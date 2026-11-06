5 futbolistas que debieron ser llamados a la selección mexicana para enfrentar a Jamaica

Rafael Márquez dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El primer partido será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, mientras el segundo está pactado para el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA.



La lista del Káiser dividió opiniones, como suele pasar con cada estratega, ya que aparecieron nombres como Kevin Álvarez (América), Érick Sánchez (América), Chiquete Orozco (Cruz Azul) y Luis Romo (Chivas), de los cuales no se ha visto un gran nivel como para ser considerados, mientras las sorpresas fueron el delantero Armando León (NK Osijek), Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey) y Andrés Montaño (Cruz Azul). Al mismo tiempo, se dieron los retornos de Rodrigo Huescas (Copenhague) y Julián Quiñones (Al Qadsiah).



Muchos esperaban el llamado de Henry Martín (América) porque es el mexicano con más goles en el presente semestre, sin embargo, no fue así. En el caso de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, Monterrey habría pedido un permiso especial para retenerlos pensando en el duelo pendiente contra Querétaro, que se celebra el mismo fin de semana.



Con todo esto en cuenta, ¿qué otros futbolistas debieron ser llamados?

1. Bryan González

Bryan González | Hector Vivas/GettyImages

Quizá, la mayor injusticia, pues desde el Mundial pasado muchos aficionados, y no solamente de Chivas, se quedaron con las ganas de verlo representar a México.



El Cotorro estuvo lesionado, pero ya está bien. Cuenta con un gran ida y vuelta, pisa continuamente el terreno enemigo, lanza pases precisos y tiene buena pegada, todo esto sin descuidar su principal labor como defensor.



Lamentablemente para su causa, Jesús Gallardo sigue siendo el hombre de jerarquía y Mateo Chávez aquel que lo segunda.

2. Toño Rodríguez

Toño Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Rafa no se quemó la cabeza y optó por llamar a los tres mismos porteros de la convocatoria pasada. Se sabe que Raúl Rangel (Chivas) tendrá continuidad luego de ser el cancerbero titular en la Copa del Mundo pasada, mientras Óscar García (León) ha tenido un desempeño destacado a lo largo del año.



No obstante, el meta de Xolos de Tijuana se ha visto bastante bien, ha sido factor para evitar tropiezos y ya no titubea como lo hacía en su juventud.



La verdad es que podría fácilmente estar por encima de Álex Padilla (Athletic Bilbao), no obstante, el cuerpo técnico está viendo hacia el futuro, al menos eso hacen creer.

3. Ali Ávila

Ali Ávila | Jam Media/GettyImages

Se rumoró que el goleador de Querétaro podía ser incluido, pero no fue así. La delantera azteca padece de una sequía, ya que en los pasados cuatro partidos, únicamente hubo dos goles y no fueron obra de extremos ni centros delanteros sino del mediocampista Santi Sandoval (Chivas) y del defensa Víctor Guzmán.



Sin Raúl Jiménez (Wolverhampton) y un Santi Giménez (Porto) en plan bajo, se debió recurrir a este joven atacante que está haciendo bien las cosas en un club que no siempre puede destacar.



En la presente campaña suma seis anotaciones y si Armando León recibió una oportunidad, el de Gallos Blancos debería estar en la lista junto al legionario y Armando González (Olympiacos).

4. Tahiel Jiménez

Tahiel Jiménez | Manuel Guadarrama/GettyImages

Otro caso similar. El hijo del argentino Walter ‘Lorito’ Jiménez revivió junto a Santos Laguna en este campeonato, ya que de estar dando penas ya están en posiciones de Liguilla, mucho en parte a sus goles.



Con solamente 20 años, ya forma parte de las selecciones menores y si el argumento de Rafa es darle prioridad a los jóvenes que podrían estar en el próximo Mundial, debió darle la oportunidad de mostrarse, sobre todo ahora que hay carencia de un ‘9’.

5. Richard Ledezma

Richard Ledezma | Jam Media/GettyImages

Tal como ocurrió con El Cotorro, se esperaba que el lateral derecho fuera incluido en la lista final del Mundial 2026, pero también quedó fuera.



Tal vez en el presente semestre no ha estado en el nivel del pasado torneo, sin embargo, es otro jugador que debería ser probado ahora que ha comenzado una nueva competencia por el puesto de la lateral derecha junto a Rodrigo Huescas.



El ex PSV Eindhoven de los Países Bajos cuenta con una gran pegada, sabe moverse entre líneas y puede desempeñarse en distintas zonas.

Otros que pudieron recibir una oportunidad son el lateral izquierdo Omar Campos (Cruz Azul), el centro delantero José ‘Plátano’ Alvarado (León), que lleva seis goles en el semestre, y el extremo izquierdo Jorge Ruvalcaba (Red Bull New York), con ocho anotaciones y una asistencia en la actual campaña de la MLS.