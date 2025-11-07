PFF Grades for Virginia Tech Football Through Nine Games
Here's how each Hokie to take a snap grades out on PFF.
Now that the Hokies are at their first bye week of the season; through seven games, here's a look at the rankings of every player on both offense and defense by total rating.
Offense:
- HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 79.9 (328 snaps)
- QB Kyron Drones (No. 1) - 76.4 (615 snaps)
- HB Terion Stewart (No. 8) - 76.1 (145 snaps)
- TE Harrison Saint Germain (No. 87) - 73.0 (19 snaps)
- HB Tyler Mason (No. 23) - 68.2 (17 snaps)
- WR Tucker Holloway (No. 11) - 66.2 (51 snaps)
- HB PJ Prioleau (No. 20) - 66.0 (59 snaps)
- WR Takye Heath (No. 2) - 65.2 (239 snaps)
- TE Ja'Ricous Hairston (No. 13) - 63.8 (202 snaps)
- WR Cameron Seldon (No. 9) - 63.6 (188 snaps)
- G Tomas Rmas (No. 55) - 63.5 (616 snaps)
- WR Ayden Greene (No. 0) - 63.4 (524 snaps)
- WR Devin Alves (No. 81) - 60.9 (79 snaps)
- TE Cole Reemsnyder (No. 99) - 60.0 (1 snap)
- OT Jahzari Priester (No. 72) - 60.0 (1 snap)
- RB Braydon Bennett (No. 24) - 59.3 (28 snaps)
- C Kyle Altuner (No. 62) - 59.1 (621 snaps)
- WR Donavon Greene (No. 3) - 58.9 (431 snaps)
- RB Jeremiah Coney (No. 4) - 58.6 (42 snaps)
- WR Isaiah Spencer (No. 11) - 58.0 (256 snaps)
- G Montavious Cunningham (No. 66) - 58.9 (233 snaps)
- OT Johnny Garrett (No. 79) - 52.1 (447 snaps)
- OG Gavin Crawford (No. 71) - 51.4 (108 snaps)
- OG Layth Ghannam (No. 56) - 50.8 (426 snaps)
- OT Hannes Hammer (No. 67) - 50.2 (17 snaps)
- OG Lucas Austin (No. 57) - 48.7 (9 snaps)
- OT Aidan Lynch (No. 76) - 48.0 (511 snaps)
- TE Benji Gosnell (No. 82) - 47.5 (429 snaps)
- HB Jeffrey Overton Jr. (No. 16) - 46.7 (11 snaps)
- WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 45.9 (53 snaps)
- TE Zeke Wimbush (No. 88) - 43.8 (156 snaps)
- QB William "Pop" Watson III (No. 5) - 39.2 (14 snaps)
Players in italics have transferred, intend to or have entered the transfer portal or are no longer with the team.
Defense:
- DI Kody Huisman (No. 98) - 81.7 (300 snaps)
- DI Kemari Copeland (No. 13) - 79.5 (342 snaps)
- DI Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 77.9 (471 snaps)
- DI Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 76.7 (141 snaps)
- EDGE Jason Abbey (No. 31) - 75.5 (121 snaps)
- DI Emmett Laws (No. 99) - 75.2 (111 snaps)
- S Quentin Reddish (No. 0) - 74.1 (110 snaps)
- EDGE James Jennette (No. 57) - 73.5 (61 snaps)
- LB Gabe Williams (No. 12) - 72.5 (2 snaps)
- EDGE Ben Bell (No. 33) - 72.4 (367 snaps)
- DI Gerard Johnson (No. 55) - 71.8 (6 snaps)
- CB Joseph Reddish (No. 21) - 70.7 (67 snaps)
- S Sheldon Robinson (No. 15) - 69.2 (175 snaps)
- DI Christian Evans (No. 88) - 68.2 (6 snaps)
- S Christian Ellis (No. 8) - 67.3 (94 snaps)
- EDGE Zeke Chinwike (No. 58) - 66.9 (6 snaps)
- CB Thomas Williams (No. 23) - 66.7 (356 snaps)
- EDGE Elhadj Fall (No. 94) - 66.5 (327 snaps)
- CB Isaiah Cash (No. 18) - 65.9 (350 snaps)
- EDGE Deric Dandy (No. 32) - 65.1 (17 snaps)
- CB Sherrod Covil (No. 7) - 64.9 (21 snaps)
- LB Caleb Woodson (No. 20) - 64.7 (262 snaps)
- DI Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 64.1 (311 snaps)
- EDGE Brett Clatterbaugh (No. 44) - 63.4 (9 snaps)
- CB Jahmari DeLoatch (No. 29) - 63.0 (15 snaps)
- LB Noah Chambers (No. 16) - 62.1 (175 snaps)
- LB Darius Taylor (No. 50) - 62.0 (2 snaps)
- LB Will Johnson (No. 53) - 61.5 (4 snaps)
- S Noah Jenkins (No. 19) - 61.4 (6 snaps)
- EDGE James Djonkam (No. 66) - 61.3 (78 snaps)
- LB Kaleb Spencer (No. 3) - 60.0 (260 snaps)
- EDGE Aycen Stevens (No. 42) - 59.8 (124 snaps)
- LB Antwone Santiago (No. 26) - 59.1 (79 snaps)
- S Brennan Johnson (No. 15) - 58.8 (52 snaps)
- S Tyson Flowers (No. 11) - 58.7 (460 snaps)
- CB Jordan "Jojo" Crim (No. 35) - 58.2 (149 snaps)
- LB George Ballance (No. 41) - 58.0 (40 snaps)
- EDGE Keyshawn Burgos (No. 2) - 57.9 (73 snaps)
- LB Michael Short (No. 30) - 57.4 (114 snaps)
- LB Jaden Keller (No. 24) - 56.9 (285 snaps)
- CB Krystian Williams (No. 4) - 49.9 (56 snaps)
- EDGE Arias Nash (No. 92) - 48.3 (9 snaps)
- CB Dante Lovett (No. 1) - 48.2 (63 snaps)
- S Jordan Bass (No. 6) - 45.2 (271 snaps)
- CB Caleb Brown (No. 17) - 44.0 (55 snaps)
- CB Knahlij Harrell (No. 28) - 34.2 (20 snaps)
Players in italics have transferred, intend to or have entered the transfer portal or are no longer with the team.
