WVU Releases 1st Depth Chart of 2021

A look at where each player stands on the depth chart riding into fall camp.

Caleb Saunders - WVU Football

OFFENSE

QB: Jarret Doege, Garrett Greene

RB: Leddie Brown, Tony Mathis, A'varius Sparrow

WR (X): Bryce Ford-Wheaton, Kaden Prather

WR (Z): Sean Ryan OR Isaiah Esdale, Sam Brown

WR (SL): Winston Wright Jr., Reese Smith

WR (H): Sam James, Graeson Malashevich

TE: Mike O'Laughlin, T.J. Banks

Left Tackle: Brandon Yates, Nick Malone OR Ja'Quay Hubbard

Left Guard: James Gmiter, Donovan Beaver

Center: Zach Frazier, Tyler Connolly

Right Guard: Doug Nester OR Jordan White

Right Tackle: Parker Moorer OR John Hughes

DEFENSE

DE: Taijh Alston, Lanell Carr OR Taurus Simmons

DT: Dante Stills, Jalen Thornton OR Sean Martin

NT: Akheem Mesidor, Jordan Jefferson, Edward Vesterinen

BAN: VanDarius Cowan OR Jared Bartlett

MIKE: Josh Chandler-Semedo, Deshawn Stevens OR James Thomas

WILL: Exree Loe, Lance Dixon

LCB: Nicktroy Fortune, Daryl Porter Jr.

RCB: Jackie Matthews, Charles Woods

FS: Alonzo Addae, Davis Mallinger

CAT: Sean Mahone, Kerry Martin Jr.

SPEAR: Scottie Young, Naim Muhammad

SPECIAL TEAMS:

K: Evan Staley OR Tyler Sumpter

P: Tyler Sumpter

KO: Casey Legg

H: Graeson Malashevich

LS: J.P. Hadley OR Austin Brinkman

KR: Winston Wright Jr., A'varius Sparrow

PR: Graeson Malashevich, Winston Wright Jr.

