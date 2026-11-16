¿Adidas o Pirma? Cruz Azul habría tomado la decisión para los uniformes del 2027

Salvo una sorpresa de última hora, Cruz Azul mantendrá su relación comercial con Pirma. El conjunto de La Noria ha valorado diferentes opciones para definir qué marca será la encargada de confeccionar sus uniformes el próximo año, aunque todo apunta a que la firma mexicana se llevará la contienda.

Durante los últimos meses se reportó que algunas marcas deportivas de mayor reconocimiento y popularidad internacional, como Adidas, tocaron la puerta de Cruz Azul. Esto a consecuencia de que el contrato con la marca mexicana termina a finales del 2026.

🚨🚂 Cruz Azul tiene gestiones muy avanzadas para renovar con Pirma.



->De acuerdo a fuentes: acuerdo verbal para firma hasta junio de 2028.

->Nike y Adidas descartados (al momento)



⭐️ Adelantaron @cordova_sports y @J4IRODOMhttps://t.co/8ysmlWPJQc — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 14, 2026

Sin embargo, el principal obstáculo para concretar un cambio de proveedor ha sido el aspecto económico. Ninguna de las alternativas que se presentaron ante la directiva celeste consiguió alcanzar las cifras que exige la institución para ceder los derechos de fabricación y comercialización.

De acuerdo con información de Fernando Esquivel, tanto Nike como Adidas han quedado descartadas, al menos por el momento. Las dos multinacionales representaban alternativas atractivas por su posicionamiento internacional, aunque la posibilidad de establecer una relación comercial con cualquiera de ellas hoy luce lejana.

Pirma ha vestido a Cruz Azul desde el Apertura 2023. | Manuel Velasquez/GettyImages

La marca mexicana, por su parte, está muy cerca de asegurar su continuidad como patrocinador técnico de Cruz Azul. Las gestiones entre ambas partes se encuentran considerablemente avanzadas, al grado de que ya existiría un acuerdo verbal para extender el vínculo contractual que actualmente mantienen hasta junio de 2028.

La intención es garantizar la continuidad de esta relación comercial durante al menos un año adicional, con la posibilidad de renegociar las condiciones del acuerdo posteriormente. De esta manera, Cruz Azul conservaría cierto margen de maniobra para evaluar nuevas propuestas en el futuro.

Por otra parte, la marca de Purísima del Rincón habría prometido equipación especial así como una colección única para el 100 aniversario del club. Esto de acuerdo. a información de Adrián Esparza.

A consecuencia, Pirma se quedaría con uno de los equipos más populares del país y siendo la única marca mexicana en vestir a uno de ellos. América está con Adidas y Chivas con Nike.