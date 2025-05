Virginia Tech Softball: Preview for 2025 ACC Tournament

๐™’๐™๐™ค'๐™จ ๐™ง๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™จ๐™ค๐™ข๐™š ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™จ๐™š๐™–๐™จ๐™ค๐™ฃ ๐™จ๐™ค๐™›๐™ฉ๐™—๐™–๐™ก๐™ก? ๐Ÿ†



The 2025 ACC Softball Championship Bracket is officially here!



๐ŸŽŸ๏ธ buy now: https://t.co/vG7FkyysCm

๐Ÿ”— read more: https://t.co/VljxmleoK7 pic.twitter.com/U8e7MKzI1f