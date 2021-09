Maryland Releases Depth Chart vs WVU

The Terps have their depth chart set ahead of the season opener against West Virginia.

OFFENSE

QB: Taulia Tagovailoa, Reece Udkinski

RB: Tayon Fleet-Davis, Isaiah Jacobs or Challen Faamatu, Peny Boone

WR: Dontay Demus, Carlos Carriere

WR: Rakim Jarrett, Brian Cobbs, Dino Tomlin

WR: Jeshaun Jones, Darryl Jones, Marcus Fleming

TE: Chig Okonkwo, Corey Dyches or Austin Fontaine, Weston Wolff or CJ Dippre

LT: Jaelyn Duncan, Delmar Glaze, Marcus Finger

LG: Mason Lunsford, Ja'Khi Green, Evan Gregory

C: Aric Harris, Johari Branch, Evan Gregory

RG: Johari Branch, Evan Gregory

RT: Spencer Anderson, Amelio Moran, Zach Perkins

DEFENSE

DE: Sam Okuayinonu, Tyler Baylor

NT: Ami Finau, Anthony Booker, Almosse Titi

DT: Mosiah Nasili-Kite, Greg Rose

JACK: Durell Nchami, Lawtez Rogers

LB: Fa'najae Gotay, Gereme Spraggins, TJ Kautai

LB: Ruben Hyppolite, Branden Jennings

OLB: Deshawn Holt, Frankie Burgess, Ahmad McCullough

CB: Deonte Banks, Kenny Bennett

CB: Jakorian Bennett or Tarheeb Still, Corey Coley Jr., Lavonte Gater

SF: Nick Cross, Isaiah Hazel, Jayon Venerable

SF: Jordan Mosley, Beau Brade, Shane Mosley

SPECIAL TEAMS

K: Joseph Petrino

P: Colton Spangler or Anthony Pecorella

PR: Tarheeb Still, Rakim Jarrett

KR: Rakim Jarrett, Dontay Demus

