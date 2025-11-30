All Hokies

PFF Grades and Snap Counts From Virginia Tech Football's Season-Ending Loss to No. 18 Virginia

The Hokies lost their fourth straight game yesterday evening.

Thomas Hughes

Nov 29, 2025; Charlottesville, Va.; Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1) passes the ball from his own end zone against Virginia.
Nov 29, 2025; Charlottesville, Va.; Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1) passes the ball from his own end zone against Virginia. / Geoff Burke-Imagn Images
In this story:

Virginia Tech football's 2025 campaign has come to an end. With that, here's a look back at how each player that tallied at least a snap graded out on Pro Football Player Focus and how many snaps they took.

Offense:

  1. RG Tomas Rimac (No. 55) - 64.2 (47 snaps)
  2. C Kyle Altuner (No. 62) - 64.1 (47 snaps)
  3. LG Layth Ghannam (No. 56) - 63.2 (47 snaps)
  4. WR Isaiah Spencer (No. 11) - 62.0 (44 snaps)
  5. HB Jeffrey Overton Jr. (No. 16) - 60.4 (29 snaps)
  6. WR Cameron Seldon (No. 9) - 58.8 (13 snaps)
  7. WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 58.3 (38 snaps)
  8. TE Harrison Saint Germain (No. 87) - 55.8 (8 snaps)
  9. WR Devin Alves (No. 81) - 55.3 (12 snaps)
  10. TE Zeke Wimbush (No. 88) - 55.2 (3 snaps)
  11. QB Kyron Drones (No. 1) - 53.3 (47 snaps)
  12. TE Benji Gosnell (No. 82) - 51.8 (21 snaps)
  13. RT Aidan Lynch (No. 76) - 51.6 (47 snaps)
  14. TE Ja'Ricous Hairston (No. 13) - 51.2 (20 snaps)
  15. HB Terion Stewart (No. 8) - 50.5 (18 snaps)
  16. WR Takye Heath (No. 2) - 48.4 (29 snaps)
  17. LT Johnny Garrett (No. 79) - 29.5 (47 snaps)

Defense:

  1. CB Isaiah Brown-Murray (No. 09) - 80.2 (84 snaps)
  2. DT Emmett Laws (No. 99) - 75.9 (17 snaps)
  3. LB Jaden Keller (No. 24) - 73.9 (40 snaps)
  4. DT Kemari Copeland (No. 13) - 71.5 (48 snaps)
  5. DT Kody Huisman (No. 98) - 71.1 (48 snaps)
  6. S Jordan Bass (No. 6) - 70.5 (55 snaps)
  7. LOLB Jason Abbey (No. 31) - 69.4 (30 snaps)
  8. NT Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 69.1 (26 snaps)
  9. CB Krystian Williams (No. 4) - 68.5 (17 snaps)
  10. CB Thomas Williams (No. 23) - 67.9 (67 snaps)
  11. S Sherrod Covil (No. 7) - 67.4 (21 snaps)
  12. LB Caleb Woodson (No. 20) - 67.3 (47 snaps)
  13. LB Will Johnson (No. 53) - 67.3 (3 snaps)
  14. S Sheldon Robinson (No. 14) - 65.5 (29 snaps)
  15. DT Christian Evans (No. 88) - 65.1 (7 snaps)
  16. S Brennan Johnson (No. 15) - 64.4 (30 snaps)
  17. LOLB Ben Bell (No. 33) - 64.3 (47 snaps)
  18. S Tyson Flowers (No. 11) - 64.0 (54 snaps)
  19. LOLB Antwone Santiago (No. 26) - 62.4 (3 snaps)
  20. ROLB Brett Clatterbaugh (No. 44) - 62.1 (7 snaps)
  21. LB George Ballance (No. 41) - 61.8 (2 snaps)
  22. DE Elhadj Fall (No. 94) - 60.5 (56 snaps)
  23. ROLB Aycen Stevens (No. 42) - 60.2 (30 snaps)
  24. DT Grant Karczewski (No. 54) - 60.0 (1 snap)
  25. DT Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 59.4 (31 snaps)
  26. LB Noah Chambers (No. 16) - 56.6 (43 snaps)
  27. LB Kaleb Spencer (No. 3) - 53.7 (43 snaps)
  28. S/CB Isaiah Cash (No. 18) - 45.9 (60 snaps)

Overall Top 10:

  1. CB Isaiah Brown-Murray (No. 09) - 80.2 (84 snaps) - Defense
  2. DT Emmett Laws (No. 99) - 75.9 (17 snaps) - Defense
  3. LB Jaden Keller (No. 24) - 73.9 (40 snaps) - Defense
  4. DT Kemari Copeland (No. 13) - 71.5 (48 snaps) - Defense
  5. DT Kody Huisman (No. 98) - 71.1 (48 snaps) - Defense
  6. S Jordan Bass (No. 6) - 70.5 (55 snaps) - Defense
  7. LOLB Jason Abbey (No. 31) - 69.4 (30 snaps) - Defense
  8. NT Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 69.1 (26 snaps) - Defense
  9. CB Krystian Williams (No. 4) - 68.5 (17 snaps) - Defense
  10. CB Thomas Williams (No. 23) - 67.9 (67 snaps) - Defense

More Virginia Tech Football News:

feed

Published
Thomas Hughes
THOMAS HUGHES

Thomas is a sophomore at Virginia Tech majoring in multimedia journalism with a minor in creative writing. He currently works with Collegiate Times, Virginia Tech's student-run newspaper, as a staff writer for its sports section. In addition, he also writes for 3304 Sports as a staff writer and on-air talent, as well as Aspiring Journalists at Virginia Tech as a curator. You can find him on X: @thomashughes_05.

Home/Football