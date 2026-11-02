5 motivos por los que el Real Madrid debería vender a Vinícius Jr.

La continuidad de Vinícius Jr. en el Real Madrid genera cada vez más interrogantes. A pesar de ser uno de los futbolistas más determinantes del equipo durante las últimas temporadas, su irregularidad y las dificultades para encajar en el nuevo proyecto deportivo abrieron el debate sobre una posible salida.

La llegada de Kylian Mbappé modificó el reparto de protagonismo en el ataque, mientras que las nuevas exigencias de José Mourinho plantean otro escenario para el brasileño. A esto se suman sus diferencias con el club en distintos momentos y las polémicas que lo mantienen bajo la lupa.

🚨🚨| Real Madrid since Vinicius Jr's red card:



🏟 5 Games

✅️ 5 Wins

⚽️ 19 Goals scored



Is Vini holding them back....? pic.twitter.com/qajke63lTi — Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026

En este contexto, existen cinco motivos que explican por qué una transferencia podría convertirse en una alternativa para la entidad presidida por Florentino Pérez.

1. La convivencia con Mbappé todavía no funciona

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Mateo Villalba/GettyImages

La incorporación de Mbappé modificó el panorama ofensivo del Real Madrid y planteó un desafío para el funcionamiento colectivo. Tanto el francés como Vinícius tienen preferencia por jugar por la izquierda, por lo que encontrar un equilibrio entre sus movimientos se convirtió en una de las principales tareas del cuerpo técnico.



Si bien ambos cuentan con condiciones para marcar diferencias y resolver partidos, su conexión dentro del campo todavía genera dudas. La dificultad para complementarse en determinados encuentros provoca que el equipo pierda profundidad y que sus principales figuras no siempre puedan explotar sus virtudes.

2. Su rendimiento perdió regularidad

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Otro argumento está relacionado con la evolución futbolística del brasileño. Vinícius supo convertirse en una pieza determinante para el Real Madrid, sin embargo, mantener ese nivel de influencia se convirtió en un desafío; sus actuaciones recientes generaron cuestionamientos y dejaron la sensación de que el equipo necesita una versión más constante del delantero para sostener sus aspiraciones.



El problema no pasa únicamente por las estadísticas individuales, sino también por su incidencia en el funcionamiento colectivo. Cuando no consigue marcar diferencias en el uno contra uno, su participación puede perder peso y el equipo necesita encontrar otras vías para generar peligro.

3. Las polémicas afectan su imagen

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

La actitud de Vinícius dentro del campo es otro de los aspectos que generan cuestionamientos. Sus constantes cruces con futbolistas rivales, los reclamos a los árbitros y los enfrentamientos con las tribunas adversarias lo convierten habitualmente en protagonista de situaciones que trascienden lo estrictamente deportivo.



Uno de los episodios más recientes ocurrió en el encuentro frente al Villarreal, donde fue expulsado tras un incidente con Nathan Saliba, a quien tiró del pelo, y sus posteriores protestas contra el árbitro. La sanción de cuatro partidos le impidió estar presente en el Clásico ante el FC Barcelona.



Más allá de las consecuencias inmediatas para el equipo, la reiteración de este tipo de episodios supone un desgaste para la imagen institucional del Real Madrid.

4. Mourinho exige otra respuesta dentro del campo

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

La llegada de José Mourinho al banco introdujo nuevas exigencias en la dinámica del vestuario. El entrenador portugués suele priorizar el compromiso colectivo, la disciplina táctica y la responsabilidad defensiva, aspectos que también espera de sus principales figuras.



En ese contexto, Vinícius necesita adaptarse a un modelo en el que el talento individual no garantiza la titularidad. Una muestra de ello ocurrió frente a la Roma por la Champions League: con el Madrid perdiendo 3-1, Mourinho decidió sustituirlo a los 59 minutos después de una pérdida de balón que terminó en el segundo gol de Donyell Malen.



El brasileño manifestó su disgusto por la decisión, mientras que Endrick y Arda Güler ingresaron desde el banco y participaron en la remontada que terminó con una victoria por 4-3. El episodio dejó expuesta una cuestión importante: el entrenador no parece dispuesto a conceder privilegios por jerarquía.

5. Una venta permitiría financiar una nueva reconstrucción

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Por último, el aspecto económico también merece consideración. Vinícius continúa siendo uno de los futbolistas más valiosos del mercado internacional y su salida podría representar una operación millonaria para el merengue.



El escenario contractual, sin embargo, cambió durante el último verano. El delantero acordó una renovación hasta junio de 2032, por lo que el Real Madrid ya no enfrenta la urgencia de venderlo antes de que pueda marcharse como agente libre. Esto le permite negociar desde una posición más favorable y sin la presión de un vencimiento cercano.



Una transferencia importante podría proporcionar recursos para reforzar otras posiciones, incorporar perfiles que encajen mejor con las necesidades de Mourinho y equilibrar la composición del plantel. La posibilidad de recibir una oferta extraordinaria, especialmente desde mercados con gran capacidad financiera, convertiría su salida en una alternativa difícil de ignorar.

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