Virginia Tech Football Releases 2026 Jersey Numbers
In this story:
Virginia Tech football has released its updated jersey numbers ahead of the 2026 season. Here's a look at what jersey number each player will be wearing this season:
- No. 0 - Quentin Reddish - Safety
- No. 0 - Ayden Greene - Wide Receiver
- No. 2 - Takye Heath - Wide Receiver
- No. 2 - Jaquez White - Cornerback
- No. 3 - Kaleb Spencer - Linebacker
- No. 3 - Que'Sean Brown - Wide Receiver
- No. 5 - Joshua Clarke - Cornerback
- No. 6 - Keylen "Brodie" Adams - Wide Receiver
- No. 6 - Jordan Bass - Safety
- No. 7 - Chanz Wiggins - Wide Receiver
- No. 7 - Sherrod Covil - Safety
- No. 9 - Isaiah Brown-Murray - Cornerback
- No. 11 - Tyson Flowers - Safety
- No. 12 - Gabe Williams - Linebacker
- No. 12 - Kelden Ryan - Quarterback
- No. 13 - Kemari Copeland - Defensive Line
- No. 13 - Ja'Ricous Hairston - Tight End
- No. 14 - Sheldon Robinson - Safety
- No. 14 - Troy Huhn - Quarterback
- No. 15 - Brennan Johnson - Safety
- No. 15 - Shamarius "Snook" Peterkin - Wide Receiver
- No. 16 - Jeffrey Overton Jr. - Running Back
- No. 16 - Noah Chambers - Linebacker
- No. 17 - John Love - Kicker
- No. 17 - Ethan Grunkemeyer - Quarterback
- No. 18 - A.J. Brand - Quarterback
- No. 18 - Amauri Polydor - Cornerback
- No. 19 - Tyseer Denmark - Wide Receiver
- No. 19 - Mathieu Lamah - Linebacker
- No. 20 - Cam Chadwick Jr. - Cornerback
- No. 20 - Jeff Exinor Jr. - Wide Receiver
- No. 21 - Cam Sparks - Wide Receiver
- No. 22 - Bryce Baker - Quarterback
- No. 22 - Kenny Woseley Jr. - Cornerback
- No. 23 - Tyler Mason - Running Back
- No. 23 - Thomas Williams - Cornerback
- No. 24 - Tyrell Grant Jr. - Safety
- No. 26 - Antwone Santiago - Linebacker
- No. 26 - Messiah Mickens - Running Back
- No. 27 - Marcellous Hawkins - Running Back
- No. 28 - Knahlij Harrell - Cornerback
- No. 28 - Drew Hube - Wide Receiver
- No. 29 - Jahmari DeLoatch - Cornerback
- No. 30 - Curtis Jones Jr. - Linebacker
- No. 31 - Jason Abbey - Defensive Line
- No. 32 - Deric Dandy - Defensive Line
- No. 32 - Bill Davis - Running Back
- No. 33 - Keon Wylie - Linebacker
- No. 34 - Josh Jones - Cornerback
- No. 34 - Cortez Harris - Defensive Line
- No. 35 - John Buetow - Running Back
- No. 35 - Jordan "Jojo" Crim - Cornerback
- No. 36 - Brody Jones - Linebacker
- No. 36 - Randy Adirika - Defensive Line
- No. 37 - Mylachi Williams - Defensive Line
- No. 38 - John Patrick-Oates - Linebacker
- No. 39 - Terry Wiggins - Linebacker
- No. 40 - Javion Hilson - Defensive Line
- No. 41 - George Ballance - Linebacker
- No. 42 - Aycen Stevens - Defensive Line
- No. 44 - Brett Clatterbaugh - Linebacker
- No. 44 - Matt Henderson - Tight End
- No. 45 - Eric Mensah - Defensive Line
- No. 49 - Deed Capper - Long Snapper
- No. 50 - Darius Taylor - Linebacker
- No. 50 - Nathaniel Wright - Offensive Line
- No. 51 - Elijah Haughawout - Offensive Line
- No. 51 - Samuel Okunlola - Defensive Line
- No. 52 - Sherrod Henderson - Defensive Line
- No. 54 - Grant Karczewski - Defensive Line
- No. 54 - Michael Troutman III - Offensive Line
- No. 55 - Gerard Johnson III - Defensive Line
- No. 56 - Layth Ghannam - Offensive Line
- No. 56 - Daniel Jennings - Defensive Line
- No. 57 - Lucas Austin - Offensive Line
- No. 58 - Tommy Ricard - Offensive Line
- No. 58 - Zeke Chinwike - Defensive Line
- No. 58 - Roseby "Purgatory" Lubintus - Offensive Line
- No. 61 - Justin Bell - Offensive Line
- No. 62 - Kyle Altuner - Offensive Line
- No. 63 - Kamren Johnson - Defensive Line
- No. 65 - Tyrell Simpson - Offensive Line
- No. 66 - Montavious Cunningham - Offensive Line
- No. 70 - Logan Howland - Offensive Line
- No. 71 - Gavin Crawford - Offensive Line
- No. 72 - Justin Terry - Offensive Line
- No. 74 - Marlen Bright - Offensive Line
- No. 75 - Benjamin Eziuka - Offensive Line
- No. 76 - Aidan Lynch - Offensive Line
- No. 77 - Brody Meadows - Offensive Line
- No. 79 - Johnny Garrett - Offensive Line
- No. 80 - L.J. Booker - Wide Receiver
- No. 82 - Benji Gosnell - Tight End
- No. 83 - Luke Stuewe - Wide Receiver
- No. 85 - Israel Hairston - Wide Receiver
- No. 85 - Luke Reynolds - Tight End
- No. 86 - Joseph Hobbs - Wide Receiver
- No. 87 - Harrison Saint Germain - Tight End
- No. 88 - Christian Evans - Defensive Line
- No. 90 - Andrew Hanchuk - Defensive Line
- No. 91 - Garrett Witherington - Defensive Line
- No. 92 - Aiden Daugherty - Kicker
- No. 93 - Cole Byrd - Punter
- No. 94 - Elhadj Fall - Defensive Line
- No. 95 - T-Ron Richardson Jr. - Defensive Line
- No. 95 - Nathan Totten - Punter
- No. 96 - Christian Epling - Long Snapper
- No. 98 - Will Love - Kicker
- No. 99 - Cole Reemsnyder - Tight End
- No. 99 - Emmett Laws - Defensive Line
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Hughes serves as Virginia Tech On SI's lead editor, a position he has held since July 2025. He is a sophomore at Virginia Tech, majoring in multimedia journalism with a minor in creative writing. Hughes is also the assistant editor-in-chief for 3304 Sports, as well as an on-air talent for 3304's SportsCenter-style studio show. He is also a staff writer for Steering Wheel Nation, having written pieces on several motorsport series, including Formula 1 and the NTT IndyCar Series.Follow thomashughes_05