. DI Grant Karczewski (No. 54) - 60.0 (1 snap)
  34. LB Kaleb Spencer (No. 3) - 60.0 (373 snaps)
  35. S Brennan Johnson (No. 15) - 59.1 (120 snaps)
  36. CB Jordan "Jojo" Crim (No. 35) - 58.2 (149 snaps)
  37. EGDE Keyshawn Burgos (No. 2) -57.9 (73 snaps)
  38. LB Michael Short (No. 30) - 57.4 (114 snaps)
  39. EDGE Antwone Santiago (No. 26) - 56.3 (114 snaps)
  40. LB Jaden Keller (No. 24) - 56.0 (399 snaps)
  41. LB Noah Chambers (No. 16) - 55.6 (283 snaps)
  42. CB Krystian Williams (No. 4) - 53.7 (73 snaps)
  43. S Jordan Bass (No. 6) - 50.3 (389 snaps)
  44. EDGE Arias Nash (No. 92) - 48.3 (9 snaps)
  45. CB Dante Lovett (No. 1) - 48.2 (63 snaps)
  46. CB Caleb Brown (No. 17) - 44.0 (55 snaps)
  47. CB Knahlij Harrell (No. 28) - 34.2 (20 snaps)

Overall Top 10:

  1. HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 84.6 (374 snaps) - Offense
  2. DI Kody Huisman (No. 98) - 81.9 (419 snaps) - Defense
  3. DI Kemari Copeland (No. 13) - 80.2 (471 snaps) - Defense
  4. CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 77.7 (694 snaps) - Defense
  5. DI Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 75.0 (210 snaps) - Defense
  6. DI Emmett Laws (No. 99) - 74.9 (161 snaps) - Defense
  7. S Quentin Reddish (No. 0) - 74.1 (110 snaps) - Defense
  8. EDGE Jason Abbey (No. 31) - 74.1 (196 snaps) - Defense
  9. QB Kyron Drones (No. 1) - 73.5 (779 snaps) - Offense
  10. EDGE James Jennette (No. 57) - 73.5 (61 snaps) - Defense

Published
THOMAS HUGHES

Thomas is a sophomore at Virginia Tech majoring in multimedia journalism with a minor in creative writing. He currently works with Collegiate Times, Virginia Tech's student-run newspaper, as a staff writer for its sports section. In addition, he also writes for 3304 Sports as a staff writer and on-air talent, as well as Aspiring Journalists at Virginia Tech as a curator. You can find him on X: @thomashughes_05.

