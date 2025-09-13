Will West Virginia Knock Out Pitt? Fan Poll Results Show Last-Minute Optimism
It's the 108th time the West Virginia Mountaineers and Pitt Panthers will meet on the gridiron, and it'll be the last game until 2029. Win this game, and you get to feel really good and yap a bunch of junk to the other side for the next few years. Lose this game, and well, you'll be on the receiving end of it and not be able to say much of anything back, knowing your next shot isn't for a handful of years.
So, what do the fans expect to happen this afternoon at Milan Puskar Stadium? We posted a poll earlier this week on our X account (@SI_WVU)
Here are the results
While a good portion of the fan base has voiced its concern for this game and feels like Pitt will win the game, the results show hope, or maybe even some last-minute optimism, gaining that much of the vote.
Backyard Brawl Results
2024: Pitt 38, West Virginia 34
2023: West Virginia 17, Pitt 6
2022: Pitt 38, West Virginia 31
2011: West Virginia 21, Pitt 20
2010: West Virginia 35, Pitt 10
2009: West Virginia 19, Pitt 16
2008: Pitt 19, West Virginia 15
2007: Pitt 13, West Virginia 9
2006: West Virginia 45, Pitt 27
2005: West Virginia 45, Pitt 13
2004: Pitt 16, West Virginia 13
2003: West Virginia 52, Pitt 31
2002: West Virginia 24, Pitt 17
2001: Pitt 23, West Virginia 17
2000: Pitt 38, West Virginia 28
1999: West Virginia 52, Pitt 21
1998: West Virginia 52, Pitt 14
1997: Pitt 41, West Virginia 38
1996: West Virginia 34, Pitt 0
1995: West Virginia 21, Pitt 0
1994: West Virginia 47, Pitt 41
1993: West Virginia 42, Pitt 21
1992: West Virginia 44, Pitt 6
1991: Pitt 34, West Virginia 3
1990: West Virginia 38, Pitt 24
1989: West Virginia 31, Pitt 31
1988: West Virginia 31, Pitt 10
1987: Pitt 6, West Virginia 3
1986: Pitt 48, West Virginia 16
1985: West Virginia 10, Pitt 10
1984: West Virginia 28, Pitt 10
1983: West Virginia 24, Pitt 21
1982: Pitt 16, West Virginia 13
1981: Pitt 17, West Virginia 0
1980: Pitt 42, West Virginia 14
1979: Pitt 24, West Virginia 17
1978: Pitt 52, West Virginia 7
1977: Pitt 44, West Virginia 3
1976: Pitt 24, West Virginia 16
1975: West Virginia 17, Pitt 14
1974: Pitt 31, West Virginia 14
1973: Pitt 35, West Virginia 7
1972: West Virginia 38, Pitt 20
1971: West Virginia 20, Pitt 9
1970: Pitt 36, West Virginia 35
1969: West Virginia 49, Pitt 18
1968: West Virginia 38, Pitt 15
1967: West Virginia 15, Pitt 0
1966: Pitt 17, West Virginia 14
1965: West Virginia 63, Pitt 48
1964: Pitt 14, West Virginia 0
1963: Pitt 13, West Virginia 10
1962: West Virginia 15, Pitt 8
1961: West Virginia 20, Pitt 6
1960: Pitt 42, West Virginia 0
1959: West Virginia 23, Pitt 15
1958: Pitt 15, West Virginia 8
1957: West Virginia 7, Pitt 6
1956: Pitt 14, West Virginia 13
1955: Pitt 26, West Virginia 7
1954: Pitt 13, West Virginia 10
1953: West Virginia 17, Pitt 7
1952: West Virginia 16, Pitt 0
1951: Pitt 32, West Virginia 12
1950: Pitt 21, West Virginia 7
1949: Pitt 20, West Virginia 7
1948: Pitt 16, West Virginia 6
1947: West Virginia 17, Pitt 2
1946: Pitt 33, West Virginia 7
1945: Pitt 20, West Virginia 0
1944: Pitt 26, West Virginia 13
1943: Pitt 20, West Virginia 0
1939: Pitt 20, West Virginia 0
1938: Pitt 19, West Virginia 0
1937: Pitt 20, West Virginia 0
1936: Pitt 34, West Virginia 0
1935: Pitt 24, West Virginia 6
1934: Pitt 27, West Virginia 6
1933: Pitt 21, West Virginia 0
1932: Pitt 40, West Virginia 0
1931: Pitt 34, West Virginia 0
1930: Pitt 16, West Virginia 0
1929: Pitt 27, West Virginia 7
1928: West Virginia 9, Pitt 6
1927: Pitt 40, West Virginia 0
1926: Pitt 17, West Virginia 7
1925: Pitt 15, West Virginia 7
1924: Pitt 14, West Virginia 7
1923: West Virginia 13, Pitt 7
1922: West Virginia 9, Pitt 6
1921: Pitt 21, West Virginia 13
1920: Pitt 34, West Virginia 13
1919: Pitt 26, West Virginia 0
1917: Pitt 14, West Virginia 9
1913: Pitt 40, West Virginia 0
1910: Pitt 38, West Virginia 0
1909: West Virginia 0, Pitt 0
1908: Pitt 11, West Virginia 0
1907: Pitt 10, West Virginia 0
1906: Pitt 17, West Virginia 0
1904: Pitt 53, West Virginia 0
1903: West Virginia 24, Pitt 6
1902: West Virginia 23, Pitt 6
1901: Pitt 12, West Virginia 0
1900: West Virginia 6, Pitt 5
1898: West Virginia 6, Pitt 0
1895: West Virginia 8, Pitt 0
