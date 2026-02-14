La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

Tres días pueden cambiar el ánimo de un equipo. El Atlético de Madrid pasó de la derrota 1-0 ante el Real Betis en LaLiga a firmar un 4-0 contundente frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ahora, el desafío es trasladar esa versión al campeonato doméstico, donde marcha tercero con 45 puntos, igualado con el Villarreal y todavía a distancia de los dirigidos por Hansi Flick y el Real Madrid.

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que no disputó la fecha 23 ante el Real Oviedo por el mal estado del césped en Vallecas y recibirá el partido en Butarque por decisión de LaLiga. Con 22 puntos en 22 jornadas y en puestos de descenso, el conjunto franjirrojo atraviesa dificultades deportivas e institucionales.

El antecedente inmediato entre ambos fue aquel 3-2 con hat trick de Julián Álvarez y asistencias de Giuliano Simeone y Marcos Llorente el 24 de septiembre de 2025. Este recuerdo todavía pesa al momento de proyectar las posibles alineaciones para este nuevo cruce madrileño.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano

La goleada ante el FC Barcelona le simplifica el panorama a Diego Simeone. La sociedad entre Ademola Lookman y Álvarez funcionó y Antoine Griezmann volvió a ser decisivo. Además, varios nombres que venían con menos continuidad dieron un paso al frente. Con el regreso de Jan Oblak tras la rotación en Copa, el Atlético de Madrid tiene a mano la opción más lógica, que sería repetir casi en bloque el once que firmó el 4-0 y sostener una estructura que funcionó desde el inicio.

POR: Jan Oblak – El guardián. Descansó en Copa, donde respondió Juan Musso, y volvería a la titularidad en liga. Su jerarquía es garantía en partidos donde el equipo debe sostener ventajas o responder a momentos incómodos.

LD: Nahuel Molina – Recompensa al trabajo. Viene de uno de sus mejores partidos del año. Ofensivo, valiente para romper líneas y fino en la toma de decisiones, le da amplitud y profundidad al equipo. Apenas fue su segundo encuentro completo en 2026, y el nivel mostrado puede consolidarlo nuevamente como indiscutido.

DFC: Marc Pubill – Firmeza y lectura. Fue nombrado jugador del mes del Atleti por segundo mes consecutivo. Atento en los cruces y sólido por arriba, responde con personalidad en partidos de máxima exigencia. Su crecimiento le ofrece a Simeone una alternativa fiable en la zaga.

DFC: Dávid Hancko – El central agresivo. Seguro en los duelos y preciso en las entradas, sostiene la línea defensiva con autoridad. Su capacidad para anticipar reduce riesgos y permite adelantar metros al bloque.

LI: Matteo Ruggeri – Energía constante. Incómodo para los extremos rivales y participativo en ataque, aporta equilibrio. Cuando se proyecta, lo hace con criterio; cuando defiende, lo hace con intensidad.

MC: Marcos Llorente – Despliegue total. Siempre multiplicado en cada sector del campo, es clave para barrer intentos de creación rival. Su potencia física y llegada al área le dan una dimensión extra al medio.

MC: Koke – El director. Ordena, distribuye, marca el ritmo... qué más? Ante el Barça llevó la batuta con precisión y liderazgo. En este esquema, su lectura es el punto de apoyo para sostener la estructura.

MCO: Antoine Griezmann – El factor diferencial. Asistencias, goles y movilidad permanente. Parte desde el centro con libertad para asociarse y filtrar pases. Es el termómetro ofensivo.

ED: Giuliano Simeone – Intensidad sin pausa. El Cholito ataca el espacio y no negocia esfuerzo. Sus desmarques castigan y generan ventajas constantes.

DC: Julián Álvarez – Confianza renovada. Rompió su sequía con un gol y sumó una asistencia. Cuando ataca los espacios y juega a uno o dos toques, eleva el ritmo del equipo. Su movilidad y presión encajan bien con Lookman.

EI: Ademola Lookman – Impacto inmediato. Rápido, vertical y decisivo. Marca y genera peligro constante. Simeone confió en él y la dupla con Julián respondió. Repetirla parece una decisión natural tras el rendimiento de los últimos partidos.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Marcos Llorente, Koke, Antoine Griezmann

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Ademola Lookman

Así se vería la formación de Rayo Vallecano (4-4-2)

Íñigo Pérez mantiene la base y ajusta sobre la marcha. Tras la expulsión de Pathé Ciss y Pep Chavarría en el último compromiso ante el Real Madrid, el técnico del Rayo Vallecano se ve obligado a retocar el once sin alterar su idea de orden en campo propio y salida rápida para explotar la velocidad de sus hombres más desequilibrantes. Augusto Batalla seguirá siendo el sostén bajo los tres palos, mientras que Ilias Akhomach y Jorge De Frutos apuntan a liderar las transiciones.

Portero: Augusto Batalla

Defensas: Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino

Mediocampistas: Pedro Díaz, Óscar Valentín, Isi Palazón, Ilias Akhomach

Delanteros: Álvaro García, Jorge de Frutos

