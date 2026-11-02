Alejandro Balde no está atravesando el mejor momento de su carrera deportiva y el FC Barcelona podría desprenderse de él en un futuro cercano. La polivalencia de João Cancelo así como la irrupción de Xavi Espart han relegado al canterano en la consideración de Hansi Flick a un segundo plano.

En lo que va de la temporada, Balde solamente ha participado en cuatro partidos entre LaLiga y la Champions League, sin llegar a completar alguno de forma completa, sumando un total de apenas 116 minutos. Ante esta situación, la posicinilidad de que salga cedido en el mercado de invierno va tomando cada vez más fuerza en el entorno del jugador.

A continuación, cinco clubes a los que podría ir Alejandro Balde.

1. AS Roma

Udinese Calcio v AS Roma - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

Los rumores indican que Jorge Mendes, su agente, ha ofrecido personalmente al futbolista a la Roma. El conjunto italiano representaría una gran oportunidad de mercado a corto plazo para potenciar sus cualidades y darle un lugar de privilegio en un equipo que ha dado que hablar en lo que va de la temporada por su buen rendimiento en el inicio.

2. Manchester United

Manchester United v Sunderland - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

El club de la Premier League ha mostrado interés real en incorporarlo en reiteradas oportunidades debido a su necesidad urgente de reforzar una banda izquierda que hoy tiene como titular a Diogo Dalot. El equipo de Michael Carrick necesita variantes urgentes debido a los reiterados problemas físicos de sus zagueros.

3. Juventus

Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie A | Chris Ricco/GettyImages

La Vecchia Signora, multicampeón de la Serie A, monitoriza hace rato la situación del lateral del club catalán. Una de las posibilidades que se barajan en las entrañas de la entidad de Turín es plantear un intercambio de Balde por Andrea Cambiaso.

4. Aston Villa

Aston Villa FC v Celtic FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 | Julian Finney/GettyImages

El club de Birmingham sigue firme con Unai Emery al frente como entrenador, y este ya ha pedido a la directiva la contratación del canterano del FC Barcelona. Su perfil de juego cuadra bien con la búsqueda futbolística del entrenador español, que está en este momento en la cima de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League junto al PSG o el Liverpool, entre otros.

5. SL Benfica

SL Benfica v FC Gil Vicente - Portuguese League Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

El conjunto portugués busca constantemente reforzarse con descartes de grandes clubes y esta podría ser una oportunidad de oro para las Águilas. Además, juega a favor para ellos que el representante de Balde sea el portugués Jorge Mendes.

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